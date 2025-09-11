Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:06

Конец эпохи плёнок и стёкол: смартфоны станут лечить себя сами

Эксперты CCS Insight прогнозируют отказ от защитных стекол благодаря саморегенерации дисплеев

Новые технологии в смартфонах нередко воспринимаются как маркетинговый трюк, но некоторые из них действительно способны изменить рынок. Одной из таких разработок стала идея экранов, которые могут сами устранять мелкие повреждения. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы привычные защитные стекла и пленки постепенно уйдут в прошлое.

Саморегенерация экрана: что это значит

Концепция заключается в том, что дисплей покрывается специальным нанослоем, способным "затягивать" царапины и микротрещины. Такой материал ведет себя подобно коже, восстанавливая поверхность от незначительных повреждений. Это особенно актуально для смартфонов, которые ежедневно контактируют с ключами, монетами или другими предметами в кармане.

По мнению специалистов CCS Insight, уже в течение пяти лет технология может выйти в массовый сегмент, хотя сначала она появится только у флагманских моделей.

"Мы не говорим о чудесном восстановлении разбитых экранов. Речь всего лишь о небольших косметических царапинах", — сообщает CNBC.

Таким образом, ожидать полного устранения последствий падений не стоит: глубокие трещины и сильные удары будут по-прежнему требовать ремонта или замены экрана.

Первые шаги производителей

История подобных решений уходит в прошлое. Еще в 2013 году компания LG выпустила модель G Flex, задняя крышка которой могла самостоятельно убирать царапины. В 2017 году Motorola запатентовала пластиковый дисплей с эффектом памяти — он также частично восстанавливал повреждения. Однако массовым эти разработки не стали: высокая себестоимость и технологические трудности не позволили внедрить их широко.

Интересно, что LG тогда не раскрыла принцип действия материала, что породило версии о маркетинговом ходе. Тем не менее идея нашла отражение в патентах других брендов, что доказывает перспективность направления.

Почему технология задерживается

Несмотря на очевидные преимущества, массовый запуск самовосстанавливающихся экранов сталкивается с барьерами. Во-первых, это низкий уровень инвестиций: компании пока осторожны и не спешат вкладывать миллионы в непроверенные разработки. Во-вторых, сложность производства. Даже если нанопокрытие работает в лабораторных условиях, наладить стабильный выпуск миллионов единиц крайне непросто.

Проблема заключается еще и в сочетании прочности с прозрачностью: материал должен быть не только устойчивым к царапинам, но и не искажать изображение.

