Микропластик_под_микроскопом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:22

Уникальный самовосстанавливающийся пластик: как технология изменит будущее автомобильной и аэрокосмической промышленности

Ученые разработали самовосстанавливающийся пластик: прочнее стали и с уникальными свойствами

Ученые из Техасского университета и Университета Талсы совершили прорыв в области материаловедения, разработав самовосстанавливающийся пластик, прочность которого превосходит сталь. Новый материал, получивший название Aromatic Thermosetting Copolyester (ATSP), способен возвращать свою форму после повреждений, открывая новые перспективы для различных отраслей промышленности. Результаты этого революционного исследования опубликованы в научных журналах Macromolecules и Journal of Composite Materials.

"Что действительно интересно, так это то, что этот материал не просто сверхпрочный — он также адаптивен", — отметил профессор Мохаммад Нараги, ведущий исследователь проекта, подчеркивая уникальные свойства ATSP.

Пластик ATSP обладает удивительной способностью восстанавливаться после повреждений, подобно коже, просто под воздействием тепла. Это делает его чрезвычайно ценным для будущих технологий и инновационных дизайнерских решений.

Принцип работы ATSP основан на уникальной химии полимера. Когда материал получает повреждения или деформируется, его можно нагреть до определенной температуры. В результате, полимерные цепи становятся подвижными, и пластик возвращает свою первоначальную форму. Этот процесс позволяет композиту сохранять или даже улучшать прочность после заживления.

Испытания: экстремальные нагрузки и температурные воздействия

В ходе испытаний ученые подвергали образцы ATSP экстремальному стрессу и нагреву до температур 160°C и 280°C. После нескольких циклов повреждений и восстановления материал сохранял почти полную прочность. К пятому циклу эффективность немного снизилась, примерно до 80%, что связано с механической усталостью. При этом химическая структура материала оставалась стабильной, что говорит о его долговечности.

ATSP сочетает в себе преимущества термопластов и термореактивных пластмасс. Он легкий, прочнее стали и одновременно легче алюминия. Это сочетание свойств делает его идеальным материалом для различных применений.

Еще одним важным преимуществом ATSP является его перерабатываемость. Материал можно многократно изменять, перекраивать и формировать без разрушения структуры, что снижает количество отходов и способствует устойчивому производству.

Углеродные волокна: повышение прочности и долговечности

При армировании углеродными волокнами ATSP становится особенно прочным и долговечным. Это делает его подходящим для использования в условиях, требующих высокой прочности и устойчивости к различным воздействиям.

"Так же, как кожа может растягиваться, заживать и возвращаться к своей форме, материал деформируется, заживляет и "вспоминает" свою форму, становясь более долговечным, чем первоначально. Это не просто новый класс пластика, а пример того, как наука и сотрудничество могут создавать материалы, которые развиваются и адаптируются", — пояснил профессор Нараги, подчеркивая аналогию между ATSP и способностью кожи к самовосстановлению.

Пластик ATSP может найти применение для восстановления поврежденных самолетов и автомобилей, повышения безопасности пассажиров и сокращения отходов благодаря перерабатываемости. Он открывает огромные перспективы для инноваций в аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности.

Интересные факты о пластике:

  • Первый полностью синтетический пластик, бакелит, был изобретен в 1907 году.
  • Пластик производится из нефти, газа и угля.
  • Существует множество различных видов пластика, каждый из которых обладает уникальными свойствами.
  • Переработка пластика является важным способом снижения загрязнения окружающей среды.

Разработка самовосстанавливающегося пластика ATSP представляет собой значительный прорыв в области материаловедения. Обладая уникальными свойствами, такими как сверхпрочность, адаптивность и способность к самовосстановлению, этот материал открывает новые возможности для инноваций в различных отраслях промышленности и может оказать значительное влияние на будущее технологий.

