Ремонт, аренда, перевозки: аналитики назвали три кита, на которых держатся доходы самозанятых в РФ

Самозанятость в России всё заметнее перестаёт ассоциироваться только с подработкой: в отдельных нишах доходы держатся на уровне стабильной занятости, а лидеры зависят от региона и типа услуг. Об этом сообщает "Лента.ру". Аналитики платформы "Консоль" назвали самые высокодоходные направления для самозанятых — в первую очередь аренду, ремонт и перевозки.

Где самозанятые зарабатывают больше всего

По данным экспертов, в крупных городах максимальный доход чаще всего дают сдача недвижимости в аренду, сложный ремонт и высококвалифицированные услуги. В регионах картина смещается: наиболее прибыльными там называют интеллектуальные услуги — консультации и преподавание. Такой расклад, по оценке аналитиков, отражает разницу между спросом мегаполисов на "материальные" сервисы и регионов — на знания и сопровождение.

Отдельно приводится московская статистика: сдающие жильё в столице в среднем получают 65 280 рублей — это самый высокий показатель среди всех направлений. Далее в числе прибыльных сфер названы ремонт оборудования со средним доходом 33 840 рублей и ремонт автотранспорта — 32 478 рублей.

Интеллектуальные услуги и доставка: что показывают чеки

Исследователи подчёркивают, что интеллектуальные услуги стали самым географически распространённым высокодоходным направлением. В Московской области средний чек по консультированию составляет 17 358 рублей, а в Ставропольском крае — 14 496 рублей. Это указывает на спрос на консультационные форматы не только в столице, но и в регионах.

При этом доставка, как отмечают аналитики, остаётся массовым и устойчивым источником заработка по всей стране. В качестве примера приводятся регионы с самым высоким средним чеком: Приморский край и Оренбургская область — порядка 8,5 тыс. и 7,5 тыс. рублей соответственно.