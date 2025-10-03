Из тени — в кассу: самозанятые Чувашии приносят миллиарды, но платят дважды
В Чувашской Республике за пять лет после введения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД) число самозанятых выросло в 14 раз и к осени 2025 года достигло 91 тысячи человек. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости и выплатам заработной платы, которое провёл и. о. премьер-министра республики Сергей Артамонов.
Рост и динамика
С июля 2020 года самозанятые в Чувашии задекларировали доходы на сумму 38,4 млрд рублей.
Всего сформировано более 36,5 млн чеков, средний чек составил 1052 рубля.
В бюджет разных уровней поступило 1,6 млрд рублей налога.
Рост числа налогоплательщиков НПД стабильно высок:
2022 год — 36 тыс. человек (+179,6%),
2023 год — почти 55 тыс. (+151,4%),
2024 год — более 75 тыс. (+137,5%),
к 2025 году — уже 91 тыс.
Соответственно увеличиваются и поступления:
2023 год — 306,2 млн рублей,
2024 год — 512,8 млн рублей,
январь-август 2025 года — 471 млн рублей.
Поддержка и возможности
Особое внимание уделяется сельскому хозяйству. С января по август 2025 года поддержку получили 582 самозанятых на общую сумму 85,5 млн рублей. Средства направлялись на:
покупку коров, коз и овец,
приобретение сельхозтехники и оборудования (40% стоимости),
материалы для пчеловодства (40%),
минеральные удобрения (30%),
агрохимическое обследование почв и лабораторное испытание семян (50%).
Проблемы системы
И. о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков обратил внимание на проблему "двойных" платежей в систему обязательного медицинского страхования (ФОМС):
самозанятые перечисляют туда часть НПД (37%),
при этом республика дополнительно платит взносы за неработающее население.
Только в 2024 году республика заплатила в ФОМС 1,782 млрд рублей за неработающих и ещё 365,7 млн рублей поступило от самозанятых.
Решения и дальнейшие шаги
Сергей Артамонов поручил профильным министерствам Чувашии обратиться в федеральные органы с предложением включить плательщиков НПД в категорию работающего населения, чтобы устранить проблему двойных выплат. Также усилят информационную работу о формировании пенсионных прав у самозанятых.
И. о. министра экономического развития Лариса Рафикова отметила: за девять месяцев 2025 года число субъектов МСП в регионе выросло на 13,7%, а за последние 4 года создано свыше 1100 новых рабочих мест и сохранено около 9 тысяч.
Плюсы и минусы самозанятости
Преимущества:
легальный статус,
низкая налоговая ставка,
простая регистрация,
отсутствие налога при нулевом доходе,
возможность совмещать с официальной работой,
налоговый бонус.
Недостатки:
нерегулярная прибыль,
ограничение по доходу,
невозможность учитывать расходы.
