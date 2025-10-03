Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:11

Из тени — в кассу: самозанятые Чувашии приносят миллиарды, но платят дважды

В Чувашии число самозанятых достигло 91 тысячи человек к осени 2025 года

В Чувашской Республике за пять лет после введения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД) число самозанятых выросло в 14 раз и к осени 2025 года достигло 91 тысячи человек. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости и выплатам заработной платы, которое провёл и. о. премьер-министра республики Сергей Артамонов.

Рост и динамика

С июля 2020 года самозанятые в Чувашии задекларировали доходы на сумму 38,4 млрд рублей.

  • Всего сформировано более 36,5 млн чеков, средний чек составил 1052 рубля.

  • В бюджет разных уровней поступило 1,6 млрд рублей налога.

Рост числа налогоплательщиков НПД стабильно высок:

  • 2022 год — 36 тыс. человек (+179,6%),

  • 2023 год — почти 55 тыс. (+151,4%),

  • 2024 год — более 75 тыс. (+137,5%),

  • к 2025 году — уже 91 тыс.

Соответственно увеличиваются и поступления:

  • 2023 год — 306,2 млн рублей,

  • 2024 год — 512,8 млн рублей,

  • январь-август 2025 года — 471 млн рублей.

Поддержка и возможности

Особое внимание уделяется сельскому хозяйству. С января по август 2025 года поддержку получили 582 самозанятых на общую сумму 85,5 млн рублей. Средства направлялись на:

  • покупку коров, коз и овец,

  • приобретение сельхозтехники и оборудования (40% стоимости),

  • материалы для пчеловодства (40%),

  • минеральные удобрения (30%),

  • агрохимическое обследование почв и лабораторное испытание семян (50%).

Проблемы системы

И. о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков обратил внимание на проблему "двойных" платежей в систему обязательного медицинского страхования (ФОМС):

  • самозанятые перечисляют туда часть НПД (37%),

  • при этом республика дополнительно платит взносы за неработающее население.

Только в 2024 году республика заплатила в ФОМС 1,782 млрд рублей за неработающих и ещё 365,7 млн рублей поступило от самозанятых.

Решения и дальнейшие шаги

Сергей Артамонов поручил профильным министерствам Чувашии обратиться в федеральные органы с предложением включить плательщиков НПД в категорию работающего населения, чтобы устранить проблему двойных выплат. Также усилят информационную работу о формировании пенсионных прав у самозанятых.

И. о. министра экономического развития Лариса Рафикова отметила: за девять месяцев 2025 года число субъектов МСП в регионе выросло на 13,7%, а за последние 4 года создано свыше 1100 новых рабочих мест и сохранено около 9 тысяч.

Плюсы и минусы самозанятости

Преимущества:

  • легальный статус,

  • низкая налоговая ставка,

  • простая регистрация,

  • отсутствие налога при нулевом доходе,

  • возможность совмещать с официальной работой,

  • налоговый бонус.

Недостатки:

  • нерегулярная прибыль,

  • ограничение по доходу,

  • невозможность учитывать расходы.

