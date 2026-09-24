Самозанятых могут приблизить к обычному бизнесу: последствия нового налога окажутся неожиданными

Рост налоговой нагрузки на самозанятых до тринадцати процентов спровоцирует массовый отток граждан из легального поля, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что фискальное давление на фоне нерешенных социальных вопросов поставит под угрозу существование самого института малых форм предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации рассматривают возможность перевода курьеров, таксистов и других специалистов, работающих через цифровые платформы, на стандартную ставку НДФЛ. Сейчас для этой категории действуют льготные условия: 4% при расчетах с физлицами и 6% — с организациями. Однако сенаторы обсуждают инициативу, согласно которой самозанятым могут повысить налог до 13%.

По словам экономиста, взрывной рост популярности режима налога на профессиональный доход самозанятых стал неожиданностью как для властей, так и для самих граждан. При этом правовое поле до сих пор содержит пробелы, касающиеся интеграции таких работников в государственные системы страхования. Профильные специалисты напоминают, что для формирования трудового стажа минимальный взнос на пенсию требует ежегодного перечисления фиксированных сумм.

Климанов отметил, что попытка просто увеличить налогообложение вместо решения структурных проблем приведет к негативным последствиям. Из тринадцати миллионов зарегистрированных самозанятых лишь малая часть ведет активную деятельность, для остальных это лишь удобный способ легализации разовых подработок.

"Количество самозанятых может оказаться по-прежнему достаточно большим, но реально работающий инструмент будет существенно сокращен, если налогообложение приблизится к другим существующим формам, индивидуальному предпринимательству или другим формам малого бизнеса. Полученные результаты могут привести скорее к негативу, чем к позитивному развитию предпринимательства среди граждан", — подчеркнул Климанов.

Эксперт добавил, что серьезные опасения вызывает смешение статусов, когда наемный труд маскируется под профессиональную деятельность. Контролирующие органы уже готовятся к усилению надзора. В частности, налоговый контроль станет более жестким в части выявления случаев, когда компании подменяют штатных сотрудников исполнителями на спецрежимах.

Несмотря на имеющиеся сложности, закрытие эксперимента по самозанятости Климанов считает недопустимым. По его мнению, это нанесет удар по частной инициативе, которая и без того сталкивается с серьезными преградами. Практика показывает, что факторы риска при открытии бизнеса часто вынуждают новичков прекращать работу в первый же год.

"Закрытие самозанятости приведет к тому, что малый бизнес и так не сильно развитый в нашей стране, пойдет совсем на спад, нельзя считать это позитивным моментом. Такой формат допустим, он вполне необходим в целом ряде секторов или сфер занятости. Тем не менее, урегулированность этого вопроса должна иметь место", — резюмировал специалист.

Параллельно с дискуссией о налогах звучат предложения о поддержке предпринимателей. Так, законодатели рассматривают вопрос о том, что предельный годовой доход необходимо пересмотреть в сторону увеличения. Это позволит гражданам дольше оставаться в льготном режиме.

При этом многие опытные игроки рынка уверены, что успешный старт бизнеса зависит не столько от стартового капитала, сколько от гибкости налоговой системы и готовности государства к диалогу.

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