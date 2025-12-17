Трудовой договор или обман? Как ФНС будет ловить компании на переводе штата в самозанятые

У самозанятых и индивидуальных предпринимателей в 2026 году могут появиться новые поводы для осторожности — не из-за изменения ставок, а из-за того, как государство будет отслеживать соблюдение правил. В фокусе окажутся схемы, где статус самозанятого используют вместо полноценного трудоустройства, а контроль станет более технологичным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Юрия Шедько.

Почему контроль за самозанятыми и ИП станет жёстче

По словам Шедько, ключевым изменением для самозанятых и ИП станет усиление налогового контроля в 2026 году. Он отметил, что в течение 2025 года Федеральная налоговая служба РФ активно внедряла цифровые инструменты мониторинга бизнеса, и в следующем году этот подход будет расширяться. Речь идёт о системной настройке контроля, которая опирается не на разовые проверки, а на анализ данных и автоматизированные процедуры.

Особое внимание, по оценке экономиста, налоговая служба уделяет случаям подмены трудовых отношений. В подобных ситуациях компании переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, чтобы снизить расходы на НДФЛ и страховые взносы. Такие практики могут быть квалифицированы как дробление бизнеса, что выводит проблему из плоскости "ошибки оформления" в плоскость налоговых рисков.

Какие схемы интересуют ФНС и чем это грозит

"Особое внимание налоговая служба уделяет случаям подмены трудовых отношений, когда компании переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, чтобы сократить выплаты по НДФЛ и страховым взносам. Такие схемы могут быть признаны дроблением бизнеса, что грозит доначислением налогов, начислением пени и штрафами до 40% от суммы доначислений. Для выявления подобных нарушений инспекторы используют анализ расчетных счетов, совпадение контрагентов и адресов, а также автоматизированные системы контроля. В результате риски для недобросовестных налогоплательщиков в 2026 году заметно возрастут", — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Экономист перечислил и подходы, которые, по его словам, применяются для выявления нарушений. В числе признаков — анализ расчётных счетов, совпадение контрагентов и адресов, а также использование автоматизированных систем контроля. В такой логике внимание будет сосредоточено не на единичных эпизодах, а на повторяемых паттернах, которые указывают на попытку заменить трудовой договор формальными отношениями с самозанятым.

Ставки НПД сохраняются, а спорные идеи не приняты

Шедько подчеркнул, что для самозанятых в 2026 году сохраняются действующие налоговые условия. Режим налога на профессиональный доход продолжит действовать до 2028 года, а ставки останутся прежними: 4% при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями. То есть изменения касаются не самой конструкции НПД, а контроля за тем, как этот режим используется на практике.

Отдельно он уточнил, что обсуждавшееся повышение предельного годового дохода для самозанятых с 2,4 млн до 3 млн рублей на 2026 год принято не было — лимит сохраняется. Также не утверждена идея введения единой ставки 5% вместо двух действующих, она остаётся на уровне экспертных и законодательных дискуссий. Таким образом, при неизменных ставках главным фактором 2026 года может стать то, насколько внимательно ФНС будет проверять границу между самостоятельной занятостью и фактическими трудовыми отношениями.