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Фотограф
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:14

Самозанятым готовят новую планку доходов: почему прежняя перестала быть актуальной

Увеличение предельного годового дохода для самозанятых в два раза это неплохая идея, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы Станислав Наумов. Соответствующую инициативу парламентарий прокомментировал в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что повышение годового лимита дохода для самозанятых до пяти миллионов рублей может поддержать тех, кто работает на себя и способствовать дальнейшему выходу доходов из тени.

В то же время представители бизнес-сообщества напоминают, как важно учитывать повышенное внимание ФНС к трудовым отношениям в этом секторе.

"Конечно, нужно повышать предельный порог доходов для самозанятых, потому что в нынешней ситуации важно не столько собрать дополнительно с самозанятых, сколько обеспечить их надежным источником доходов. Они вписаны в местную муниципальную экономику, оказывают услуги, которые нужны людям на местах", — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что готов лично выступить автором соответствующей поправки. Подобные меры помогают многим стартовать в собственном деле без привлечения крупного капитала. Одновременно с этим законодатели продолжают анализировать влияние фискальных изменений, где нередко пересматриваются границы спецрежимов.

"Я целиком и полностью за такое решение. Второе системное решение, которое необходимо — продлить действие режима самозанятых до тридцатого года", — добавил Наумов.

Развитие микробизнеса остается важным вектором для многих субъектов РФ, где небольшие компании становятся опорой локальной экономики. На фоне адаптации к новым правилам, как напоминают профильные ведомства, возрастает роль финансового планирования, включая оплату добровольных пенсионных взносов.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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