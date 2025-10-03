Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:44

Уверенность не рождается сама: эксперт объяснил, из чего она складывается

Психолог Зберовский рассказал, как формируется уверенность и авторитет

По словам профессора, доктора культурологии и психолога Андрея Зберовского, умение спокойно реагировать на критику и уверенно отстаивать свою позицию невозможно без внутренней уверенности.

"Чтобы быть уверенным в своей позиции, необходимо, чтобы ваши слова и действия имели обоснование и смысл. Это формируется через создание микрогруппы поддержки — людей, которые подтверждают ценность ваших идей и признают результат ваших действий", — отметил эксперт.

Почему важны доказанные примеры успеха

Зберовский подчеркнул, что авторитет нельзя построить на словах. Он рождается из практических результатов.

"Если человек стремится быть авторитетом в семье, важно сначала заслужить признание в коллективе, и наоборот. Несколько доказанных примеров успешности создают фундамент для уверенности и признания", — пояснил специалист.

Самооценка как "пазл успехов"

Психолог отметил, что самооценка складывается из ряда последовательных достижений.

"Самооценка — это результат продуманного набора действий и объективных подтверждений своей правоты. Именно они формируют основу для уверенного отстаивания своих взглядов в обществе", — подчеркнул Зберовский.

Что помогает отстаивать мнение без конфликта

Эксперт советует помнить, что уверенность в диалоге рождается не из эмоционального напора, а из чёткой аргументации и подтверждённой компетентности. Поддержка окружения усиливает внутреннюю устойчивость, а успешный опыт формирует фундамент для спокойного, но твёрдого отстаивания своей позиции.

