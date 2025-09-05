"Стареющая Пфайффер" и "недоделанная Кэмерон Диас": Катя Гордон высмеяла собственную внешность
44-летняя певица и юрист Екатерина Гордон снова напомнила о себе подписчикам — на этот раз она поделилась неожиданно ироничными размышлениями о своей внешности. В личном блоге знаменитость призналась, что не стремится выглядеть идеально, а наоборот — научилась принимать свои особенности, превращая их в часть собственной истории.
"Лицо, как холст"
В начале своего откровенного поста Екатерина Гордон рассказала, что визажисты и гримеры часто отмечают её внешность. По словам артистки, они уверены, что её лицо словно создано для экспериментов:
"Часто слышу от гримеров, что у меня отличное лицо: оно будет таким, как "нарисуешь"", — сказала юрист Екатерина Гордон.
Сама она признаётся: действительно, легко превращается в разные образы, но в юности это воспринимала совсем иначе.
Детские комплексы
Будущая звезда не всегда с юмором относилась к своей внешности. Гордон призналась, что подростком постоянно искала в зеркале недостатки. Она смущалась белых ресниц и считала свой нос слишком заметным. Чтобы казаться "правильнее", девочка прибегала к странным хитростям.
"В детстве рисовала себе брови фломастером, потом смущалась белых ресниц и носа, который, как его не правь, стабильно, как птицы, тянется к югу", — отметила певица.
Эти воспоминания она озвучила с улыбкой, но не скрыла, что в тот период переживала всерьёз.
Новое отношение к себе
С возрастом Гордон сумела изменить взгляд на собственную внешность. Теперь она подчёркивает: идеал для неё не цель. Наоборот, способность принять себя иронично, без стремления к безупречности, оказалась куда важнее.
"Презираю на себе жир, это правда… А в остальном… Принимаю себя альбиносом, стареющей Пфайффер и недоделанной Кэмерон Диас", — добавила артистка.
По словам Екатерины, внешний облик — лишь одна из множества граней личности. Она подчёркивает, что никогда не рассматривала его как главный ресурс или инструмент влияния.
"Красота — не главная карта"
Гордон объяснила, что в юности придавала слишком большое значение тому, как выглядит. Однако теперь считает, что внешность — лишь вспомогательная составляющая, а не ведущая роль в жизни.
"Внешность оказалась всего лишь одной и вовсе не главной картой в моей колоде", — резюмировала юрист.
