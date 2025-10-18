Селен против старения: в каких продуктах скрыт самый мощный антиоксидант

Селен — один из ключевых микроэлементов, необходимых для крепкого иммунитета, здоровья сердца и молодости кожи. Он участвует в обмене веществ, защите клеток от окислительного стресса и поддерживает работу щитовидной железы. Дефицит селена может проявляться усталостью, ломкостью ногтей, сухостью кожи и ослаблением иммунной защиты.

О самых полезных источниках селена рассказала заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Основные источники селена

"Куриные яйца, тунец и лосось являются продуктами с наибольшим содержанием селена", — сообщила врач-терапевт Екатерина Сысоева.

По словам специалиста, этот микроэлемент лучше усваивается из белковых продуктов. Именно поэтому мясо, рыба и яйца считаются оптимальными источниками. В отличие от растительных добавок, животные продукты содержат форму селена, которая легче включается в обмен веществ.

"Селен лучше усваивается из белковой пищи. Так, лосось и тунец богаты селеном и омега-3 жирными кислотами, усиливающими антиоксидантный эффект", — уточнила врач.

Почему яйца — ценный источник минералов

"Яйца — миниатюрная кладовая селена: желток содержит значительное количество минерала, а уровень микроэлемента зависит от корма курицы, что делает органические яйца особенно полезными", — рассказала Сысоева.

Яйца действительно считаются одним из самых доступных и сбалансированных источников селена. Один желток содержит до 15-20 мкг вещества — примерно треть суточной нормы. Помимо этого, в яйце присутствуют белки, витамины группы B, цинк и лецитин, способствующий нормальной работе печени и мозга.

Врач рекомендует:

взрослым — 1-2 яйца в день ;

детям — не более одного яйца.

Такое количество обеспечивает организм не только селеном, но и другими важными питательными веществами.

Мясо против рыбы: что выбрать

Селен содержится в разных источниках, но усвоение зависит от их состава.

Куриная грудка - полезна благодаря сочетанию белка и низкому содержанию жиров.

Лосось и тунец - лидеры по содержанию селена и омега-3 жирных кислот, которые усиливают антиоксидантное действие.

Печень и говядина - дополнительные источники минералов, но употреблять их стоит умеренно.

"Из 150 граммов куриной грудки можно получить половину дневной нормы селена", — отметила врач.

При этом Сысоева подчеркнула, что мясные продукты, в отличие от некоторых видов рыбы, не содержат токсичных металлов, таких как ртуть, что делает их безопаснее для частого употребления.

Таблица содержания селена в продуктах