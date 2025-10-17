Минерал молодости: врач назвала продукты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет

Селен называют "микроэлементом молодости": он защищает клетки от старения, укрепляет иммунитет и помогает работе щитовидной железы. Но, как напоминают врачи, важно не просто получать его с пищей, а делать это осознанно — в правильных дозах и из надёжных источников.

О продуктах, где больше всего селена, рассказала врач-терапевт, заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева в интервью NEWS. ru.

"Куриные яйца, тунец и лосось являются продуктами с наибольшим содержанием селена", — отметила Екатерина Сысоева.

По её словам, уровень этого минерала в продуктах напрямую зависит от его количества в почве и корме для животных.

Почему селен так важен

Селен участвует в работе более чем двухсот ферментов. Он поддерживает иммунитет, регулирует уровень гормонов щитовидной железы и помогает организму бороться со свободными радикалами.

Недостаток селена может привести к слабости, выпадению волос, ломкости ногтей и даже нарушениям репродуктивной функции.

Этот микроэлемент особенно важен для жителей регионов с бедной селеном почвой, а также для тех, кто редко ест рыбу и мясо.

Морская аптечка: тунец и лосось

"К "морской аптечке" относятся лосось и тунец, которые не только богаты селеном, но и омега-3 жирными кислотами, усиливающими антиоксидантный эффект", — пояснила врач.

Рыба обеспечивает не только селен, но и йод, белок и витамины группы B. Эти вещества помогают работе сердца и сосудов, улучшают мозговое кровообращение и снижают воспаления.

Однако важно помнить, что не вся рыба одинаково безопасна: некоторые виды (например, крупный тунец или меч-рыба) могут содержать следы ртути. Поэтому предпочтение стоит отдавать лососю, скумбрии и сардинам - в них уровень токсинов минимален.

Яйца — миниатюрная кладовая селена

"Яйца — миниатюрная кладовая селена: желток содержит значительное количество минерала, а уровень микроэлемента зависит от корма курицы, что делает органические яйца особенно полезными. Для взрослого человека ежедневное употребление одного-двух яиц считается безопасным и полезным, особенно если вы хотите получать селен, белок и другие микроэлементы. Для ребёнка достаточно одного яйца в день", — рассказала Сысоева.

Куриные яйца удобны тем, что усваиваются практически полностью. Кроме селена, они содержат холин, витамин D и аминокислоты, необходимые для работы мозга и печени.

Органические яйца, полученные от птиц, выращенных без антибиотиков и с натуральным кормом, содержат больше полезных веществ и меньше холестерина.

Мясо и печень — надёжный источник без токсинов

"В отличие от рыбы с высоким содержанием ртути, мясные продукты дают минерал без риска накопления токсичных металлов. Примерно 100-150 граммов грудки курицы или индейки обеспечивают половину суточной нормы селена. Употребление 50-70 граммов печени птицы в день также покрывает потребность почти полностью, но печень лучше не есть ежедневно из-за высокой концентрации витамина A", — подчеркнула врач.

Белое мясо птицы — идеальный вариант для тех, кто не любит морепродукты. Оно содержит селен, железо, цинк и практически не имеет вредных жиров.

Печень — настоящий концентрат микроэлементов, но её стоит употреблять умеренно: переизбыток витамина A может привести к токсическому воздействию на печень и кожу.

Суточная норма и баланс

Для взрослых норма потребления селена — около 55-70 микрограммов в день, для беременных — до 75 мкг. Избыточное потребление может быть вредным: избыток селена вызывает ломкость волос, металлический привкус во рту и проблемы с ЖКТ.

Селен — не тот элемент, который стоит принимать в виде добавок без рекомендации врача. Лучше получать его из естественных источников: рыбы, яиц, мяса, бобовых и орехов (особенно бразильских).

Советы шаг за шагом: как восполнить селен безопасно

Добавьте рыбу в рацион. Ешьте жирные сорта хотя бы два раза в неделю. Не бойтесь яиц. Одно-два в день — это безопасно и полезно. Выбирайте качественные продукты. Отдавайте предпочтение фермерской птице и рыбе проверенного происхождения. Не злоупотребляйте печенью. Достаточно 1-2 порций в неделю. Комбинируйте продукты. Мясо + овощи или рыба + крупы улучшают усвоение селена. Следите за балансом. Избыток микроэлементов вреден не меньше, чем их недостаток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать БАДы с селеном без анализов.

Последствие: передозировка и проблемы с ЖКТ.

Альтернатива: получать элемент из натуральных продуктов.

Ошибка: исключать рыбу из-за страха перед ртутью.

Последствие: дефицит омега-3 и микроэлементов.

Альтернатива: выбирать безопасные сорта — лосось, сардины, треску.

Ошибка: жарить рыбу и яйца на масле.

Последствие: потеря части витаминов и образование канцерогенов.

Альтернатива: готовить на пару, запекать или варить.

Таблица продуктов, богатых селеном