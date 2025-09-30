Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Селена Гомес
Селена Гомес
© commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:16

Слезы вместо аплодисментов: мать Селены Гомес расстроилась из-за выбора невесты

Daily Mail: мать Селены Гомес была обижена тем, что дедушка провел невесту к алтарю вместо неё

Свадьба Селены Гомес с Бенни Бланко вызвала неожиданную реакцию среди близких певицы. Мать артистки, Мэнди Тифи, была разочарована поступком дочери, о чём сообщили западные СМИ.

Семейные чувства и выбор невесты

27 сентября Селена и Бенни Бланко оформили официальный брак в калифорнийском поместье Sea Crest Nursery. В день свадьбы невесту к алтарю вел её дедушка по материнской линии, Дэвид Корнетт. Этот выбор оказался болезненным для Мэнди Тифи и её мужа Брайана. Они ожидали, что Селена отдаст приоритет матери в этот важный момент, но актриса решила иначе.

"Селена приняла решение, как только они начали планировать свадьбу", — отметил инсайдер из окружения звезд.

Дэвид и его жена Дебби, в свою очередь, были тронуты предложением провести внучку к алтарю, и не смогли сдержать слёз радости.

Звёздные гости и атмосфера торжества

Свадьба привлекла внимание множества знаменитостей. Среди приглашённых были Тейлор Свифт, Мартин Шорт, Стив Мартин, Пэрис Хилтон и Эд Ширан. Атмосфера мероприятия была насыщена эмоциями и искренними поздравлениями для пары.

Помолвка и кольцо

Селена объявила о помолвке с музыкальным продюсером 12 декабря прошлого года. Бенни Бланко, ранее друживший с Джастином Бибером, преподнёс девушке кольцо с массивным бриллиантом в огранке "маркиз", которое певица с гордостью продемонстрировала в социальных сетях. После этого детали предстоящей свадьбы обсуждались в СМИ, включая издание Daily Mail, которое опиралось на информацию от близкого окружения пары.

Интересные факты

  1. Дэвид Корнетт, дедушка Селены, впервые провёл внучку к алтарю, что стало эмоциональным событием для всей семьи.

  2. Массивный бриллиант в огранке "маркиз" стал центральным элементом помолвочного кольца.

  3. Среди гостей были как представители шоу-бизнеса, так и давние друзья семьи, что придало свадьбе особую значимость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый фильм вчера в 22:57

Спрингфилд в опасности: новый фильм "Симпсоны" готовит неожиданный сюрприз фанатам

Новый фильм о "Симпсонах" выходит в кино летом 2027 года — поклонников ждёт возвращение любимых героев и фирменный юмор.

Читать полностью » Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов вчера в 21:41

Тоска и лошади: что Джеймс Дин писал любимой год до трагедии

Редкое любовное письмо Джеймса Дина ушло с молотка за 32 500 долларов, открывая редкую страницу из жизни культового актера.

Читать полностью » Эмералд Феннелл оправдала спорные сцены в новой экранизации вчера в 20:57

Скандал вместо романтики: новая экранизация "Грозового перевала" шокирует откровенными сценами

Эмералд Феннелл предлагает смелую экранизацию "Грозового перевала", где важны эмоции подростка, впервые открывшего роман Бронте, а не классическая романтика.

Читать полностью » США планируют ввести пошлины 100% на зарубежные фильмы — заявление Трампа вчера в 17:53

Голливуд против всего мира: Трамп превращает зарубежные фильмы в роскошь

Трамп предложил защитить американскую киноиндустрию пошлинами на зарубежные фильмы. Новая мера может изменить рынок и повлиять на зрителей по всей стране.

Читать полностью » Кей-поп-композиция вчера в 16:38

Золотая волна захватывает Spotify: кей-поп-трек из мультфильма побил рекорд платформы

Песня "Golden" из мультфильма Netflix удерживает лидерство в Spotify 72 дня, став рекордсменом кей-поп-композиций и вдохновляя фанатов по всему миру.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо назвал любимые фильмы Нолана, Спилберга и Кубрика в интервью Collider вчера в 15:53

Экранные битвы и личные откровения: Ди Каприо назвал фильмы, которые сформировали его как актёра

Леонардо Ди Каприо рассказал о фильмах, которые сформировали его как актера, и поделился подробностями новых кинопроектов.

Читать полностью » Психолог Панкратов объяснил значение шляпы Мелании Трамп для эмоциональной дистанции с супругом вчера в 14:49

Когда стиль — это оружие: зачем Мелания Трамп носит "барьер" на голове

Мелания Трамп носит крупную шляпу на официальных мероприятиях, демонстрируя стратегическую дистанцию и психологическую защиту в отношениях с супругом.

Читать полностью » Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной вчера в 13:44

Братская стена: почему встречи Гарри с Уильямом откладываются снова и снова

Принц Гарри сохраняет дистанцию с братом и Кейт, несмотря на попытки восстановления контакта и теплые воспоминания о детстве.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака — TMZ
Туризм

Куда поехать осенью без визы: Грузия, Казахстан, Узбекистан, Сербия и ЮАР
Наука

Фрукты с натуральными сахарами снижают риск диабета и ожирения — пояснила Раде Басири
Технологии

Блогер Остин Эванс: новая PS5 стала легче на 100 граммов и получила другое охлаждение
Авто и мото

Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов
Садоводство

Цвет забора влияет на привлечение пчёл и бабочек — эксперт Arkearth Берроуз
Авто и мото

Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки
Спорт и фитнес

Врачи связали перетренированность со стрессом и дефицитом сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet