Слезы вместо аплодисментов: мать Селены Гомес расстроилась из-за выбора невесты

Свадьба Селены Гомес с Бенни Бланко вызвала неожиданную реакцию среди близких певицы. Мать артистки, Мэнди Тифи, была разочарована поступком дочери, о чём сообщили западные СМИ.

Семейные чувства и выбор невесты

27 сентября Селена и Бенни Бланко оформили официальный брак в калифорнийском поместье Sea Crest Nursery. В день свадьбы невесту к алтарю вел её дедушка по материнской линии, Дэвид Корнетт. Этот выбор оказался болезненным для Мэнди Тифи и её мужа Брайана. Они ожидали, что Селена отдаст приоритет матери в этот важный момент, но актриса решила иначе.

"Селена приняла решение, как только они начали планировать свадьбу", — отметил инсайдер из окружения звезд.

Дэвид и его жена Дебби, в свою очередь, были тронуты предложением провести внучку к алтарю, и не смогли сдержать слёз радости.

Звёздные гости и атмосфера торжества

Свадьба привлекла внимание множества знаменитостей. Среди приглашённых были Тейлор Свифт, Мартин Шорт, Стив Мартин, Пэрис Хилтон и Эд Ширан. Атмосфера мероприятия была насыщена эмоциями и искренними поздравлениями для пары.

Помолвка и кольцо

Селена объявила о помолвке с музыкальным продюсером 12 декабря прошлого года. Бенни Бланко, ранее друживший с Джастином Бибером, преподнёс девушке кольцо с массивным бриллиантом в огранке "маркиз", которое певица с гордостью продемонстрировала в социальных сетях. После этого детали предстоящей свадьбы обсуждались в СМИ, включая издание Daily Mail, которое опиралось на информацию от близкого окружения пары.

Интересные факты