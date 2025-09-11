Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Селена Гомес
Селена Гомес
© commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:07

Телешоу выдало секрет свадьбы Селены Гомес раньше таблоидов

Селена Гомес рассказала на шоу Джимми Фэллона о подготовке к свадьбе с Бенни Бланко

Селена Гомес снова оказалась в центре внимания не только благодаря своей музыкальной и актерской карьере, но и личной жизни. На этот раз артистка поделилась свежими подробностями о подготовке к своей свадьбе с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Интересно, что рассказала она об этом не в интервью для журнала или через соцсети, а прямо на популярном телешоу.

Радость и волнение Селены

Вместе с коллегами по сериалу "Убийства в одном здании" Селена появилась на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном". Рядом с ней на диване сидели Мартин Шорт и Стив Мартин — комики, которые не упустили возможности подшутить над ситуацией.

"Это замечательно. Мне очень повезло! У нас все идет очень хорошо. Я так взволнована", — заявила Селена Гомес.

Её слова прозвучали искренне и эмоционально. По улыбке певицы было видно: ожидание свадьбы для неё действительно особенный этап.

Юмор и поддержка коллег

Когда ведущий поинтересовался, пригласит ли Селена своих коллег на торжество, Стив Мартин в шутку заметил:

"Я уверен, что наши приглашения поступят со дня на день", — пошутил актер Стив Мартин.

Селена засмеялась и подтвердила, что оба комика точно будут на празднике, добавив, что один из них даже понесет кольца. Этот момент вызвал смех и аплодисменты зрителей в студии, а заодно подчеркнул близкие и теплые отношения между актерами.

Поддержка друзей

Немногим ранее Мартин Шорт признался, что с большим уважением относится к Гомес. В одном из подкастов он отметил, что восхищается ею и очень рад за будущую невесту.

"Я так счастлив, что она выходит замуж за этого потрясающего парня, Бенни Бланко, который просто один из замечательных, классных парней, она очень любит его", — отметил актер Мартин Шорт.

