Свадьба Селены Гомес под угрозой: первые трещины в отношениях с Бенни Бланко

Свадебные приготовления обычно приносят радость, но для Селены Гомес этот период обернулся испытанием. Несмотря на то что певица счастлива в отношениях с Бенни Бланко, на фоне организации торжества между ними возникли первые разногласия.

Подготовка, которая утомила

33-летняя актриса и певица призналась близким друзьям, что устала от необходимости самостоятельно решать все организационные вопросы. Хотя поначалу ей казалось приятным, что жених доверяет ей свободу выбора, со временем это стало обременять.

Источники отмечают, что Бенни в целом не склонен к активным действиям и часто откладывает дела. Именно эта особенность характера, по словам знакомых пары, сказалась и на планировании свадьбы.

"Бенни в восторге от того, что в конце этого дня она станет его женой. Он сказал ей, что хочет, чтобы она принимала большинство решений", — рассказал инсайдер.

Романтика или инфантильность?

Поначалу Селену радовало, что будущий супруг полностью доверяет её вкусу. Но постепенно артистка стала сомневаться, действительно ли такая "уступчивость" — проявление любви или же простая привычка избегать ответственности.

"Может показаться, что это хороший жест — позволить Гомес делать на свадьбе все, что она хочет. Но это привело к разногласиям, поскольку певица считает, что жених мог бы взять на себя ответственность", — высказался источник.

Звезда опасается, что склонность жениха уходить от решений может проявиться и в семейной жизни. Близкие Селены уверяют её, что это лишь временные трудности, а церемония пройдёт идеально.

Поддержка друзей

Друзья певицы стараются её успокоить. По их словам, в подготовке участвует профессиональная команда, поэтому поводов для беспокойства нет. Кроме того, окружающие отмечают: несмотря на недоразумения, отношения пары остаются гармоничными.

Сама артистка недавно устроила девичник на берегу океана — праздник прошёл в тёплой и дружеской атмосфере. Этот момент ещё раз доказал, что звезда умеет окружать себя позитивом даже в напряжённый период.

Отношения, проверенные временем

История Гомес и Бланко началась задолго до помолвки. Они познакомились ещё в 2013 году, когда продюсер впервые встретился с матерью Селены, Мэнди. Позднее он стал соавтором её хитов Kill Em With Kindness и Same Old Love.

В декабре 2023 года певица подтвердила их роман, а спустя год пара объявила о помолвке. Свадьбу влюблённые планируют сыграть осенью 2025 года.

Новый этап в жизни певицы

Для Селены это важный шаг: её предыдущие долгие отношения с Джастином Бибером завершились окончательно в 2018 году. Теперь же певица готова к новой главе своей жизни и, несмотря на временные трудности, не скрывает радости от предстоящего события.