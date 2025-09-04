Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Селена Гомес
Селена Гомес
© commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:31

Свадьба Селены Гомес под угрозой: первые трещины в отношениях с Бенни Бланко

Селена Гомес устала от подготовки к свадьбе с Бенни Бланко — Daily Mail

Свадебные приготовления обычно приносят радость, но для Селены Гомес этот период обернулся испытанием. Несмотря на то что певица счастлива в отношениях с Бенни Бланко, на фоне организации торжества между ними возникли первые разногласия.

Подготовка, которая утомила

33-летняя актриса и певица призналась близким друзьям, что устала от необходимости самостоятельно решать все организационные вопросы. Хотя поначалу ей казалось приятным, что жених доверяет ей свободу выбора, со временем это стало обременять.

Источники отмечают, что Бенни в целом не склонен к активным действиям и часто откладывает дела. Именно эта особенность характера, по словам знакомых пары, сказалась и на планировании свадьбы.

"Бенни в восторге от того, что в конце этого дня она станет его женой. Он сказал ей, что хочет, чтобы она принимала большинство решений", — рассказал инсайдер.

Романтика или инфантильность?

Поначалу Селену радовало, что будущий супруг полностью доверяет её вкусу. Но постепенно артистка стала сомневаться, действительно ли такая "уступчивость" — проявление любви или же простая привычка избегать ответственности.

"Может показаться, что это хороший жест — позволить Гомес делать на свадьбе все, что она хочет. Но это привело к разногласиям, поскольку певица считает, что жених мог бы взять на себя ответственность", — высказался источник.

Звезда опасается, что склонность жениха уходить от решений может проявиться и в семейной жизни. Близкие Селены уверяют её, что это лишь временные трудности, а церемония пройдёт идеально.

Поддержка друзей

Друзья певицы стараются её успокоить. По их словам, в подготовке участвует профессиональная команда, поэтому поводов для беспокойства нет. Кроме того, окружающие отмечают: несмотря на недоразумения, отношения пары остаются гармоничными.

Сама артистка недавно устроила девичник на берегу океана — праздник прошёл в тёплой и дружеской атмосфере. Этот момент ещё раз доказал, что звезда умеет окружать себя позитивом даже в напряжённый период.

Отношения, проверенные временем

История Гомес и Бланко началась задолго до помолвки. Они познакомились ещё в 2013 году, когда продюсер впервые встретился с матерью Селены, Мэнди. Позднее он стал соавтором её хитов Kill Em With Kindness и Same Old Love.

В декабре 2023 года певица подтвердила их роман, а спустя год пара объявила о помолвке. Свадьбу влюблённые планируют сыграть осенью 2025 года.

Новый этап в жизни певицы

Для Селены это важный шаг: её предыдущие долгие отношения с Джастином Бибером завершились окончательно в 2018 году. Теперь же певица готова к новой главе своей жизни и, несмотря на временные трудности, не скрывает радости от предстоящего события.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анджелина Джоли присоединилась к фильму сегодня в 2:57

Анджелина Джоли возвращается в Конго — ради истории, которую нельзя замолчать

Анджелина Джоли присоединилась к созданию фильма о враче Дени Муквеге. Лента обещает объединить искусство и активизм, затрагивая сложные темы.

Читать полностью » People: Сидни Суини после расставания с Джонатаном Давино начала видеться со Скутером Брауном сегодня в 0:51

Голливудский шок: Сидни Суини закрутила роман с бывшим мужем миллиардершим

Сидни Суини снова оказалась в центре внимания: после расставания с женихом актрисе приписывают новый роман, который удивил поклонников.

Читать полностью » Betsy заявила о желании записать совместный трек с Арианой Гранде вчера в 23:58

Между K-pop и мировой поп-иконой: кого выбрала бы Betsy для заветного дуэта

Юная звезда Betsy рассказала о своей любви к кей-попу, подготовке нового хита и заветной мечте — записать песню с мировой суперзвездой.

Читать полностью » Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников вчера в 22:57

Поддельная страница и угрозы: как аферисты пытались лишить Боню её имени

Виктория Боня столкнулась с угрозами от интернет-мошенников. Блогер рассказала, как злоумышленники пытались взломать её аккаунты и чего они добивались.

Читать полностью » Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале Prime Video по сценарию Фиби Уоллер-Бридж вчера в 21:57

Санса превращается в Лару: неожиданный поворот в карьере Софи Тернер

Софи Тернер готовится сыграть культовую Лару Крофт в новом сериале от Prime Video. Съемки стартуют в январе, а проект уже называют амбициозным.

Читать полностью » Суд в Калифорнии запретил снос дома, где умерла Мэрилин Монро вчера в 20:58

Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Американский суд вмешался в спор вокруг особняка Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе. Почему дом оказался под угрозой и что решили власти?

Читать полностью » Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце вчера в 19:55

"Откровенная ложь": почему Пэрис Джексон с гневом обрушилась на байопик о своём отце

Дочь Майкла Джексона Пэрис резко высказалась о будущем байопике. Она назвала картину нечестной и объяснила, почему решила дистанцироваться от проекта.

Читать полностью » Федеральная торговая комиссия США: Disney нарушила правила COPPA на YouTube вчера в 18:58

Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Disney оказалась в центре громкого скандала: FTC обвинила компанию в нарушении детской приватности на YouTube, а урегулирование стоило миллионы.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций
Красота и здоровье

Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет
Авто и мото

"Ингосстрах" назвал премиальные авто с наибольшим числом ДТП
Питомцы

Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя
Спорт и фитнес

Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу
Наука и технологии

Опасный уран в микромире: как диатомеи влияют на распространение радиоактивных веществ в океане
Красота и здоровье

Екатерина Демьяновская объяснила связь между просмотром экранов во время еды и ожирением
Садоводство

Идеальные соседи для лука: как увеличить урожай с помощью правильного соседства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet