Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Селена Гомес
Селена Гомес
© commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:42

Два миллиарда не спасли от страха: Селена Гомес рассказала, чего боится даже в моменты успеха

Селена Гомес рассказала о страхе счастья и синдроме ожидания катастрофы

Во время конференции Fortune's Most Powerful Women в Вашингтоне певица и предпринимательница Селена Гомес откровенно рассказала о своих страхах и фобиях, которые мешают ей чувствовать себя по-настоящему счастливой. Звезда отметила, что, несмотря на успех собственного бренда Rare Beauty, оцениваемого более чем в два миллиарда долларов, она по-прежнему сомневается в себе и ощущает тревогу даже в самые светлые моменты жизни.

"Когда в моей жизни происходит что-то хорошее и по-настоящему классное, я ожидаю, что после этого обязательно произойдет что-то плохое", — призналась певица.

По словам Селены, этот внутренний страх не позволяет ей полностью погружаться в радость и заставляет воспринимать любое счастье как предвестие неприятностей. Она нередко задаётся вопросом: "Хорошо, но всё это может исчезнуть завтра. Как я могу убедиться, что этого не произойдет?"

Трудности принятия успеха

Редко кто из знаменитостей так честно говорит о собственных тревогах. Гомес отметила, что часто чувствует, будто не заслуживает находиться среди влиятельных женщин, хотя её достижения очевидны: Rare Beauty стал не просто косметическим брендом, а символом принятия и самоуважения. Тем не менее, даже успех компании не избавил её от неуверенности и чувства, что за каждым взлётом обязательно последует падение.

Такое восприятие психологи называют "синдромом ожидания катастрофы". Он характерен для людей, которые пережили стрессовые или травматические события, и теперь бессознательно готовятся к худшему, даже когда всё идёт хорошо.

Когда радость вызывает слёзы

Селена рассказала, что иногда её страх становится настолько сильным, что портит даже самые важные события. Например, певица вспомнила собственную свадьбу с продюсером Бенни Бланко.

"Я вышла замуж, а потом рыдала, потому что подумала: "Я точно умру на следующий день"", — поделилась артистка.

Что стоит за страхом

Эксперты отмечают, что подобные фобии часто развиваются у людей с повышенной чувствительностью и склонностью к самокритике. В случае Селены это может быть связано с тем, что она с раннего возраста находится под пристальным вниманием публики. Каждый её шаг обсуждается, и любая ошибка воспринимается как катастрофа.

Певица уже не раз рассказывала о своём опыте борьбы с тревожностью и депрессией, а также о том, как психотерапия помогла ей справляться с внутренним давлением. Однако, как признаёт сама Гомес, путь к эмоциональному равновесию остаётся долгим и непростым.

Как Селена помогает другим

Интересно, что именно её страхи и уязвимость стали основой Rare Beauty. Идея бренда заключалась в том, чтобы поддержать людей, которые сталкиваются с чувством неуверенности или нестабильной самооценкой. Часть прибыли компания направляет в Rare Impact Fund — фонд, который финансирует программы психологической поддержки молодёжи.

Сама Селена говорит, что работа над проектом помогает ей не только как бизнесвумен, но и как человеку, ведь, помогая другим, она учится помогать себе.

Советы шаг за шагом

  1. Признать страх. Не стоит отрицать тревогу — важно понять, что это естественная эмоция, а не слабость.

  2. Разделить ответственность. Окружение, терапевт или близкие могут помочь взглянуть на ситуацию со стороны.

  3. Фиксировать радость. Селена отмечает, что ведёт дневник благодарности — это помогает ей помнить о хорошем, не ожидая худшего.

  4. Беречь себя. В арсенале певицы — дыхательные практики, йога и ограничение времени в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать тревогу, полагая, что она пройдёт сама.
Последствие: усиление чувства страха и потеря контроля над эмоциями.
Альтернатива: обратиться к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии или практиковать осознанность (mindfulness).

А что если страх — часть характера?

Психологи считают, что тревожность можно использовать во благо. Она делает человека более внимательным и чутким, помогает не переоценивать успех и сохранять эмпатию. Главное — не позволять ей управлять жизнью.

Интересные факты

  1. Rare Beauty стала одним из самых быстрорастущих косметических брендов США.

  2. Селена активно продвигает идею ментального здоровья в соцсетях и на благотворительных форумах.

  3. Её документальный фильм "My Mind & Me" показывает, как артистка учится жить с тревогой, не теряя веру в себя.

FAQ

Как Селена Гомес борется со страхом?
Она использует терапию, медитацию и работает с психологом.

Сколько стоит продукция Rare Beauty?
Средняя цена — от 20 до 40 долларов за средство.

Что делает Rare Beauty особенным брендом?
Компания продвигает философию естественной красоты и поддерживает благотворительные программы по охране психического здоровья.

Какой главный принцип Селены в жизни?
Ценить себя, даже когда кажется, что ты недостоин успеха.

Мифы и правда

Миф: тревожные люди слабы.
Правда: они часто более чуткие и осознанные.
Миф: успех избавляет от страхов.
Правда: даже у богатых и знаменитых остаются внутренние барьеры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Бекхэм: детям нужно дать шанс, а не судить их по фамилии сегодня в 13:14
Блат по наследству: Виктория Бекхэм ответила тем, кто считает её детей "nepo baby"

Виктория Бекхэм объяснила, почему ярлык "nepo baby" несправедлив по отношению к её детям, и рассказала, какие качества она считает по-настоящему важными для успеха.

Читать полностью » Принц Уильям признался, что детские переживания с Дианой сформировали его как отца сегодня в 12:09
Диана по-прежнему говорит через него: как принц Уильям строит семью по материнскому завету

Принц Уильям откровенно рассказал, как уроки, полученные от принцессы Дианы, помогают ему воспитывать детей и сохранять баланс между долгом и семейным счастьем.

Читать полностью » Актёр Рами Малек заявил, что без сегодня в 11:52
Фредди начался с Эллиота: чему Малек научился у своего самого мрачного героя

Рами Малек рассказал, как роль в "Мистере роботе" открыла ему путь к "Богемской рапсодии" и помогла глубже понять внутренний мир Фредди Меркьюри.

Читать полностью » Хейли Бибер: рождение сына дало мне уверенность и спокойствие сегодня в 10:41
Домашняя, но опасная: Хейли Бибер призналась, какой стала после рождения сына

Хейли Бибер рассказала, как материнство изменило её взгляд на жизнь: от "свирепости" и внутренней силы до новой ценности простых моментов.

Читать полностью » Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают коттедж сегодня в 9:36
Дом, который стирает прошлое: куда Кейт и Уильям бегут от теней старого коттеджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к переезду, который обещает стать для них символом нового начала. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью » Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отсутствовали на свадьбе Селены Гомес из-за изменившейся дружбы сегодня в 8:30
Тайная пауза дружбы: почему Никола Пельтц не появилась на торжестве Селены Гомес

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пропустили свадьбу Селены Гомес, что вызвало слухи о разногласиях, хотя источник опровергает конфликт между подругами.

Читать полностью » Шоу Меган Маркл сегодня в 7:26
Проект на грани краха: как низкие рейтинги не остановили герцогиню Сассекскую

Меган Маркл готовит праздничный выпуск своего шоу, экспериментируя с форматом и длительностью эпизодов, несмотря на низкий рейтинг второго сезона.

Читать полностью » Хизер Грэм рассказала о годичных отношениях с Хитом Леджером в 2000 году сегодня в 6:22
Лучик света в начале нулевых: как Хизер Грэм влюбилась в Хита Леджера

Хизер Грэм впервые поделилась воспоминаниями о романе с Хитом Леджером, вспоминая о годе, наполненном сильными чувствами и яркими моментами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Техника закрутки делает блюда эстетичными и удобными для подачи — советы поваров
Садоводство
Флорист объяснила, почему роза, азалия и цитрусовые считаются сложными в содержании растениями
Еда
Неправильное хранение теста приводит к перекисанию и потере структуры — советы технологов
Наука
Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти
ЦФО
В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке "зубов дракона"
Красота и здоровье
Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием
Дом
Перекись водорода помогает вернуть белизну белью без хлора и запаха
Авто и мото
В Санкт-Петербурге сервис Ситидрайв ввёл плату за завершение аренды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet