Два миллиарда не спасли от страха: Селена Гомес рассказала, чего боится даже в моменты успеха

Во время конференции Fortune's Most Powerful Women в Вашингтоне певица и предпринимательница Селена Гомес откровенно рассказала о своих страхах и фобиях, которые мешают ей чувствовать себя по-настоящему счастливой. Звезда отметила, что, несмотря на успех собственного бренда Rare Beauty, оцениваемого более чем в два миллиарда долларов, она по-прежнему сомневается в себе и ощущает тревогу даже в самые светлые моменты жизни.

"Когда в моей жизни происходит что-то хорошее и по-настоящему классное, я ожидаю, что после этого обязательно произойдет что-то плохое", — призналась певица.

По словам Селены, этот внутренний страх не позволяет ей полностью погружаться в радость и заставляет воспринимать любое счастье как предвестие неприятностей. Она нередко задаётся вопросом: "Хорошо, но всё это может исчезнуть завтра. Как я могу убедиться, что этого не произойдет?"

Трудности принятия успеха

Редко кто из знаменитостей так честно говорит о собственных тревогах. Гомес отметила, что часто чувствует, будто не заслуживает находиться среди влиятельных женщин, хотя её достижения очевидны: Rare Beauty стал не просто косметическим брендом, а символом принятия и самоуважения. Тем не менее, даже успех компании не избавил её от неуверенности и чувства, что за каждым взлётом обязательно последует падение.

Такое восприятие психологи называют "синдромом ожидания катастрофы". Он характерен для людей, которые пережили стрессовые или травматические события, и теперь бессознательно готовятся к худшему, даже когда всё идёт хорошо.

Когда радость вызывает слёзы

Селена рассказала, что иногда её страх становится настолько сильным, что портит даже самые важные события. Например, певица вспомнила собственную свадьбу с продюсером Бенни Бланко.

"Я вышла замуж, а потом рыдала, потому что подумала: "Я точно умру на следующий день"", — поделилась артистка.

Что стоит за страхом

Эксперты отмечают, что подобные фобии часто развиваются у людей с повышенной чувствительностью и склонностью к самокритике. В случае Селены это может быть связано с тем, что она с раннего возраста находится под пристальным вниманием публики. Каждый её шаг обсуждается, и любая ошибка воспринимается как катастрофа.

Певица уже не раз рассказывала о своём опыте борьбы с тревожностью и депрессией, а также о том, как психотерапия помогла ей справляться с внутренним давлением. Однако, как признаёт сама Гомес, путь к эмоциональному равновесию остаётся долгим и непростым.

Как Селена помогает другим

Интересно, что именно её страхи и уязвимость стали основой Rare Beauty. Идея бренда заключалась в том, чтобы поддержать людей, которые сталкиваются с чувством неуверенности или нестабильной самооценкой. Часть прибыли компания направляет в Rare Impact Fund — фонд, который финансирует программы психологической поддержки молодёжи.

Сама Селена говорит, что работа над проектом помогает ей не только как бизнесвумен, но и как человеку, ведь, помогая другим, она учится помогать себе.

Советы шаг за шагом

Признать страх. Не стоит отрицать тревогу — важно понять, что это естественная эмоция, а не слабость. Разделить ответственность. Окружение, терапевт или близкие могут помочь взглянуть на ситуацию со стороны. Фиксировать радость. Селена отмечает, что ведёт дневник благодарности — это помогает ей помнить о хорошем, не ожидая худшего. Беречь себя. В арсенале певицы — дыхательные практики, йога и ограничение времени в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать тревогу, полагая, что она пройдёт сама.

• Последствие: усиление чувства страха и потеря контроля над эмоциями.

• Альтернатива: обратиться к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии или практиковать осознанность (mindfulness).

А что если страх — часть характера?

Психологи считают, что тревожность можно использовать во благо. Она делает человека более внимательным и чутким, помогает не переоценивать успех и сохранять эмпатию. Главное — не позволять ей управлять жизнью.

Интересные факты

Rare Beauty стала одним из самых быстрорастущих косметических брендов США. Селена активно продвигает идею ментального здоровья в соцсетях и на благотворительных форумах. Её документальный фильм "My Mind & Me" показывает, как артистка учится жить с тревогой, не теряя веру в себя.

FAQ

Как Селена Гомес борется со страхом?

Она использует терапию, медитацию и работает с психологом.

Сколько стоит продукция Rare Beauty?

Средняя цена — от 20 до 40 долларов за средство.

Что делает Rare Beauty особенным брендом?

Компания продвигает философию естественной красоты и поддерживает благотворительные программы по охране психического здоровья.

Какой главный принцип Селены в жизни?

Ценить себя, даже когда кажется, что ты недостоин успеха.

Мифы и правда

• Миф: тревожные люди слабы.

• Правда: они часто более чуткие и осознанные.

• Миф: успех избавляет от страхов.

• Правда: даже у богатых и знаменитых остаются внутренние барьеры.