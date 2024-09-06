Пошаговая инструкция, как найти самые здоровые и жизнеспособные саженцы

Выбор качественного посадочного материала - один из ключевых факторов успешного выращивания плодовых деревьев и кустарников. Ведь от первоначального состояния саженца зависит, как быстро и продуктивно он приживется на вашем участке и начнет плодоносить. Чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание на несколько важных критериев.

Внешний вид

Здоровый саженец должен иметь прямой, крепкий и чистый ствол без механических повреждений. Кора на нем должна быть гладкой, без наплывов, трещин или проплешин. Листья или почки (в зависимости от сезона) должны выглядеть свежими и зелёными.

Корневая системаКорни саженца также должны быть здоровыми - без гнили, темных пятен или повреждений. Их система должна быть хорошо развита и занимать примерно 1/3 общей высоты растения. Если корни сухие, значит, саженец долго находился без воды и вряд ли приживется.

Размер

Оптимальная высота саженца зависит от породы дерева или куста. Так, для яблони или груши хорошо, если ее высота составляет 1-1,5 м, для вишни или сливы - около 1 м. Больший размер не всегда означает лучшее качество - очень высокое растение может быть изначально неустойчивым.

Возраст

Молодые саженцы лучше приживаются, чем более взрослые. Идеальный возраст - 1-2 года, когда растение еще не сформировало мощную корневую систему и ствол. Если вы видите трехлетние или более старые саженцы, лучше от них отказаться.

Сезонность

Весна и осень - лучшие сезоны для высадки саженцев. Избегайте приобретать их в летний зной или глубокую зиму - они могут не пережить стресс от пересадки.

Место покупки

Надёжнее всего покупать саженцы в специализированных питомниках, где вам смогут дать полную информацию о происхождении и сортовых характеристиках растений. Избегайте покупок на рынках, так как происхождение и качество таких саженцев часто сомнительны.

Фото: Calyponte.