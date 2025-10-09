Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:19

Шторы, которые делают интерьер дороже: секреты дизайнеров для идеального вида

Дизайнер рассказала, какие шторы зрительно увеличивают пространство комнаты

Шторы — это не просто декоративный элемент, создающий уют. Они защищают комнату от солнца, уличного света, пыли, холода и жары, а также влияют на восприятие пространства. Правильно подобранные занавеси способны преобразить комнату, сделать её уютнее или визуально просторнее. Разберём, как подобрать шторы по длине, цвету и типу помещения.

Что учитывать при выборе штор

  1. Рисунок. Поперечный принт зрительно расширяет комнату, а вертикальный — делает её выше.
  2. Длина. Если не хотите, чтобы занавески касались пола, оставьте расстояние 5-8 см. Если наоборот — пусть они будут длиннее стены на 15-20 см.
  3. Простенки. Если по бокам окна узкие участки стены, не закрывайте их тканью — это "утяжелит" вид комнаты.
  4. Высота потолков. Для низких помещений выбирайте лёгкие ткани светлых оттенков — они придают воздуху.
  5. Функциональность. В детской, кухне или кабинете удобнее римские или французские шторы: они компактные и практичные.
  6. Размер комнаты. Светлые длинные портьеры визуально увеличивают маленькое пространство, а тёмные делают большую комнату уютнее и камернее.

Совет: не экономьте на ткани. Чем плотнее материал и лучше драпировка, тем дороже и аккуратнее выглядят шторы.

Как подобрать цвет

Цвет штор во многом определяет настроение комнаты. Есть несколько универсальных подходов:

  • Под цвет мебели. Если не планируется менять интерьер, портьеры можно подобрать в тон мебели — это создаёт целостность.
  • Нейтральная палитра. Песочные, кремовые, бежевые или светло-серые занавеси всегда выглядят спокойно и подходят к любому стилю.
  • Контраст. В однотонной комнате лучше выбрать шторы на 2-3 тона светлее или темнее стен — это добавит глубины.
  • Двуцветные варианты. Комбинации оттенков делают интерьер динамичным и визуально уравновешенным.

Совет: избегайте слишком ярких тонов у больших окон — они могут перегружать пространство. Лучше ограничиться акцентными элементами, например, кантами или подхватами контрастного цвета.

Тёплые и холодные оттенки

Тёплые цвета (бежевый, охра, терракота, золотистый, оранжевый, коричневый) делают интерьер уютным и "собирают" пространство. Они особенно хороши для северных комнат, где не хватает солнца.

Холодные оттенки (синий, голубой, бирюзовый, лавандовый) подойдут для южных и солнечных помещений — создают ощущение свежести и прохлады.

Совет: чтобы окно не выглядело узким, устанавливайте карниз, выступающий за пределы рамы на 20-25 см с каждой стороны. Это визуально расширяет проём.

Как скорректировать пропорции комнаты

  • Высокие потолки. Если хотите сделать их визуально ниже, выбирайте шторы, начинающиеся на уровне окна, и добавьте декоративные элементы — ламбрекены, кисточки, бордюры.

  • Низкие окна. Чтобы визуально "поднять" проём, разместите карниз ближе к потолку, а шторы пусть мягко касаются пола. Так стены будут казаться выше.

  • Узкие комнаты. Помогут шторы с горизонтальным рисунком или тканью в широкую полоску.

Портьеры для разных комнат

Спальня

Для спальни подойдут спокойные, мягкие оттенки, которые способствуют расслаблению. Лучше избегать активных узоров. Оптимальны матовые ткани, плотные или с лёгким блеском.

Гостиная

Здесь уместны классические однотонные шторы или модели с лёгким орнаментом. Если интерьер торжественный, можно добавить ламбрекены, кисти, декоративные ленты.

Кухня

На кухне важнее всего практичность. Выбирайте ткани, которые легко стираются и не впитывают запахи. Хорошо смотрятся полупрозрачные занавески, короткие портьеры, римские или рулонные шторы.
Красный цвет стимулирует аппетит, а синий — напротив, приглушает его.

Кабинет или библиотека

Здесь лучше использовать плотные ткани насыщенных оттенков — зелёный, бордовый, шоколадный. Они создают атмосферу уюта и помогают сосредоточиться.

Детская

Шторы должны быть прочными, легко стираемыми и безопасными. Подойдут яркие, жизнерадостные расцветки или ткани с крупным рисунком — например, животными или геометрией.

FAQ

Как рассчитать длину штор?
Измерьте расстояние от карниза до пола и добавьте 1-2 см, если хотите, чтобы ткань слегка касалась пола, или отнимите 5-8 см, если предпочитаете, чтобы она висела свободно.

Какие шторы подойдут для маленькой комнаты?
Светлые, лёгкие, без крупного рисунка. Они визуально увеличивают пространство.

Можно ли комбинировать плотные портьеры и тюль?
Да. Это не только красиво, но и функционально: днём тюль пропускает свет, а вечером плотные шторы создают приватность.

Мифы и правда

Миф: тёмные шторы делают комнату мрачной.
Правда: в просторных помещениях они создают уют и благородство, особенно при тёплом освещении.

Миф: шторы до пола непрактичны.
Правда: современные ткани легко стираются, не собирают пыль и выглядят значительно элегантнее коротких.

Миф: светлые занавеси быстро выгорают.
Правда: качественные ткани с УФ-защитой сохраняют цвет даже при ярком солнце.

Грамотно подобранные шторы делают пространство выразительным и завершенным. Они способны не только преобразить интерьер, но и улучшить микроклимат комнаты — создавая атмосферу комфорта, уюта и гармонии в доме.

