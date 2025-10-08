5 ошибок при выборе штор, которые портят даже самый красивый интерьер

Шторы — это не просто декор. От них зависит освещение, настроение комнаты и даже восприятие пространства. Удачно подобранная ткань способна визуально расширить окно, сделать интерьер гармоничным и добавить уюта. Но малейшая неточность в расчётах или подборе фактуры может свести эффект на нет.

Разберём типичные ошибки, которые допускают при выборе и заказе штор, и объясним, как их избежать, чтобы интерьер выглядел профессионально.

1. Слишком узкие шторы

Что происходит

Одна из самых частых ошибок — рассчитывать ширину полотна по размеру окна или стены, не учитывая сборку. В итоге при закрытии образуется щель посередине, через которую пробивается свет. Комната теряет ощущение уюта и симметрии.

Как сделать правильно

Коэффициент сборки зависит от типа крепления:

• люверсы — 1,5-2;

• крючки или петли — 2-2,5.

Если шьёте шторы самостоятельно, добавьте по 10 см с каждой стороны на подгиб. Это обеспечит правильную драпировку и равномерные складки.

2. Шторы "на всю стену" — не всегда удачное решение

Что происходит

Иногда владельцы хотят "богатства" и заказывают шторы от стены до стены. В итоге ткань заполняет всё пространство и делает интерьер тяжёлым. Особенно плохо это работает в небольших комнатах: окно теряется, а помещение кажется меньше.

Как сделать правильно

Если окно не панорамное, ширины, немного превышающей проём, вполне достаточно. Тогда шторы будут свободно закрываться, не утяжеляя композицию.

В интерьерах, где сама стена имеет выразительную отделку (кирпич, панели, декоративная штукатурка), лучше оставить часть открытой. Так вы подчеркнёте архитектуру и придадите глубину.

3. Ошибки в расчёте длины

Что происходит

Многие измеряют ткань "впритык", забывая про высоту карниза или способ крепления. В результате шторы оказываются короткими или, наоборот, волочатся по полу, собирая пыль и шерсть.

Как сделать правильно

• До подоконника - полотно заканчивается на 1 см выше его края.

• Ниже подоконника - оптимально 10-15 см ниже.

• До пола - край шторы на 1 см выше покрытия, так удобно при уборке.

• С ниспадающей тканью - красиво, но подходит только для парадных гостиных.

Перед заказом измерьте расстояние от карниза до желаемой точки. Помните: тип крепления (люверсы, крючки, шторная лента) влияет на посадку.

4. Неправильная плотность ткани

Что происходит

На стенде ткань кажется идеальной, но дома может не справиться со своей задачей. Лёгкий гардин не задерживает солнечный свет, а плотный блэкаут делает комнату мрачной.

Как выбрать правильно

Выбор зависит от расположения окон и ваших привычек:

• Северная сторона - лёгкие ткани (лён, хлопок, вискоза).

• Южная сторона - плотные гардины или ткани блэкаут.

• Если важна регулировка света, используйте рулонные системы "день-ночь".

• Для небольших комнат - полупрозрачные материалы, дополненные жалюзи или римскими шторами.

5. Тюль там, где он не нужен

Что происходит

Традиционная комбинация "тюль + портьеры" кажется универсальной, но подходит не всем. В современных квартирах лёгкая ткань часто только мешает: собирает пыль, мешает циркуляции воздуха и закрывает красивый вид из окна.

Как сделать правильно

• Откажитесь от тюля, если интерьер минималистичный — будет больше света и пространства.

• Используйте римские или рулонные шторы из лёгких тканей — они не утяжеляют композицию.

• В маленьких комнатах тюль можно заменить плиссированными шторами, которые занимают минимум места.

Таблица: ошибки и их последствия

Ошибка Последствие Как исправить Узкие шторы Свет пробивается в центре Добавить коэффициент сборки 1,5-2,5 Ткань на всю стену Интерьер перегружен Оставить часть стены открытой Неправильная длина Искажение пропорций Измерить от карниза до пола Неверная плотность Слишком темно или светло Подобрать ткань по ориентации окна Лишний тюль Пыль, тяжесть Использовать рулонные или римские шторы

Советы шаг за шагом

Определите задачу: декор, затемнение или зонирование. Замерьте карниз и окно с учётом сборки и длины. Подберите ткань по плотности и цвету — лучше взять образец. Решите, нужен ли тюль: иногда достаточно одного слоя. Добавьте подхваты или декоративные элементы для симметрии.

Подбор штор — это тонкий баланс между эстетикой и практичностью. Ошибки в расчете длины и ширины, неправильный выбор ткани или излишний декор могут испортить впечатление даже от дорогого интерьера. Зная простые правила и обращая внимание на детали, можно создать гармоничное оформление окна, которое подчеркнет стиль комнаты и сделает пространство уютным и завершенным.