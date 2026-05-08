Рыбы чувствуют землетрясения раньше всех: этому есть простое объяснение

Такой вид рыбы как сельдяной король не является предвестником природных катаклизмов, рассказал заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, профессор Александр Касумян. О том, какие виды рыб действительно могут реагировать на геологические процессы, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

В Великобритании спасли сельдяного короля, редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов, ранее сообщило издание Lenta.ru.

Касумян отметил, что представления о сельдяном короле как о предвестнике катаклизмов являются мифом. По его словам, такая репутация у него могла появиться из-за необычного внешнего вида и редких случаев, когда она попадалась рыбакам или оказывалась на берегу.

"Сельдяные короли достигают десяти и больше метров. Даже если не самого крупного сельдяного короля на берег выбросит, он привлечет к себе внимание. Тем более, что он необычный внешне и окрашен достаточно ярко. У него на голове как шлем из длинных лучей спинного плавника, выглядит довольно странновато", — рассказал ихтиолог.

Специалист пояснил, что некоторые рыбы действительно способны реагировать на изменения, связанные с геологическими процессами. Это касается видов, у которых развита электрорецепция, позволяющая воспринимать электрические и магнитные поля.

"Когда возникает геологическая ситуация, когда тектонические плиты наезжают одна на другую, напряжение в земной коре возникает, это сопровождается возникновением электрических и магнитных полей. Многие рыбы эти возмущения могут ощущать. У них меняется в этот момент поведение, они становятся более беспокойными", — пояснил профессор.

Он добавил, что такие органы есть не у всех рыб. У сельдяного короля их нет, поэтому считать его появление на берегу признаком будущего землетрясения, шторма или другого катаклизма оснований нет.