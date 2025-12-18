Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Процесс окрашивания корней волос в салоне (крупный план кисти и фольги)
© https://pixabay.com by artursfoto is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:36

Села в кресло за цветом — вышла с отёком: чем закончился обычный поход в салон

Москвичка столкнулась с тяжёлой аллергией после процедуры в салоне красоты — Москва Live

Обычный поход в салон красоты обернулся для жительницы Москвы серьёзной аллергической реакцией и заметными проблемами со здоровьем. После окрашивания волос у девушки развился сильный отёк головы, который сохранялся несколько дней. Об этом сообщает телеграм-канал "Москва Live".

Как развивалась реакция после окрашивания

Процедура прошла в салоне без видимых осложнений, однако спустя некоторое время после окрашивания девушка почувствовала ухудшение самочувствия. У неё повысилась температура, появилась выраженная краснота в области шеи, а кожа головы начала сильно зудеть. Первоначально симптомы не показались критичными, и москвичка решила справиться с ними самостоятельно.

Она нанесла на кожу антигистаминную мазь и легла спать, рассчитывая, что состояние улучшится. Однако утром выяснилось, что ситуация стала серьёзнее: голова заметно опухла, а на следующий день отёк усилился ещё больше. Лишь спустя несколько дней припухлость полностью сошла.

Возможная причина и последствия

По всей вероятности, причиной произошедшего стала аллергическая реакция на компоненты краски для волос. Подобные случаи нередко связаны с индивидуальной непереносимостью химических веществ, входящих в состав средств для окрашивания, даже если ранее подобных реакций не возникало.

Отёк головы и повышение температуры указывают на выраженный иммунный ответ организма. Специалисты отмечают, что такие реакции могут быть не только внешне заметными, но и потенциально опасными, особенно при распространении отёка на лицо и шею.

Как снизить риск аллергии

Эксперты напоминают, что перед окрашиванием важно проводить аллергический тест. За 48 часов до процедуры рекомендуется нанести небольшое количество краски на кожу за ухом и понаблюдать за реакцией. Появление покраснения, зуда или отёка является поводом отказаться от использования данного средства.

При любых признаках аллергии специалисты советуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу-аллергологу. Он поможет подобрать гипоаллергенную краску и снизить риск повторной реакции. Такая мера особенно актуальна для тех, кто регулярно окрашивает волосы или меняет косметические бренды.

