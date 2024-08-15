В Москве американец разгромил номер в отеле, после чего сел на 15 суток

Гражданин Соединенных Штатов Америки Джозеф Татер, задержанный в Москве на 15 суток за несанкционированную выходку во время заселения в гостиницу Radisson, устроил погром в номере отеля, где ранее проживал, как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сотрудники суда изучили показания сотрудника отеля Radisson, который сообщил, что Татер обратился с просьбой о заселении, но оскорблял сотрудников гостиницы. В связи с этим они связались с отелем "Металлург", где американец проживал ранее. "По телефону сотрудники отеля "Металлург" сообщили, что этот гражданин устроил погром в своем номере", - говорится в материалах дела.

После получения этой информации в Radisson отказали американцу в регистрации. "После этого Татер начал нецензурно выражаться, вести себя агрессивно, кричать и отказывался покинуть отель. В этой связи были вызваны охранники отеля, которые, в свою очередь, вызвали полицию. После прибытия сотрудников правоохранительных органов было подано письменное заявление о привлечении гражданина к ответственности", - говорится в материалах.

Согласно показаниям американца, он был возмущен требованиями сотрудников отеля предоставить документы о предыдущем месте пребывания. Он запросил нормативные документы, которые устанавливают эти требования, и, ожидая их, выпивал в баре. Когда он предоставил документы, ему отказали в заселении из-за некорректного общения.

Согласно данным следствия, в ночь на 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции за хулиганство. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mandarin Oriental Hotel Group (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)