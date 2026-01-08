Секунда на проверку — и вы не отравитесь: главный лайфхак перед покупкой мяса

Свежесть мяса перед покупкой можно проверить буквально за секунды — достаточно лёгкого нажатия пальцем, и продукт сам "подскажет", стоит ли его брать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Ведомство напомнило о ключевых признаках качественного мяса и перечислило правила, которые помогут избежать небезопасной покупки, особенно в сезон шашлыков.

Как понять, что мясо свежее

В Роспотребнадзоре советуют начинать оценку с внешних признаков. В первую очередь важно посмотреть на цвет, состояние жира и сухожилий, обратить внимание на запах и консистенцию. Эти параметры позволяют быстро определить, не нарушались ли условия хранения и не начал ли продукт портиться.

Самым надёжным методом специалисты называют простую проверку упругости. Если надавить на мясо подушечкой пальца и поверхность быстро вернётся в исходную форму, это свидетельствует о свежести. Такой тест помогает отличить качественный продукт от залежавшегося, даже если тот выглядит приемлемо при беглом осмотре.

"В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и цвет мяса, состояние жира и сухожилий, запах и консистенцию. Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее", — сообщили в ведомстве.

Где покупать и чего избегать

Отдельно в Роспотребнадзоре предостерегли от приобретения мяса у случайных продавцов. Речь идёт о торговле в несанкционированных местах, с машин или вдоль дорог. Как правило, у таких продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а значит покупатель фактически берёт продукт "вслепую".

Оптимальный вариант — покупать мясо в магазине или на рынке. На рынке качество контролируют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории, что снижает риск приобретения небезопасного продукта. Перед оплатой ведомство рекомендует обязательно проверять дату изготовления и целостность упаковки, чтобы исключить нарушения условий хранения.

Маринад и подача: что стоит помнить

Специалисты напомнили, что выбор маринада зависит от вкуса, но есть нюансы, связанные с хранением. Маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем варианты из овощей или лимонного сока. Это важно учитывать, если мясо готовится заранее или планируется поездка за город.

"Какой маринад выбрать — дело вкуса и опыта, однако надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Для баланса лучше употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не следует забывать, что шашлык — это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении", — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также советуют сочетать шашлык с овощами и зеленью — это помогает сбалансировать рацион. При этом ведомство подчёркивает: шашлык остаётся калорийной пищей, поэтому в вопросе порций важна умеренность.