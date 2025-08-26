Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Без прикосновений: лучший секрет отличного секса — вовсе не позы и приёмы

Сексологи: качество интимной жизни зависит от общения

Издание Self опубликовало мнение специалистов Майкла Стоукса и Индиго Стрей Конгер: ключ к гармоничной интимной жизни — это вовсе не техника, а умение разговаривать с партнером.

Разговоры до и после близости
Стоукс отметил, что общение в такие моменты помогает создать ощущение психологической безопасности и значительно улучшает качество секса.

"Вы можете обсудить свои границы и желания, и такой уровень связи может усилить удовольствие", — пояснил эксперт.

Он добавил, что разговор после близости — это отличная возможность поблагодарить партнера и поделиться тем, что особенно понравилось.

Не как допрос, а как игра
Индиго Стрей Конгер подчеркнула, что такие беседы не стоит превращать в "официальное интервью".
"Обсуждение секса — это не поиск секретного способа довести партнера до оргазма; скорее это выяснение того, как сочетаются ваши стили в постели и как вы можете проявлять любопытство и возбуждать друг друга в эротической обстановке", — сказала она.

Главное условие отличного секса — открытость. Разговор помогает лучше понимать партнера, усиливает доверие и делает опыт ярче.

