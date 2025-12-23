Секреты вируса папилломы: почему ВПЧ не исчезает и как вакцинация дает лишь частичную защиту

На сегодняшний день не существует лекарств, которые могли бы гарантированно и полностью уничтожить вирус папилломы человека в организме. Об этом заявила заведующая кафедрой внутренних болезней Университета "Синергия", врач-онколог Елена Чулкова. По её словам, в рамках доказательной медицины нет системных препаратов с целенаправленной активностью против ВПЧ. Об этом пишет источник Life.ru.

Методы лечения ВПЧ в России

В России для терапии ВПЧ-инфекции применяются иммуномодуляторы, местные цитостатические препараты, а также средства на основе интерферонов и его индукторов.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, их использование допустимо только как часть комбинированной терапии, например, в сочетании с удалением папилломы — особенно при частых рецидивах и у пациентов с признаками иммунной дисфункции.

Профилактика ВПЧ

Наиболее эффективным методом профилактики ВПЧ считается вакцинация, что подтверждают результаты масштабных клинических исследований.

"Вакцина не защищает от уже существующих в организме типов вируса и не является методом лечения уже появившихся папиллом. Она также не защищает от всех существующих типов ВПЧ, а только от тех, что входят в её состав", — заключила Елена Чулкова.

Современные вакцины предназначены для профилактики инфекции, вызываемой основными онкогенными типами вируса, и максимально эффективны до начала половой жизни. Вакцинацию рекомендуется проводить как мальчикам, так и девочкам в возрасте 9-14 лет.