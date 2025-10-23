Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разговор, полный смысла
Разговор, полный смысла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:20

Секреты психики в каждом сообщении: как привычки при наборе текста могут выявить депрессию

Скорость набора текста может указывать на психическое здоровье — исследование учёных

Скорость набора текста на смартфоне может рассказать о психическом здоровье человека больше, чем привычные опросники и тесты. Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science, показало, что привычки при наборе сообщений отражают когнитивные процессы, связанные с вниманием, памятью и способностью концентрироваться.

Когда смартфон становится "окном в мозг"

Расстройства настроения — депрессия, биполярное расстройство, СДВГ — затрагивают миллионы людей во всём мире. Они проявляются не только перепадами эмоций, но и нарушениями мышления: человек теряет концентрацию, медленнее реагирует, забывает простые вещи.

Обычно когнитивные проблемы оценивают в клиниках с помощью специальных тестов. Но такие проверки требуют времени и не всегда отражают, как человек функционирует в повседневности. Исследователи из Иллинойсского университета решили подойти к вопросу иначе — использовать набор текста на телефоне как естественный способ измерить работу мозга.

"Когнитивные проблемы являются важной частью расстройств настроения и могут сохраняться даже при улучшении эмоциональных симптомов. Мы хотели использовать приложение, разработанное доктором Алексом Леоу, как метод пассивной и объективной оценки когнитивной функции", — сказал профессор психиатрии Олу Аджилор.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 127 человек в возрасте от 25 до 50 лет — как здоровые, так и с диагнозами депрессии или биполярного расстройства. На протяжении 4-5 недель они пользовались специальным приложением BiAffect, которое незаметно отслеживало:

  • скорость печати;

  • интервалы между нажатиями;

  • ошибки и исправления;

  • движения телефона во время набора.

Все участники продолжали печатать как обычно — отправляли сообщения, заметки и посты.

Дважды за время эксперимента они проходили лабораторные тесты, проверяющие память, внимание и гибкость мышления. Один из них — Trail Making Test Part B - измерял скорость и точность соединения чисел и букв по порядку, что отражает умение быстро переключать внимание.

Что показали данные

У здоровых участников более медленный набор текста коррелировал с худшими результатами когнитивных тестов. А те, кто печатал быстро и ритмично, демонстрировали лучшую память и внимание. Согласно авторам, до 40% различий в когнитивных способностях можно объяснить именно особенностями набора текста.

У людей с расстройствами настроения зависимость между скоростью печати и результатами тестов оказалась менее выраженной. Однако при выполнении задания на гибкость мышления — Trail Making Test - и у них, и у здоровых наблюдалась одна и та же закономерность: чем медленнее набор текста, тем хуже способность переключаться между задачами.

Почему это важно

Исследование показывает, что привычки при наборе текста могут стать новым способом ранней диагностики когнитивных нарушений.

  • Объективность: данные собираются автоматически, без субъективных ответов пациента.

  • Постоянство: наблюдение ведётся в реальном времени, а не в условиях лаборатории.

  • Удобство: пользователю не нужно выполнять специальные задания — он просто живёт обычной жизнью.

Таким образом, смартфон становится своеобразным "датчиком" психического здоровья, а анализ паттернов печати — возможным инструментом мониторинга состояния человека.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать психическое здоровье только по настроению.
    Последствие: упускаются когнитивные нарушения, влияющие на качество жизни.
    Альтернатива: учитывать показатели внимания и памяти, в том числе через повседневную активность.

  • Ошибка: полагаться только на редкие визиты к врачу.
    Последствие: проблемы выявляются поздно, когда симптомы уже мешают работе и отношениям.
    Альтернатива: использовать цифровые методы наблюдения, позволяющие отследить изменения вовремя.

  • Ошибка: считать медленный набор текста лишь привычкой.
    Последствие: можно не заметить ранние признаки снижения когнитивной функции.
    Альтернатива: обращать внимание на изменения скорости и точности печати, если они стали заметными.

Сравнение традиционных и цифровых методов диагностики

Метод Преимущества Недостатки
Бумажные когнитивные тесты Проверены временем, дают точные результаты Требуют визита в клинику, не отражают реальную жизнь
Компьютерные тесты Быстрые, стандартизированные Могут вызывать стресс, зависят от опыта пользователя
Цифровые приложения (BiAffect и др.) Объективный, непрерывный мониторинг Требует анализа больших объёмов данных и защиты конфиденциальности

А что если…

…в будущем смартфон сможет предупреждать пользователя о признаках депрессии? Учёные считают, что это вполне реально. Если система заметит изменение скорости печати, количества опечаток или пауз, она сможет предложить человеку пройти тест или обратиться к специалисту.

Такие технологии уже тестируются: например, приложение Mindstrong анализирует не только набор текста, но и навигацию по экрану, чтобы оценивать когнитивные функции.

Плюсы и минусы цифрового подхода

Плюсы Минусы
Возможность раннего выявления нарушений Требуется защита персональных данных
Мониторинг в реальном времени Возможны ложные сигналы при усталости или спешке
Удобство для пользователя Не заменяет консультацию психиатра

FAQ

Может ли скорость печати точно указать на депрессию?
Нет, но она помогает выявить когнитивные изменения, которые часто сопровождают расстройства настроения.

Можно ли использовать такие приложения дома?
Да, многие цифровые решения для самоконтроля уже доступны, но интерпретацию данных должен проводить специалист.

Что делать, если заметили, что стали печатать медленнее?
Если это сопровождается забывчивостью, апатией или трудностью сосредоточиться, стоит обсудить это с врачом или психологом.

Мифы и правда

  • Миф: чем быстрее человек печатает, тем он умнее.
    Правда: важно не только скорость, но и устойчивость ритма и точность нажатий.

  • Миф: подобные технологии заменят врачей.
    Правда: они лишь помогают врачам получать больше объективных данных.

  • Миф: такие приложения вторгаются в личную жизнь.
    Правда: большинство из них фиксируют только технические параметры набора, без сохранения текста.

Исторический контекст

Идея использовать повседневную активность для оценки психического здоровья появилась в начале 2010-х, с развитием "цифровой психиатрии". Первые проекты применяли фитнес-браслеты для отслеживания сна и активности, позже внимание переключилось на смартфоны — устройства, которые всегда с человеком. Сегодня такие данные помогают не только исследовать когнитивные функции, но и прогнозировать рецидивы депрессии или мании.

Три интересных факта

  1. Приложение BiAffect было создано изначально для наблюдения за пациентами с биполярным расстройством, чтобы предсказывать смену фаз.

  2. Люди с депрессией чаще делают длинные паузы между нажатиями клавиш.

  3. Некоторые алгоритмы машинного обучения уже достигают точности до 85% при прогнозировании когнитивных нарушений по данным набора текста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новое исследование показало: древние люди питались падалью чаще, чем охотились — Ана Матеос сегодня в 6:25
Человек вышел из-за стола падальщиков: новое исследование переворачивает представление об эволюции

Новое исследование показывает, что древние люди питались не столько добычей, сколько падалью — и именно это помогло им выжить и развиться в условиях жесткой природы.

Читать полностью » Фильмы отражают черты характера и эмоциональные особенности зрителей — Эмили Уолш сегодня в 5:26
Комедии любят все, но… только драмы и ужасы раскрывают настоящие черты характера — говорят психологи

Новое исследование показало, что любимые жанры фильмов могут раскрыть черты личности — от общительности до тревожности. Кино стало зеркалом психологии.

Читать полностью » Антропологи установили, что предки человека начали ходить прямо 4,4 млн лет назад сегодня в 4:25
Лодыжка, изменившая антропологию: человек начал вставать на ноги раньше, чем думали

Как лодыжка древней Арди помогла раскрыть происхождение прямохождения, и почему открытие нового вида приматов стало поводом для тревоги.

Читать полностью » Нейробиолог Джошуа Гордн заявил об обнаружении мостиков между клетками мозга сегодня в 3:22
Новый язык мозга: нейроны оказались связаны физическими туннелями

Учёные из США обнаружили новые физические связи между нейронами — тонкие мостики, которые могут объяснить, как болезни вроде Альцгеймера распространяются по мозгу.

Читать полностью » Профессор Эксетерского университета Лентон заявил о переходе Земли к новой климатической фазе сегодня в 2:26
Планета пересекла невидимую черту: началось массовое вымирание океанов

Учёные предупреждают: человечество пересекло первую опасную грань — коралловые рифы стремительно исчезают. Что произойдёт, если мы не успеем остановить климатический обвал?

Читать полностью » Исследователи из Кёльна установили связь лептина с уровнем тревожности сегодня в 1:25
Где в мозге спрятан страх — и как туда добраться, чтобы обрести покой

Учёные нашли в мозге "центр спокойствия", который помогает преодолевать тревогу и может стать ключом к лечению анорексии и других психических расстройств.

Читать полностью » Johnson & Johnson представила в Берлине антитело нового поколения — амивантамаб сегодня в 0:27
Прорыв в онкологии: в Берлине представили препарат, который меняет правила лечения

На конференции ESMO 2025 представили препарат, который может изменить подход к лечению рака головы и шеи. Быстрый эффект, минимум токсичности — и всё через простую инъекцию.

Читать полностью » Антрополог Савада: в Китае нашли 5000-летние чаши и маски из человеческих черепов вчера в 23:56
Китайские археологи нашли то, что изменило историю: черепа с секретом пятитысячелетней давности

В Китае археологи нашли обработанные человеческие кости возрастом 5000 лет — чаши и маски из черепов культуры Лянчжу. Уникальная находка помогает понять, как зарождавшиеся города меняли отношение людей к смерти.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Bon Jovi объявили тур Forever после операции на голосовых связках Джона Бон Джови
Туризм
Чхонгечхон в Сеуле стал символом обновления города и одним из любимых мест отдыха горожан
Туризм
МТС впервые открыла возможность международных QR-платежей — сервис заработал в Турции
Красота и здоровье
Остеопороз поражает каждого третьего человека старше 50 лет — доцент Ирина Крюкова
Технологии
Доля Windows 7 выросла до 22,86% после окончания поддержки Windows 10 — StatCounter
Еда
Пекари назвали оптимальную температуру для дрожжевого теста — 26 °C для обычного и 28 °C для сдобного
УрФО
Овощи подорожали в Свердловской области: огурцы, помидоры и картофель возглавили рост цен
Авто и мото
Кибератака 31 августа остановила производство Jaguar Land Rover на пять недель — The Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet