Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Секреты подземных соглашений: что скрывает атомная сделка России и Вьетнама

Проект строительства АЭС в Вьетнаме возобновлен после восьми лет приостановки — Геннадий Бездетко

Россия и Вьетнам продолжают согласовывать межправительственные соглашения по строительству атомных электростанций (АЭС) на территории южноазиатской страны. Об этом сообщил посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко в интервью ТАСС.

Согласование соглашений и переход к следующему этапу

По словам дипломата, на данный момент продолжаются переговоры, в рамках которых заключаются необходимые межправительственные соглашения. Бездетко подчеркнул, что российская корпорация "Росатом" не приступает к строительству энергообъектов за рубежом до тех пор, пока не будет подписан соответствующий документ.

"Идут переговоры, заключаются профильные межправительственные соглашения. У нас "Росатом” не начинает работать ни по одному энергообъекту за рубежом, пока не будут подписаны профильные межправительственные соглашения. Вот сейчас этот документ находится на стадии согласования. Когда согласуется, будет переход на другой этап — подготовку технико-экономического обоснования проекта", — сообщил Геннадий Бездетко.

После того как соглашение будет подписано, начнется работа по подготовке технико-экономического обоснования для строительства АЭС.

Восстановление проекта АЭС "Ниньтхуан-1"

Проект строительства АЭС "Ниньтхуан-1" в Вьетнаме был возобновлен после восьми лет приостановки. Причины заморозки включали финансовые проблемы, снижение потребности в электроэнергии и падение цен на природные источники энергии. Несмотря на это, страна продолжает развиваться, и для поддержания темпов роста необходимы современные технологии, включая атомную энергетику.

В этом контексте Вьетнам активно работает над подготовкой кадров. По словам посла, на данный момент уже подготовлено около 300 вьетнамских специалистов в области атомной энергетики.

Совместные проекты и стратегические планы

В январе 2025 года по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ханой было принято совместное коммюнике, в котором Россия выразила готовность поставлять Вьетнаму нефть, СПГ и продукты их переработки. В документе также подчеркивалось намерение развивать новые энергетические проекты, включая атомные станции, что еще раз подтверждает стратегический характер сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

