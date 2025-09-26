Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хитон
Хитон
© Wikipedia by Taollan82 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Секретная лаборатория скрыта в морском дне: моллюски показали, как делать материалы прочнее металла и безопаснее химии

Исследование Science показало, что хитоны создают зубы из магнетита при комнатной температуре

На первый взгляд хитоны — это скромные морские моллюски, цепляющиеся за камни в прибрежной зоне. Но если взглянуть на них снизу, можно увидеть ряды удивительных зубов, обладающих исключительной прочностью и долговечностью. Эти зубы настолько уникальны, что учёные рассматривают их как источник вдохновения для создания материалов будущего.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, раскрыло, за счёт чего хитоны формируют сверхтвёрдые зубные структуры.

"Анализ анатомии моллюска показал, что постоянный поток железосвязывающих белков делает зубы прочнее многих промышленных режущих инструментов, шлифовальных кругов, зубных и хирургических имплантатов и защитных покрытий", — пояснил соавтор статьи Дэвид Кисалилус.

Как хитоны создают зубы

Моллюски используют уникальный белок RTMP1, который направляет железо по крошечным каналам зуба. В результате запускается образование магнетита — твёрдого минерала из группы оксидов железа. Параллельно другой белок — ферритин — высвобождает запасы железа, что позволяет выстраивать новые зубы в идеальные ряды.

Особенность в том, что весь процесс проходит при обычной температуре воды. В отличие от человека, которому для создания сверхпрочных материалов нужны печи и химические реакции, хитоны добиваются того же эффекта в естественной среде.

Потенциал для технологий

"Мы можем многому научиться из этих биологических конструкций и процессов. Понимание работы белка RTMP1 может помочь в создании "пространственно и временно контролируемого синтеза материалов" для аккумуляторов, катализаторов топливных элементов, полупроводников, а также новых подходов к 3D-печати и экологически безопасных методов синтеза", — отметил Кисалилус.

Это делает хитонов примером "зелёной химии", когда прочные структуры создаются без больших энергозатрат и вредных отходов.

Международное исследование

В работе участвовали японские специалисты, которые изучали более крупных хитонов с побережья Хоккайдо и северо-запада США. Наблюдения подтвердили: природа создаёт материалы, прочнее и долговечнее многих промышленных аналогов.

"Это фантастическая возможность учиться у природы и применять её решения в технологиях будущего", — подчеркнул Кисалилус.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальная прочность зубов, сопоставимая с промышленными инструментами Технология пока недоступна для массового воспроизведения
Создание при комнатной температуре, без нагрева и химии Белок RTMP1 встречается только у хитонов
Способность к самовосстановлению зубов Изучение и повторение процесса требует больших затрат
Экологически безопасный процесс Пока остаётся на уровне фундаментальной науки

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: полагать, что хитоновые зубы можно сразу внедрить в производство.
    Последствие: неоправданные ожидания и финансовые потери.
    Альтернатива: дальнейшие исследования и адаптация процессов для промышленности.

  • Ошибка: считать, что магнетит единственный фактор прочности.
    Последствие: упрощённое понимание процесса.
    Альтернатива: учитывать роль белков и их взаимодействие.

  • Ошибка: недооценивать значение естественных процессов.
    Последствие: игнорирование экологичных решений.
    Альтернатива: развивать биомиметические технологии, вдохновлённые природой.

Мифы и правда

  • Миф: зубы хитонов похожи на зубы человека
    Правда: их структура принципиально иная и намного прочнее человеческой эмали

  • Миф: для прочности всегда нужны высокие температуры
    Правда: хитоны формируют сверхтвёрдые зубы при комнатной температуре

  • Миф: такие зубы встречаются у всех моллюсков
    Правда: уникальная система характерна именно для хитонов

Исторический контекст

  • В XIX веке натуралисты впервые заметили необычную прочность зубов хитонов, но объяснить причину не могли.

  • В XX веке изучение магнетита в их зубах стало отдельным направлением биоминералогии.

  • Сегодня эти исследования выходят на уровень прикладной науки и могут повлиять на технологии будущего.

FAQ

Можно ли использовать хитоновые зубы в медицине?
Напрямую — нет, но их структура может лечь в основу разработки новых имплантатов и протезов.

Сколько стоит исследование хитоновых зубов?
Стоимость варьируется, но крупные проекты оцениваются в миллионы долларов, так как требуют сложного оборудования и международного сотрудничества.

Что лучше: искусственные сплавы или природные аналоги?
Сплавы доступны массово, но природные структуры вдохновляют на создание экологичных и долговечных материалов нового поколения.

Три интересных факта

  1. Зубы хитонов считаются одними из самых прочных биологических материалов на Земле.

  2. Их структура вдохновила учёных на создание прототипов экологичных нанопокрытий.

  3. Благодаря способности к самовосстановлению хитоны всю жизнь имеют острые зубы, несмотря на постоянный износ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Венского университета выяснили, что лидерами у серых гусей становятся смелые особи сегодня в 5:04

Как у гусей формируется иерархия? Это не то, что вы могли бы ожидать от птиц

Учёные выяснили: у серых гусей лидерами становятся не агрессивные, а смелые особи. Любознательные члены стаи сознательно выбирают именно таких вожаков.

Читать полностью » Рост внутреннего ядра Земли связан с содержанием углерода — доктор Альфред Уилсон сегодня в 4:26

Самый странный холодильник Вселенной: как в недрах Земли возник замёрзший железный шар

Учёные приблизились к разгадке тайны внутреннего ядра Земли: новые расчёты показали неожиданный элемент, сыгравший ключевую роль в его формировании.

Читать полностью » Учёные из Ратгерского университета рассказали о доказательстве влияния тёмной материи сегодня в 3:16

Тёмная материя показала себя: астрофизики впервые увидели лишнее изображение

Учёные зафиксировали необычный крест Эйнштейна с пятью изображениями. Это открытие открывает новые горизонты в понимании тёмной материи.

Читать полностью » Венский университет: квантовые корреляции делают временные кристаллы устойчивыми сегодня в 2:11

Время застыло и пошло ритмами: учёные открыли кристалл будущего

Учёные выяснили, что временные кристаллы могут рождаться благодаря флуктуациям, которые раньше считались препятствием. Это открытие меняет представления о времени.

Читать полностью » Смитсоновский институт сообщил о росте температуры воды в Панамском заливе сегодня в 1:22

Океан нарушил привычный ритм: Панамский залив впервые остался без апвеллинга

В Панамском заливе исчез привычный океанский процесс, который десятилетиями поддерживал рыболовство и кораллы. Что это значит для будущего региона?

Читать полностью » Nature: учёные впервые с помощью кабеля зафиксировали отколы льда в Гренландии сегодня в 0:27

Тысячи трещин в сердце льда: что кабель показал у края Гренландии

Учёные нашли способ заглянуть в сердце ледника и увидеть момент рождения айсберга. Как оптоволоконный кабель помогает раскрыть тайны Гренландии?

Читать полностью » Во дворце VIII века найдена уникальная настенная роспись с религиозным сюжетом вчера в 23:47

В древнем дворце нашли то, что считали утерянным навсегда: редчайшие фрески согдийцев

В Таджикистане нашли редкую фреску VIII века: жрецы совершают огненный ритуал во дворце Санджара-Шаха. Она раскрывает религиозную жизнь согдийцев.

Читать полностью » Во Фрайбурге обнаружена гончарная мастерская XIV века с коллекцией детских игрушек вчера в 23:13

Немецкие археологи в шоке: 700-летние игрушки перевернули представление о Средневековье

Во Фрайбурге археологи нашли гончарную мастерскую XIV века с десятками глиняных игрушек. Эти находки раскрывают детство в Средневековье.

Читать полностью »

Новости
СФО

"Калининграднефтепродукт": все колонки проходят поверку и признаны исправными
Спорт и фитнес

Растяжка для спины и шеи при работе за компьютером: советы врачей
Туризм

Отпуск во время командировки: правила переноса и риски штрафов для работодателя
Культура и шоу-бизнес

Стасси Шредер заявила о разрыве отношений с Меган Маркл
Дом

Ультразвуковые и паровые увлажнители воздуха: сравнение характеристик
Дом

Отделка фасада песчаником: особенности, преимущества и варианты оттенков
Дом

ПВХ-окна: сколько камер и стеклопакетов выбрать по климату
Туризм

Феодосия, Алушта, Судак и Ялта вошли в список популярных курортов Крыма на Чёрном море
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet