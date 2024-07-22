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Секретная служба США знала о преступнике стрелявшем в Дональда Трампа
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Секретная служба США знала о преступнике стрелявшем в Дональда Трампа

В преддверии инцидента, связанного с попыткой посягательства на жизнь бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, спецслужбы располагали сведениями о присутствии некоего "подозрительного индивида". Однако информации о непосредственной угрозе не поступало. Об этом сообщила руководитель американской секретной службы Кимберли Читл.

На заседании в законодательном органе США Читл пояснила, что определенная личность была классифицирована как "подозрительная". При этом она подчеркнула, что при наличии конкретных данных об угрозе безопасности, экс-президенту не позволили бы появиться перед публикой.

Таким образом, глава ведомства акцентировала внимание на том, что служба безопасности не располагала достаточной информацией для предотвращения потенциально опасной ситуации, что привело к возникновению угрозы для бывшего президента США.

Фото:commons.wikimedia.orgМихаэль Вадон( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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