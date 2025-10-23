Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пшено
Пшено
© commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:11

Секрет из бабушкиного огорода: почему пшено оказалось самым безопасным способом выгнать муравьёв

Муравьи на даче погибают от сухого пшена без вреда для почвы — Анастасия Коврижных

Муравьи на дачном участке — частая и неприятная проблема. Они портят грядки, разносят тлю и делают почву непригодной для посадок. Однако далеко не всем хочется использовать яды и химикаты. Один из безопасных и при этом действенных способов борьбы — обычное пшено, которое есть на каждой кухне.

Почему муравьи — проблема в саду

Муравьи не только строят свои муравейники в грядках и клумбах, но и "разводят" тлю, защищая её от других насекомых ради сладкой пади — продукта её жизнедеятельности. В результате растения слабеют, листья скручиваются, а цветы и побеги перестают развиваться.

Кроме того, муравьи часто повреждают корни рассады и создают плотные подземные ходы, из-за которых растения получают меньше влаги. Поэтому борьба с ними — не прихоть, а необходимость.

Сравнение способов борьбы с муравьями

Метод Эффективность Безопасность для растений Особенности применения
Пшено Средняя Полностью безопасен Натуральный и дешёвый способ
Кипяток или зола Средняя Безопасен, но требует осторожности Используется локально
Борная кислота Высокая Требует дозировки Уничтожает колонию, но токсична
Ловушки с мёдом Средняя Безопасна Подходит для теплиц и террас
Химические препараты Очень высокая Может повредить растениям Применяется в крайних случаях

Советы шаг за шагом

  1. Определите место скопления муравьёв. Чаще всего они селятся в тёплых, сухих местах — под грядками, плиткой или в теплице.

  2. Посыпьте пшено. Щедро рассыпьте крупу вокруг муравейника и по тропинкам, по которым ходят насекомые.

  3. Не смывайте. Оставьте крупу на несколько дней — муравьи начнут переносить зёрна внутрь колонии.

  4. Обновляйте слой. После дождя или сильной росы насыпьте свежую порцию пшена.

  5. Повторяйте до исчезновения колонии. Обычно через 7-10 дней активность муравьёв заметно снижается.

  6. Закрепите результат. После обработки можно посыпать почву золой или корицей — запах отпугивает насекомых.

"Пшено — это экологичный способ избавиться от муравьёв без вреда для растений и почвы", — отметила ландшафтный дизайнер и учёный агроном Анастасия Коврижных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посыпать пшено только на поверхности.
    Последствие: муравьи переносят крупу, но колония остаётся.
    Альтернатива: насыпьте немного пшена прямо в отверстие муравейника.

  • Ошибка: использовать влажное пшено.
    Последствие: оно теряет привлекательность и не действует.
    Альтернатива: применяйте сухую крупу и храните её в герметичной банке.

  • Ошибка: ждать мгновенного эффекта.
    Последствие: насекомые возвращаются.
    Альтернатива: повторяйте обработку несколько раз — эффект накопительный.

А что если муравьи возвращаются?

Иногда после первого применения пшена колония не исчезает полностью — часть особей может уйти в соседний участок. В таком случае используйте комбинированный подход: вокруг грядок рассыпьте пшено, а рядом поставьте ловушки с мёдом и борной кислотой (в минимальной дозировке). Это поможет избавиться от остатков колонии.

Можно также высадить растения-репелленты: мяту, лаванду, полынь, пижму — муравьи не переносят их запаха.

Плюсы и минусы метода с пшеном

Плюсы Минусы
Безопасен для людей, животных и растений Эффект проявляется не сразу
Дешёвый и доступный Может смываться дождём
Не требует специального оборудования Не всегда уничтожает крупные колонии
Подходит для органического земледелия Требует регулярного повторения

FAQ

Как часто нужно рассыпать пшено?
Каждые 5-7 дней или после каждого дождя до полного исчезновения муравейника.

Можно ли использовать просо или другие крупы?
Нет, только пшено обладает нужными свойствами — оно быстро разбухает и губительно для муравьёв.

Не навредит ли пшено растениям или почве?
Совсем нет. Напротив, крупа со временем перегнивает и становится органическим удобрением.

Что делать, если муравьи в теплице?
Пшено можно рассыпать по краям грядок и в местах входа муравьёв, избегая корней растений.

Мифы и правда

  • Миф: пшено не действует на муравьёв, это народная сказка.
    Правда: практика садоводов подтверждает, что при регулярном применении метод работает.

  • Миф: муравьи приносят пользу, рыхля почву.
    Правда: рыхление минимально, а вред от тли и повреждения корней несоизмеримо выше.

  • Миф: пшено отпугивает муравьёв запахом.
    Правда: оно действует физически — разбухая в желудке насекомого.

  • Миф: лучше использовать ядохимикаты.
    Правда: химия убивает не только муравьёв, но и полезных насекомых, ухудшая экологию сада.

Исторический контекст

Метод с пшеном появился ещё в советские времена, когда садоводы искали дешёвые и безопасные способы борьбы с вредителями. Тогда химические инсектициды были труднодоступны, и дачники активно экспериментировали с подручными средствами. Пшено быстро завоевало популярность благодаря своей доступности и экологичности. Сегодня этот метод переживает второе рождение — особенно среди приверженцев органического земледелия.

Три интересных факта

  1. Муравьи способны переносить груз, превышающий их вес в 50 раз — поэтому легко утаскивают пшено в муравейник.

  2. Пшено богато кремнием, и при разложении улучшает структуру почвы.

  3. В некоторых странах Европы в садах продают специальные гранулы на основе пшена как "эко-средство" от муравьёв.

