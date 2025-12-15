Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:44

Секрет долголетия в каждой ложке: как простые продукты могут увеличить продолжительность жизни

Дэн Бюттнер утверждает, что общение с близкими не менее важно для здоровья, чем правильное питание

Секрет долголетия может быть проще, чем кажется. Исследователь Дэн Бюттнер, путешествующий по регионам с самым высоким уровнем долгожителей, уверен, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Об этом пишет портал Доктор Питер. Он поделился своим подходом к рациону, который помогает ему оставаться в отличной форме даже в возрасте 64 лет.

Секрет простого и полезного завтрака

В отличие от трендов в сфере фитнеса, где популярны экзотические суперфуды и строгие ограничения, Бюттнер придерживается более простого и естественного рациона. В его ежедневное меню входит… суп. Каждый день Дэн начинает утро с сардинского минестроне — густого овощного супа с фасолью, заправленного оливковым маслом и авокадо. Этот завтрак сочетает в себе растительную пищу, которая, по мнению учёных, тесно связана с уменьшением риска хронических заболеваний.

"Каждый день я начинаю с сардинского минестроне — овощного супа из фасоли, который я заправляю небольшим количеством оливкового масла и авокадо. Это придает ему сытность", — объясняет Дэн Бюттнер.

Минестроне, как правило, включает три вида бобов, что обогащает его белками и клетчаткой. Учёные, исследовавшие привычки долгожителей в так называемых "голубых зонах", где люди живут дольше других, подтвердили, что рацион, богатый бобовыми, зеленью и нерафинированными углеводами, является важным фактором для здоровья.

Рецепт сардинского минестроне

Если вы хотите попробовать этот полезный завтрак, вот рецепт:

Ингредиенты:

  • 150 г сухого нута

  • 150 г сухой белой фасоли

  • 150 г сухой красной фасоли

  • 1-2 нарезанных картофеля

  • 6-8 стаканов воды или овощного бульона

  • 1 средняя луковица

  • 5 стеблей сельдерея

  • 5 морковок

  • 8 зубчиков чеснока

  • 1 лавровый лист

  • 1 ч. ложка орегано

  • 2 ст. ложки оливкового масла

  • 1 ч. ложка красного или чёрного перца (красный придаст супу остроту)

  • 400 г нарезанных помидоров или 5 помидоров черри

  • Соль по вкусу

Приготовление:
Предварительно замочите фасоль и нут на ночь. Затем доведите воду или бульон до кипения, добавьте все ингредиенты и варите до тех пор, пока бобы и картофель не станут мягкими. Чтобы улучшить вкус, томите суп на медленном огне подольше.

Обед без строгих ограничений

В обед Дэн не придерживается строгой диеты и позволяет себе любые любимые продукты, однако есть одно правило: он разрешает себе съесть любые фрукты, которые ему нравятся. Этот подход помогает поддерживать баланс и не чувствовать себя ограниченным в питании.

Важность социальных связей

Помимо рациона, Бюттнер уделяет большое внимание общению. Он считает, что регулярные ужины с друзьями и близкими — это не менее важный аспект долголетия, чем здоровое питание. В ресторане или кафе Дэн делает акцент на цельных растительных продуктах, предпочитая простые и недорогие традиционные рецепты.

Подход Бюттнера строится на регулярных здоровых привычках и вкусной, полноценной пище, без строгих запретов и крайностей, что, по его мнению, и является ключом к долгому и здоровому жизненному пути.

