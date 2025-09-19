Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виноград
Виноград
© Own work by Andshel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:23

Секатор решает судьбу гроздей: без обрезки виноград дичает и превращает ягоды в мелкую кислятину

Садоводам напомнили: регулярная обрезка винограда предотвращает загущение куста и снижает риск грибковых заболеваний

Виноград остаётся одной из самых благодарных культур для дачников и виноградарей: он даёт не только вкусный урожай, но и украшает участок зелёными лианами и кистями гроздей. Но добиться стабильного плодоношения можно лишь при правильном уходе. И главная процедура в этом списке — регулярная обрезка. Она позволяет поддерживать баланс между старой и молодой древесиной, регулировать нагрузку и обеспечивать здоровье куста.

Без обрезки виноград быстро зарастает, ягоды становятся мелкими, а урожай снижается. Поэтому опытные садоводы считают секатор таким же важным инструментом, как лопата или удобрение.

"Обрезка поддерживает здоровье куста, улучшает освещённость лозы и напрямую влияет на качество урожая", — отмечают специалисты.

Когда обрезать виноград

Основное правило: процедура проводится в период покоя, чаще всего в конце зимы или ранней весной, пока не началось активное сокодвижение. Если поторопиться — есть риск подмерзания побегов. Если опоздать — лоза начинает "плакать", теряя сок и питательные вещества.

Некоторые садоводы практикуют летнюю обрезку (прищипку и удаление пасынков), но это скорее вспомогательная мера для регулирования роста и улучшения вентиляции.

Зачем нужна обрезка

  • Стимулируется рост здоровых побегов.
  • Обеспечивается доступ света и воздуха к каждой ветке.
  • Урожай становится более стабильным по размеру и качеству.
  • Снижается риск грибковых болезней и вредителей.
  • Продлевается продуктивная жизнь куста.

Именно на молодой древесине формируются самые вкусные грозди, поэтому её рост нужно стимулировать удалением старых частей лозы.

Подходы к обрезке

Некоторые сорта требуют зимнего укрытия, и для них используют систему одного горизонтального ствола: лозу легко снять со шпалеры и уложить под укрывной материал.

Неукрывные сорта чаще формируют методом Книфена — лозу закрепляют на двух уровнях проволоки, удаляя побеги между ними и укорачивая оставшиеся на две почки.

У зрелых кустов обычно формируется 4-6 плодовых рукавов, на каждом из которых остаётся по 5-10 почек, плюс столько же омолаживающих побегов с двумя почками.

Сравнение способов обрезки

Метод Подходит для Преимущества Недостатки
Один горизонтальный ствол Сорта с укрытием Легко уложить на зиму Требует ежегодного обновления
Метод Книфена Неукрывные сорта Простота, удобный уход Подходит не всем сортам
Сильная обрезка старой древесины Старые кусты Омоложение, новые почки Снижение урожая в первый год

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком лёгкая обрезка.
    Последствие: куст загущается, грозди мельчают.
    Альтернатива: удалять большую часть старой древесины, стимулируя рост новых лоз.

  • Ошибка: поздняя весенняя обрезка.
    Последствие: "плачущие" лозы и потеря питательных веществ.
    Альтернатива: обрезать в конце зимы или ранней весной.

  • Ошибка: сохранение слабых и больных побегов.
    Последствие: болезни, снижение урожая.
    Альтернатива: оставлять только сильные и здоровые почки.

А что если куст старый и запущенный

В таких случаях применяют омолаживающую обрезку. Постепенно, за 2-3 года, удаляют старые рукава, формируя новые побеги на высоте около метра. Молодые лозы подвязывают к шпалере, и со временем они полностью заменяют старый ствол. Это позволяет вернуть кусту продуктивность и улучшить качество ягод.

Плюсы и минусы регулярной обрезки

Плюсы Минусы
Стабильный урожай Требует навыков и времени
Крупные и сладкие ягоды Ошибки могут снизить урожай
Кусты меньше болеют Нужно учитывать сортовые особенности
Долговечность лозы После сильной обрезки урожай меньше в первый год

FAQ

Когда лучше всего обрезать виноград?
В конце зимы или ранней весной, до активного сокодвижения.

Можно ли обрезать летом?
Да, проводят прищипку и пасынкование.

Сколько почек оставляют на лозе?
Обычно 5-10 на плодовых рукавах и 2 на омолаживающих побегах.

Нужно ли удалять всю старую древесину?
Нет, часть остаётся, но упор делают на формирование молодой лозы.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкая обрезка безопаснее.
    Правда: слабое укорачивание ведёт к загущению и падению урожайности.

  • Миф: виноград можно не обрезать вовсе.
    Правда: куст быстро дичает, и ягоды становятся мелкими.

  • Миф: больше побегов — больше урожай.
    Правда: перегрузка лозы ухудшает вкус и размер ягод.

Исторический контекст

  • В античности виноград выращивали на опорах из дерева и камня, применяя обрезку для регулирования урожая.
  • В Средневековье центрами виноградарства стали монастыри, где обрезка входила в обязательные агротехнические приёмы.
  • В эпоху Петра I виноградарство активно развивалось на Руси, и именно тогда были переняты европейские методы ухода за лозой.
  • Сегодня существует десятки систем обрезки, но цель у всех одна — сохранить здоровье растения и увеличить урожай.

Три интересных факта

  1. В Древней Греции виноград считался символом плодородия, и обрезка была частью религиозных обрядов.
  2. Современные шпалеры позволяют увеличить урожайность до 40 % по сравнению с кустовой формой.
  3. Виноград может плодоносить на одном месте до 50 лет, если его правильно формировать и регулярно омолаживать.

