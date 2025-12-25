Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горы рядом с Петропавловском-Камчатским
© Flickr by kuhnmi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:08

Сейсмическое дежавю: афтершоки Камчатки не прекращаются, пока вулканы остаются под угрозой

За сутки на Камчатке зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8 – ГУ МЧС

Афтершоки, продолжающиеся после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке в июле, не прекращаются. За последние сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ситуация с афтершоками

В течение суток было зарегистрировано семь афтершоков, магнитудой до 4,8. В ведомстве отметили, что эти события не ощущались в населенных пунктах региона, что, по словам специалистов, связано с их небольшой интенсивностью и удалённостью от населённых зон.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах они не ощущались", — сообщили в ГУ МЧС.

Вулканическая активность

На данный момент в Камчатском крае продолжают активничать пять вулканов. Ученые полагают, что сейсмическая активность могла пробудить некоторые из них. Это вызывает дополнительное беспокойство среди специалистов, так как вулканическая активность в регионе требует постоянного мониторинга.

Продолжающееся наблюдение за землетрясениями и вулканами в регионе остаётся приоритетной задачей для властей и ученых, чтобы своевременно предотвратить возможные угрозы для населения.

