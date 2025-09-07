В России вводят новые правила: отделочные материалы проверят на сейсмобезопасность

В России готовят новые правила для строительной отрасли: до 12 сентября Минстрой и МЧС должны представить требования к сейсмической безопасности отделочных материалов. Поручение ведомствам дал премьер-министр Михаил Мишустин по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Почему это важно

Сегодня в строительстве используется широкий спектр современных отделочных материалов — лёгких, ярких, быстровозводимых. Однако к ним пока нет норм, учитывающих устойчивость при землетрясениях. Это серьёзный пробел, учитывая, что на территории России расположено 20 регионов, находящихся в зоне сейсмической опасности.

"Мы выяснили, что сегодня к отделочным материалам нет требований, которые связаны с сейсмобезопасностью. Они должны быть", — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Поводом для обсуждения стало землетрясение, которое 30 июля ощутили жители Камчатки. По словам Яровой, именно грамотное проектирование зданий десятилетиями помогает стране избегать массовых разрушений и жертв.

Новые акценты в работе МЧС

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что у МЧС пока нет отдельной системы постоянного обучения и информирования населения, региональных властей и бизнеса по вопросам сейсмической безопасности. Между тем развитие технологий спасения должно сочетаться с мерами профилактики.

"Очень важно, чтобы мы действовали на упреждение, на предотвращение, насколько это возможно", — отметила Ирина Яровая.

Она выразила уверенность, что совместная работа Минстроя и МЧС позволит выйти на качественно новые решения и задать "новый рубеж безопасности".

Контекст ВЭФ

Заявление прозвучало во Владивостоке на дискуссии "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике" в рамках Восточного экономического форума. Форум в этом году проходит с 3 по 6 сентября, в нём участвуют более 4,5 тыс. делегатов из 70 стран. Главная тема ВЭФ-2025 — "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".