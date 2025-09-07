Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нанесение декоративной штукатурки
Нанесение декоративной штукатурки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:32

В России вводят новые правила: отделочные материалы проверят на сейсмобезопасность

В России разрабатывают нормы сейсмической безопасности для отделочных материалов

В России готовят новые правила для строительной отрасли: до 12 сентября Минстрой и МЧС должны представить требования к сейсмической безопасности отделочных материалов. Поручение ведомствам дал премьер-министр Михаил Мишустин по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Почему это важно

Сегодня в строительстве используется широкий спектр современных отделочных материалов — лёгких, ярких, быстровозводимых. Однако к ним пока нет норм, учитывающих устойчивость при землетрясениях. Это серьёзный пробел, учитывая, что на территории России расположено 20 регионов, находящихся в зоне сейсмической опасности.

"Мы выяснили, что сегодня к отделочным материалам нет требований, которые связаны с сейсмобезопасностью. Они должны быть", — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Поводом для обсуждения стало землетрясение, которое 30 июля ощутили жители Камчатки. По словам Яровой, именно грамотное проектирование зданий десятилетиями помогает стране избегать массовых разрушений и жертв.

Новые акценты в работе МЧС

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что у МЧС пока нет отдельной системы постоянного обучения и информирования населения, региональных властей и бизнеса по вопросам сейсмической безопасности. Между тем развитие технологий спасения должно сочетаться с мерами профилактики.

"Очень важно, чтобы мы действовали на упреждение, на предотвращение, насколько это возможно", — отметила Ирина Яровая.

Она выразила уверенность, что совместная работа Минстроя и МЧС позволит выйти на качественно новые решения и задать "новый рубеж безопасности".

Контекст ВЭФ

Заявление прозвучало во Владивостоке на дискуссии "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике" в рамках Восточного экономического форума. Форум в этом году проходит с 3 по 6 сентября, в нём участвуют более 4,5 тыс. делегатов из 70 стран. Главная тема ВЭФ-2025 — "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картины в интерьере: советы архитектора Алины Князевой по гармоничной композиции вчера в 16:07

От воспоминаний до шедевров: как картины создают настроение в комнате

Картины могут оживить интерьер или разрушить гармонию. Узнайте, как правильно размещать их на стенах, чтобы создать стильное пространство.

Читать полностью » Шторы блэкаут: особенности, виды и советы по выбору — советы эксперта вчера в 15:03

Шторы, которые обманывают солнце: полная темнота даже в полдень

Шторы блэкаут делают комнату тёмной даже днём, помогают спать крепче и экономить энергию. Узнайте, как выбрать подходящий вариант.

Читать полностью » ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире вчера в 14:34

Соседи и не знали: эти собаки живут в квартире и не мешают никому

Не все собаки требуют просторного двора. Есть породы, которые чувствуют себя прекрасно в квартире: они спокойные, послушные и легко адаптируются к городской жизни.

Читать полностью » Как создать в квартире условия для активной и любопытной кошки вчера в 13:32

Тайна счастливых кошек: как сделать дом увлекательным без лишних затрат

Кошки любопытны и активны, а значит, квартира должна быть для них не только безопасной, но и интересной. Рассказываем, как обустроить пространство для питомца.

Читать полностью » Советы по обустройству безопасного пространства для щенка в доме вчера в 12:30

Эти хитрости помогут спасти мебель и защитить щенка от беды

Щенки любопытны и активны, поэтому дом должен быть подготовлен к их появлению. Рассказываем, как обустроить безопасное пространство для маленького питомца.

Читать полностью » ТОП-7 пород кошек, которые подходят для жизни в квартире вчера в 11:28

Соседи диву даются: эти кошки живут в квартире и не портят мебель

Некоторые породы кошек идеально подходят для жизни в квартире: они спокойные, ласковые и не стремятся всё ломать. Рассказываем о семи лучших вариантах.

Читать полностью » Основные ошибки в обеспечении безопасности щенка в квартире вчера в 10:27

Безопасность щенка в квартире: эти ошибки хозяева совершают постоянно

Щенки любопытны и активны, а квартиры полны скрытых опасностей. Рассказываем о типичных ошибках хозяев и как сделать пространство безопасным.

Читать полностью » Влияние кошки на создание уюта и гармоничной атмосферы в доме вчера в 9:25

Откуда берется настоящий уют: дом оживает, когда в нём появляется кошка

Кошка влияет не только на настроение хозяина, но и на атмосферу дома. Рассказываем, как питомец помогает создавать уют и гармонию в квартире.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта
Спорт и фитнес

Медики назвали пользу разминки и заминки для сердечно-сосудистой системы
Еда

Сливочное масло усилит вкус лаваша с яйцом
Красота и здоровье

Отоларинголог Евсикова: громкая музыка и ватные палочки вредят слуху
Авто и мото

Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году
Еда

Жаренные на сковороде кабачки сочнее, чем с гриля
Питомцы

Почему собака трётся мордой о пол: объяснили ветеринары
Спорт и фитнес

Армен Газарианс: PHA тренировка подходит начинающим как подготовка к HIIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet