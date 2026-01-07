Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:01

Под домами дрожит земля: в Крыму впервые составили список сейсмоопасного жилья

Жилые дома Крыма проверяют на соответствие сейсмонормам — Минжилполитики Крыма

Власти Крыма впервые системно обозначили масштабы проблемы жилых домов с недостаточной сейсмостойкостью, что может стать отправной точкой для масштабной программы расселения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство жилищной политики и государственного строительного надзора республики.

Перечень сейсмодефицитных домов

В Республике Крым сформирован адресный перечень жилых домов, уровень сейсмостойкости которых не соответствует современным требованиям безопасности. Подготовленный список уже направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России для дальнейшей проработки механизмов расселения наиболее уязвимых объектов жилищного фонда.

В профильном министерстве поясняют, что работа велась с учетом геологических особенностей региона. Крым расположен между Русской плитой и Черноморской впадиной, входящей в Средиземноморско-Гималайский сейсмический пояс. Хотя большинство подземных толчков не ощущаются населением, приборы ежегодно фиксируют более 60 локальных и близких землетрясений.

Требования к строительству и анализ рисков

Региональные власти подчеркивают, что при проектировании новых зданий застройщики обязаны соблюдать действующие в России своды правил для строительства в сейсмоопасных районах. Однако значительная часть существующего жилфонда была возведена в период, когда эти требования либо отсутствовали, либо применялись в ограниченном объеме.

"С целью определения критериев отнесения домов к сейсмодефицитным и для разработки программы расселения жилых домов был проведен анализ с адресным перечнем дефицита сейсмостойкости объектов жилищного фонда Республики Крым", — рассказали в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

Контроль береговой инфраструктуры

Помимо оценки состояния жилых зданий, власти республики предлагают создать в Крыму единого оператора по мониторингу берегоукрепительных и противооползневых сооружений. Эта инициатива особенно актуальна для южного берега полуострова, где рекреационная нагрузка сочетается с активными неблагоприятными геологическими процессами.

По мнению региональных властей, централизованный контроль позволит оперативно выявлять угрозы и предотвращать аварийные ситуации, что напрямую связано с безопасностью проживания и развитием курортной инфраструктуры.

