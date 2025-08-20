Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сдвиг тектонической плиты
Сдвиг тектонической плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:40

В суровых просторах Канады природа скрывает опасность, о которой лучше не знать

Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5

Под северо-западом Канады, в суровых просторах Юкона, снова ожил древний геологический разлом. Учёные предупреждают: его энергия может обернуться землетрясением магнитудой более 7,5 — событием, способным перевернуть жизнь региона.

Как работает скрытая угроза

Земная кора вовсе не так неподвижна, как кажется. Огромные тектонические плиты, из которых она состоит, двигаются со скоростью всего несколько миллиметров в год — примерно так же, как растут ногти человека. Но эти микроскопические движения создают колоссальное напряжение.

Когда плиты сталкиваются или скользят друг вдоль друга, образуются разломы — трещины в земной коре. Сотни километров породы работают как сжатая пружина, которая в какой-то момент неизбежно разжимается, высвобождая энергию землетрясения.

Разлом Тинтина: молчавший 12 тысяч лет

Канадские исследователи недавно зафиксировали тревожные признаки активности в разломе Тинтина — геологической структуре протяжённостью около тысячи километров. Он пролегает через Юкон и ранее считался "уснувшим".

"Считалось, что его последняя активность произошла около 40 миллионов лет назад, но предполагалось, что он всё ещё может генерировать сильные землетрясения", — поясняют учёные.

Современные GPS-измерения показали смещения вдоль разлома от 0,2 до 0,8 миллиметра в год. Плиты медленно скользят, но энергия до сих пор не разряжена. По оценкам исследователей, именно этот разлом способен вызвать землетрясение магнитудой минимум 7,5.

Риски для региона

Для Юкона, где и без того случаются оползни, такой сценарий мог бы обернуться катастрофой.

"Разлом Тинтина представляет собой значительный, ранее неизвестный сейсмический риск для региона", — отмечают специалисты.

По их словам, вопрос заключается не в том, случится ли землетрясение, а в том, когда именно это произойдёт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке вчера в 20:19

Загадка полуострова Хома: почему древние люди шли за камнями за 12 км

Исследование древних каменных орудий в Кении раскрывает, как гоминины перевозили ресурсы на большие расстояния, демонстрируя их адаптивные способности и инновации.

Читать полностью » Учёные из MIT разработали устройство для перевода мыслей в текст у пациентов с нарушениями речи вчера в 19:29

Преимущества нейроинтерфейсов: новый взгляд на общение для людей с ограниченными возможностями

Ученые создали мозговой имплантат, который "слышит" слова, которые человек только представляет. Это открытие может изменить жизнь людей с тяжелыми формами паралича, вернув им возможность общаться. Узнайте, как это работает и какие перспективы открывает новая технология.

Читать полностью » Археологи обнаружили 2000-летнюю монету времён Великого восстания в Иерусалиме вчера в 19:13

Монета, которая пережила осаду: как она отражает страдания и надежды еврейского народа

В Иерусалиме найдена монета возрастом 2000 лет, отчеканенная перед разрушением Второго Храма. Узнайте, как эта находка раскрывает тайны Великого восстания и пророчества Иисуса.

Читать полностью » Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ вчера в 18:22

Выходные, которые уводят вас в тень: как социальное апноэ влияет на здоровье

Исследование из Австралии раскрывает новый феномен в медицине сна — "социальное апноэ". Как выходные влияют на наше здоровье? Узнайте больше о рисках и рекомендациях!

Читать полностью » Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад вчера в 18:05

Тайна норвежских гор: что скрывает ледниковый период

В норвежских горах учёные обнаружили природный архив, который раскрывает тайны жизни Арктики 75 тысяч лет назад. Эта находка поднимает важные вопросы о климатических изменениях и уязвимости современных видов.

Читать полностью » Учёные доказали: дети восьми лет способны оценивать противоречивые мнения вчера в 17:15

Как развить критическое мышление у ребёнка: уроки из научного исследования

Как дети учатся принимать решения? Новое исследование показало, что уже к восьми годам они способны анализировать противоречивые мнения и находить промежуточные решения. Узнайте, как развивается критическое мышление у ребёнка.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет вчера в 17:02

Музыка, высеченная в камне: археологи нашли древний инструмент, который изменит историю

Археологи во Вьетнаме раскрыли тайны доисторической музыки, обнаружив уникальные литофоны и мастерские. Узнайте, как это открытие обогатит наше понимание древних культур.

Читать полностью » Учёные из Гарварда обнаружили связь между дефицитом лития и когнитивными нарушениями вчера в 16:58

Удивительное открытие: как литий может изменить ваше восприятие старения мозга

Новое исследование показывает, что литий важен не только для настроения, но и для когнитивных функций. Узнайте, как восполнить его дефицит в рационе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы
Еда

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области
Питомцы

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза
Авто и мото

iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом
Еда

Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра
Еда

Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров
Дом

Васильев: обустройство домашнего кабинета для удалёнки обходится от 16 до 300 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru