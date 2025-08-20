В суровых просторах Канады природа скрывает опасность, о которой лучше не знать

Под северо-западом Канады, в суровых просторах Юкона, снова ожил древний геологический разлом. Учёные предупреждают: его энергия может обернуться землетрясением магнитудой более 7,5 — событием, способным перевернуть жизнь региона.

Как работает скрытая угроза

Земная кора вовсе не так неподвижна, как кажется. Огромные тектонические плиты, из которых она состоит, двигаются со скоростью всего несколько миллиметров в год — примерно так же, как растут ногти человека. Но эти микроскопические движения создают колоссальное напряжение.

Когда плиты сталкиваются или скользят друг вдоль друга, образуются разломы — трещины в земной коре. Сотни километров породы работают как сжатая пружина, которая в какой-то момент неизбежно разжимается, высвобождая энергию землетрясения.

Разлом Тинтина: молчавший 12 тысяч лет

Канадские исследователи недавно зафиксировали тревожные признаки активности в разломе Тинтина — геологической структуре протяжённостью около тысячи километров. Он пролегает через Юкон и ранее считался "уснувшим".

"Считалось, что его последняя активность произошла около 40 миллионов лет назад, но предполагалось, что он всё ещё может генерировать сильные землетрясения", — поясняют учёные.

Современные GPS-измерения показали смещения вдоль разлома от 0,2 до 0,8 миллиметра в год. Плиты медленно скользят, но энергия до сих пор не разряжена. По оценкам исследователей, именно этот разлом способен вызвать землетрясение магнитудой минимум 7,5.

Риски для региона

Для Юкона, где и без того случаются оползни, такой сценарий мог бы обернуться катастрофой.

"Разлом Тинтина представляет собой значительный, ранее неизвестный сейсмический риск для региона", — отмечают специалисты.

По их словам, вопрос заключается не в том, случится ли землетрясение, а в том, когда именно это произойдёт.