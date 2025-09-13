Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великая рифтовая Долина Африки
Великая рифтовая Долина Африки
© https://commons.wikimedia.org by DavidMPyle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:09

Разлом Тинтина: спящий гигант, готовый к прыжку

Сейсмическая активность усиливается в Аляске у разлома Тинтина

Представьте: древний тектонический разлом, который считали спящим гигантом, вдруг показывает признаки пробуждения. Канадские учёные обнаружили, что разлом Тинтина может спровоцировать мощное землетрясение. Что это значит для жителей региона? Давайте разберёмся.

Что такое разлом Тинтина?

Этот разлом протянулся на целых 1000 километров — от территории Юкона в Канаде до Аляски. Раньше геологи думали, что он неактивен уже 40 миллионов лет. Однако свежие данные показывают, что за последние миллионы лет земная кора здесь сдвинулась на целых 1,5 тысячи метров. Это говорит о скрытой активности, которую нельзя игнорировать.

В последние 12 тысяч лет сейсмическая активность в регионе отсутствовала. Это означает, что разлом накопил огромный запас энергии, способный вызвать разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 и выше. Особенно тревожно, что разлом проходит всего в 20 километрах от города Доусон — крупного населённого пункта в Юконе.

Канадскими учеными обнаружены признаки накопления сейсмической энергии в древнем разломе Тинтина. Они опасаются, что это является предвестником мощного землетрясения. Исследователи пришли к выводу, установили, что данный тектонический разлом, который считали неактивным, на деле сохранил потенциал для землетрясений магнитудой 7,5 и выше.

Возможные последствия: что ждёт регион?

Эксперты просчитывают сценарии и выделяют ключевые угрозы:

  • повреждение инфраструктуры: дороги, мосты и здания могут пострадать.
  • обрушение шахт: в горнодобывающих районах это особенно опасно.
  • крупные оползни: такие как Мусхайд и Саннидейл, которые способны похоронить целые поселения.

В связи с этим специалисты рекомендуют включить этот регион в зоны повышенной сейсмической опасности и провести дополнительные исследования для оценки рисков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги вчера в 19:14

От корабля к звёздам: как древний прибор взорвал представление о греческой науке

В древнем Эги нашли неповреждённые солнечные часы эллинистической эпохи. Артефакт раскрывает секреты астрономии и искусства древних греков. Что скрывает этот уникальный прибор?

Читать полностью » Гравитационные волны от слияния чёрных дыр подтвердили гипотезу Эйнштейна в LIGO вчера в 18:34

Космический апокалипсис в прямом эфире: столкновение чёрных дыр, потрясшее науку

Самое мощное столкновение чёрных дыр подтвердило теории Эйнштейна и Хокинга. Гравитационные волны от слияния гигантов раскрывают секреты Вселенной без искажений. Что ждёт физику дальше?

Читать полностью » Учёные описали рептилию Agriodontosaurus helsbypetrae из триасового периода вчера в 18:18

Загадка ладонного ящера: почему учёные шепчут о перевороте в истории жизни

Крошечная рептилия с гигантскими зубами из триаса переписывает историю лепидозавров. Открытие в Англии раскрывает раннюю эволюцию ящериц и змей.

Читать полностью » Сейсмические измерения показали твердое ядро Марса, по данным NASA вчера в 17:53

Шок в сердце Марса: твердое ядро, которое вот-вот перевернет все, что мы знали о Красной планете

Учёные обнаружили твердое ядро у Марса, проанализировав сейсмические волны от марсотрясений. Это открытие меняет взгляды на внутреннее строение Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью » Археологи нашли наконечник стрелы в парфянском захоронении в Иране вчера в 17:16

Железный снаряд в живой кости: парадокс парфянского захоронения, который никто не ожидал

В Иране нашли захоронение с застрявшим в кости наконечником стрелы. Что это говорит о жизни в Парфянском царстве? Археологи раскрывают интригующие детали древней раны и артефактов.

Читать полностью » Обсерватория NASA зарегистрировала галактику Capotauro с массой в миллиард раз больше Солнца вчера в 16:41

Взгляд в прошлое Вселенной: может ли яркое пятно оказаться первым светилом

Ученые нашли объект, который может быть самой древней галактикой, появившейся через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Но есть и альтернативные версии — что же скрывается за загадочным сигналом?

Читать полностью » NASA: Юнона показала след Каллисто в атмосфере Юпитера вчера в 16:13

Зонд Юнона поймал невидимый след Каллисто — грандиозное открытие века

Зонд Юнона обнаружил след Каллисто в сияниях Юпитера! Впервые четвертый галилеев спутник оставил отпечаток в атмосфере гиганта. Что это значит для космоса?

Читать полностью » К 2050 году климат сравняется с урбанизацией как фактор роста ожирения – исследование вчера в 15:48

0,7 грамма на градус — как глобальное потепление незаметно превращает нас в сладкоежек

Исследование Nature Climate Change показало: глобальное потепление усиливает тягу к сладким напиткам и мороженому, особенно среди малообеспеченных. Потребление сахара растёт на 0,7 г на градус — это грозит новыми эпидемиями ожирения к 2050 году.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал о характерах своих детей
Наука

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке
Авто и мото

Водители СССР применяли запасные предохранители для ремонта электрики автомобилей
Садоводство

Осенняя посадка флоксов помогает сохранить пышное цветение на годы вперёд
Красота и здоровье

Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды
Красота и здоровье

Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе
Дом

Эксперты по хранению: старые бумаги и ненужная одежда занимают пространство и провоцируют стресс
Туризм

Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet