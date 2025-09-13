Разлом Тинтина: спящий гигант, готовый к прыжку

Представьте: древний тектонический разлом, который считали спящим гигантом, вдруг показывает признаки пробуждения. Канадские учёные обнаружили, что разлом Тинтина может спровоцировать мощное землетрясение. Что это значит для жителей региона? Давайте разберёмся.

Что такое разлом Тинтина?

Этот разлом протянулся на целых 1000 километров — от территории Юкона в Канаде до Аляски. Раньше геологи думали, что он неактивен уже 40 миллионов лет. Однако свежие данные показывают, что за последние миллионы лет земная кора здесь сдвинулась на целых 1,5 тысячи метров. Это говорит о скрытой активности, которую нельзя игнорировать.

В последние 12 тысяч лет сейсмическая активность в регионе отсутствовала. Это означает, что разлом накопил огромный запас энергии, способный вызвать разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 и выше. Особенно тревожно, что разлом проходит всего в 20 километрах от города Доусон — крупного населённого пункта в Юконе.

Возможные последствия: что ждёт регион?

Эксперты просчитывают сценарии и выделяют ключевые угрозы:

повреждение инфраструктуры: дороги, мосты и здания могут пострадать.

обрушение шахт: в горнодобывающих районах это особенно опасно.

крупные оползни: такие как Мусхайд и Саннидейл, которые способны похоронить целые поселения.

В связи с этим специалисты рекомендуют включить этот регион в зоны повышенной сейсмической опасности и провести дополнительные исследования для оценки рисков.