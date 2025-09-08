Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:16

Под Неаполем фиксируют тысячи толчков — земля трещит по кольцу

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей

Научное сообщество вновь обратило внимание на один из самых опасных вулканических регионов Европы — кальдеру Кампи Флегрей. Международная группа исследователей из Стэнфордского университета, Везувийской обсерватории (INGV-OV) и Неаполитанского университета имени Фридриха II опубликовала в журнале Science работу, которая открывает новые подробности о текущей фазе "волнений" в этом районе.

Сильнее, чем кажется

Флегрейские поля охватывают западные окраины Неаполя и Поццуоли — густонаселённые территории, где уже несколько лет фиксируется рост сейсмической активности, выбросов газа и постепенный подъём земной поверхности. Всё это вызывает опасения у жителей и специалистов.

Чтобы проанализировать происходящее, учёные применили методы искусственного интеллекта, разработанные в Стэнфорде. На основе сейсмограмм, зарегистрированных INGV с 2022 по середину 2025 года, они выявили более 50 тысяч землетрясений. Такой масштабный каталог позволил исследователям увидеть детальную картину происходящего.

Что показал искусственный интеллект

ИИ был обучен на данных, собранных с 2000 года, и работал с плотной сетью сейсмических станций. Анализ показал:

  • подавляющее большинство событий имело тектоническую природу;
  • очаги землетрясений находились на глубине менее 4 км;
  • не было найдено убедительных свидетельств миграции магмы.

Особое внимание привлекла система кольцевых разломов, охватывающая зону поднятия кальдеры и уходящая как в сушу, так и в воды Неаполитанского залива.

Угроза ближе, чем думаем

"Внутри этой кольцевой структуры сейсмичность впервые чётко фиксируется на суше вблизи Поццуоли. Мы видим отдельные разломы, и это позволит точнее оценивать уровень риска для региона", — заявил профессор Неаполитанского университета имени Фридриха II Уорнер Марцокки.

Однако не все события оказались "чисто тектоническими". Учёные зафиксировали и так называемые "гибридные" землетрясения — они происходили на глубине менее километра возле лавового купола Академии.

"Эти процессы связаны с взаимодействием горных пород, газов и флюидов во время образования трещин. Дополнительные данные указывают, что речь идёт о гидротермальных флюидах", — отметила исследователь INGV Анна Трамелли.

Перспективы и новые методы

Важным итогом работы стала новая система анализа сейсмических сигналов, которая уже внедрена и проходит этап проверки. Она способна фиксировать даже мельчайшие изменения активности практически в реальном времени. Учёные уверены: это даст возможность более точно оценивать сейсмический и вулканический риск для Кампи Флегрей.

И хотя исследования не подтверждают непосредственного движения магмы, опасность остаётся. Теперь у специалистов есть инструмент, который позволит наблюдать за процессами в режиме "живого мониторинга" и реагировать на возможные изменения быстрее.

