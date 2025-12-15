Землетрясений больше на карте, но не в реальности: что на самом деле происходит с Крымом

Сейсмическая активность Крыма регулярно становится поводом для тревожных обсуждений, особенно на фоне сообщений о землетрясениях в соседних регионах. Однако объективные научные данные не подтверждают представление о нарастающей угрозе для полуострова. Об этом рассказал "АиФ-Крым" доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Морозов.

Есть ли рост сейсмической активности

По словам специалиста, результаты многолетних инструментальных наблюдений не указывают на устойчивый тренд роста сейсмичности в Крыму. Регион по-прежнему относится к зоне умеренной сейсмической активности, где землетрясения происходят эпизодически и не носят системного характера.

"Данные инструментальных наблюдений за последние десятилетия показывают, что устойчивого общего тренда на увеличение сейсмической активности в Крыму не наблюдается", — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности ИФЗ РАН Алексей Морозов.

Он уточнил, что фиксируемые активизации чаще всего локальны и связаны с перераспределением тектонических напряжений вдоль отдельных разломов в пределах Крымско-Черноморской зоны.

Почему землетрясений "стало больше"

Эксперт обратил внимание на важный фактор, который часто искажают в общественном восприятии. Современные сейсмические сети значительно превосходят по чувствительности оборудование прошлых десятилетий. Благодаря этому сегодня регистрируются даже очень слабые подземные толчки, которые ранее оставались незамеченными.

Именно поэтому увеличение числа зафиксированных событий не означает автоматического роста сейсмической опасности. По сути, речь идет не об изменении самой природы процессов, а о повышении точности наблюдений и расширении базы данных.

Что это значит для полуострова

По оценке ученых, Крым продолжает оставаться регионом с умеренной сейсмичностью, где вероятность сильных разрушительных землетрясений остается низкой. Локальные эпизоды активности не выходят за рамки характерных для данной геологической зоны процессов и не свидетельствуют о накоплении критических рисков.

Специалисты подчеркивают, что ключевое значение имеет не количество зарегистрированных толчков, а их энергетика, глубина и пространственное распределение. В этом отношении текущая сейсмическая обстановка на полуострове не демонстрирует признаков ухудшения.

Роль науки и мониторинга

Современные методы наблюдений позволяют более точно оценивать происходящие процессы и своевременно информировать о возможных рисках. Развитие сейсмического мониторинга повышает уровень безопасности, но одновременно требует корректного объяснения данных, чтобы избежать необоснованной тревоги среди населения.

Эксперты отмечают, что научный анализ подтверждает стабильность ситуации и необходимость опираться на профессиональные оценки, а не на субъективные ощущения или отдельные сообщения о слабых подземных толчках.