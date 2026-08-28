Едут вдвоем и не замечают запрета: почему такие самокатчики особенно злят москвичей

Демонстративное нарушение запрета на поездки вдвоем на одном электросамокате вызывает наибольшее раздражение у жителей столицы, заявил автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto. Ru Максим Ракитин. В беседе с NewsInfo он объяснил, почему такая манера вождения стала главным раздражителем для горожан и какими рисками она оборачивается для самих нарушителей.

Ранее сообщалось, что жалобы на парную езду на электросамокатах лидируют в общем массиве обращений, составляя почти половину случаев. В Москве и других крупных городах России предпринимаются попытки ограничить подобные нарушения, однако существующие технические меры пока не приносят ощутимого результата.

Несмотря на наличие датчиков веса и угрозы блокировки аккаунтов, пользователи продолжают массово игнорировать правила. На фоне растущего недовольства законодатели обсуждают, стоит ли официально приравнять к водителям тех, кто управляет мощными средствами индивидуальной мобильности.

По словам Ракитина, основную группу нарушителей составляют подростки, которые ведут себя на тротуарах крайне агрессивно. Совместная поездка провоцирует у молодых людей прилив эмоций, из-за чего они забывают об аккуратности и безопасности окружающих.

Эксперт подчеркнул, что общественная реакция обусловлена не только страхом столкновения, но и демонстративным характером нарушения установленных норм. При этом в регионах активно обсуждается инфраструктура СИМ, которая помогла бы развести потоки пешеходов и пользователей двухколесного транспорта.

"Безнаказанность и вседозволенность, достаточно наглое поведение. Здесь не только про безопасность, скорее всего, у взрослого поколения вызывает раздражение именно демонстративное нарушение правил", — отметил Ракитин.

Специалист напомнил, что запрет на поездки вдвоем на прокатном самокате действует уже около года. Однако пользователи сознательно идут на риск, превращая транспортное средство в объект повышенной опасности. Чтобы повысить ответственность пользователей, эксперты предлагают внедрить систему идентификации личности, так как аренда электросамокатов через верифицированные аккаунты позволит быстрее находить и наказывать нарушителей.

"Когда происходят неприятности и пассажиров на самокате двое, неприятности могут удвоиться. Они разлетаются в разные стороны и кумулятивный эффект от падения или от столкновения с кем-то усиливается. Учитывая, что никаких средств защиты на самокатах не было и нет", — говорит эксперт.

В условиях отсутствия шлемов и другой защиты последствия аварий становятся критическими. В профессиональном сообществе уверены, что новые правила эксплуатации микротранспорта должны стать обязательными для всех участников движения. Пока же горожанам рекомендуют фиксировать нарушения на видео и передавать данные в профильные ведомства, предварительно изучив правила оформления жалобы в надзорные органы.

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