Рассада
Рассада
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:28

Последний этап — ночёвка на улице: проверьте, готова ли ваша рассада к экстремальному закаливанию

Антоцианы и целлюлоза: что происходит внутри растений во время закалки — объяснение агрономов

Представьте себе: ваша рассада, пересаженная в грядку, не болеет и не простаивает в росте, а сразу устремляется вверх, словно получив заряд энергии. Секрет этого явления вовсе не в заботливых словах, а в особом процессе, который в агротехнике называют закалкой. Это контролируемое воздействие факторов открытого грунта, своего рода "язык стресса", на котором растения "учатся" общаться с окружающей средой.

Что такое закалка

Закалка — это своеобразный диалог между садоводом и растением. Как и любой живой организм, культура реагирует на изменения среды. Снижение температуры, ветер, прямое солнце — всё это сигналы, которые вызывают в рассаде биохимические и физиологические перестройки. В итоге она учится существовать в более суровых условиях, формируя устойчивость к внешним воздействиям.

С чего начать

Подготовку стоит начинать за 10-14 дней до планируемой высадки.

  1. Первые 2-3 дня растения выносят на улицу в укрытое место — под навес или на крыльцо. Продолжительность "прогулки" не более 1-2 часов, и только в самое тёплое время дня (с 11 до 14 часов). При этом рассаду оберегают от прямых солнечных лучей и сильного ветра.
  2. В следующие 3-4 дня время пребывания на свежем воздухе увеличивают до 3-4 часов. Растения можно постепенно знакомить с мягким солнцем — утром до 10 часов или вечером после 16.
  3. На 7-10-й день рассаду оставляют на улице по 5-6 часов, включая умеренное дневное солнце. Допустимо ненадолго подставить растения и под рассеянные лучи полуденного светила.
  4. В последние 3-4 дня перед пересадкой сеянцы должны проводить на улице весь день и даже оставаться на ночь, если температура не опускается ниже +3 °C. Притенение потребуется только в часы яркого полуденного солнца.

Что меняется внутри растений

Закалка запускает ряд полезных процессов:

  1. Укрепление тканей. Стебель становится коренастым и прочным за счёт утолщения клеточных стенок и накопления целлюлозы с лигнином.
  2. Защитная пигментация. В листьях и стеблях активируется синтез антоцианов — природных "солнцезащитных фильтров", окрашивающих растения в фиолетовые тона.
  3. Экономия влаги. Устьица начинают быстрее закрываться при ярком солнце и ветре, сокращая потери воды.
  4. Корневой прирост. Растение перенаправляет ресурсы к корням, формируя сильную подземную систему в ущерб чрезмерному росту стебля.

Ошибки, которых стоит избегать:

  • Резкий выход на солнце или ветер приводит к ожогам и шоку.
  • Пропуск всего 1-2 дней в процессе закалки обнуляет результат.
  • Ночные заморозки ниже +3 °C опасны для томатов, перцев и баклажанов.
  • Пересушивание: ветер усиливает испарение, поэтому вечером после закалки обязательно нужен полив.

Признаки готовой рассады

Хорошо закалённые растения имеют насыщенный зелёный цвет, иногда с фиолетовым оттенком, толстый и прочный стебель, короткие междоузлия и развитую корневую систему, полностью оплетающую земляной ком. На вид они кажутся более грубыми, чем тепличные, но именно это и является их преимуществом.

Закалка — доступный каждому приём, не требующий затрат. Это своеобразная "школа выживания" для растений, которая готовит их к жизни в открытом грунте. Пройдя этот этап, рассада отвечает садоводу богатым урожаем, доказывая: самый важный разговор на огороде ведётся на языке закалки.

Три интересных факта

  1. Ещё в XIX веке российские агрономы отмечали, что закалённая рассада даёт на 20-30% больше урожая.
  2. Антоцианы, появляющиеся при закалке, защищают не только от солнца, но и от болезнетворных грибов.
  3. Современные теплицы часто оснащают системами имитации закалки — регулируемыми вентиляторами и лампами.

