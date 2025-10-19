Одна ошибка — и вся рассада обречена: грибок, что приходит без предупреждения

В Челябинской области, когда на подоконниках оживают лотки с рассадой, вместе с ростом зелёных побегов часто приходит и неприятный сюрприз — черная ножка. Эта грибковая болезнь за считанные дни способна погубить целую партию томатов, капусты или перцев. Чтобы не остаться без урожая, важно знать, как предотвратить её появление.

Что такое черная ножка и почему она появляется

Черная ножка — это грибковое заболевание, которое поражает стебель у основания. У молодых растений ткань темнеет, размягчается и постепенно истончается, после чего росток падает и гибнет. Возбудители болезни — патогенные грибы, активно размножающиеся в сырой, плохо проветриваемой и переувлажнённой среде.

В Челябинской области болезнь особенно распространена весной, когда днём на подоконнике жарко, а ночью температура резко падает. Это создаёт идеальные условия для грибка — высокая влажность, слабое движение воздуха и перепады температуры.

"Если рассаде душно и сыро, черная ножка появляется даже при хорошем грунте", — пояснила агроном Марина Белова, жительница Копейска.

Как отличить болезнь от нехватки света или питания

Иногда огородники путают черную ножку с обычным вытягиванием ростков или нехваткой азота. Главное отличие — поражённый участок у основания стебля становится коричневым или черным, мягким на ощупь. После этого растение падает, а земля в лотке начинает неприятно пахнуть.

Для уверенности достаточно вытащить одно растение: если корень короткий и коричневый — это именно грибок.

Таблица сравнения: признаки и причины