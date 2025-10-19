Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полив рассады томатов
Полив рассады томатов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:33

Одна ошибка — и вся рассада обречена: грибок, что приходит без предупреждения

Чёрная ножка у рассады появляется при сырости и плохом проветривании

В Челябинской области, когда на подоконниках оживают лотки с рассадой, вместе с ростом зелёных побегов часто приходит и неприятный сюрприз — черная ножка. Эта грибковая болезнь за считанные дни способна погубить целую партию томатов, капусты или перцев. Чтобы не остаться без урожая, важно знать, как предотвратить её появление.

Что такое черная ножка и почему она появляется

Черная ножка — это грибковое заболевание, которое поражает стебель у основания. У молодых растений ткань темнеет, размягчается и постепенно истончается, после чего росток падает и гибнет. Возбудители болезни — патогенные грибы, активно размножающиеся в сырой, плохо проветриваемой и переувлажнённой среде.

В Челябинской области болезнь особенно распространена весной, когда днём на подоконнике жарко, а ночью температура резко падает. Это создаёт идеальные условия для грибка — высокая влажность, слабое движение воздуха и перепады температуры.

"Если рассаде душно и сыро, черная ножка появляется даже при хорошем грунте", — пояснила агроном Марина Белова, жительница Копейска.

Как отличить болезнь от нехватки света или питания

Иногда огородники путают черную ножку с обычным вытягиванием ростков или нехваткой азота. Главное отличие — поражённый участок у основания стебля становится коричневым или черным, мягким на ощупь. После этого растение падает, а земля в лотке начинает неприятно пахнуть.

Для уверенности достаточно вытащить одно растение: если корень короткий и коричневый — это именно грибок.

Таблица сравнения: признаки и причины

Признак Черная ножка Нехватка питания Перелив
Цвет стебля Черный или коричневый у основания Бледно-зелёный Светло-зелёный
Консистенция Мягкий, водянистый Упругий Вялый
Запах почвы Кисловатый Нейтральный Затхлый
Корни Подгнившие Слабые, но живые Обесцвеченные

Профилактика шаг за шагом

Чтобы избежать заражения, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Обеззараживайте почву. Даже покупной грунт стоит пролить раствором марганцовки или прожарить в духовке при 100-120 °C в течение 20 минут.

  2. Используйте дренаж. На дно контейнера кладите слой мелкого керамзита, песка или перлита — это убережёт корни от застоя влаги.

  3. Сейте не слишком густо. Рассада, посаженная "впритык", хуже проветривается и быстрее заражается грибком.

  4. Проветривайте рассадники. Ежедневно открывайте мини-теплицы или ящики хотя бы на 15 минут.

  5. Поливайте умеренно. Лучше чаще, но понемногу, чем "залить" рассаду на неделю вперёд. Используйте мягкую воду комнатной температуры.

  6. Следите за температурой. Оптимум — +20 … +23 °C днём и не ниже +16 °C ночью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поливать рассаду холодной водой из-под крана.
    Последствие: резкое охлаждение грунта, грибок активизируется.
    Альтернатива: используйте тёплую, отстоянную воду.

  • Ошибка: сеять слишком густо.
    Последствие: недостаток вентиляции, распространение спор.
    Альтернатива: делайте промежутки 2-3 см между растениями.

  • Ошибка: использовать неочищенные семена.
    Последствие: патогены попадают в грунт.
    Альтернатива: протравите семена в растворе "Фитоспорина" или перекиси водорода.

А что если болезнь уже появилась

Если вы заметили первые признаки черной ножки, действовать нужно сразу. Удалите поражённые растения вместе с комом земли, чтобы не заразить соседние. Остальной грунт аккуратно пролейте раствором биофунгицида — подойдут препараты "Фитоспорин-М", "Глиокладин", "Триходермин". После обработки не поливайте рассаду сутки, дайте почве подсохнуть.

Плюсы и минусы профилактических средств

Средство Плюсы Минусы
Марганцовка Доступна, быстро дезинфицирует Сильный раствор может обжечь корни
Фитоспорин Безопасен, подходит для постоянного применения Действует медленно
Зола Натуральная, подсушивает почву Не уничтожает споры
Песок Улучшает дренаж Не обладает антисептическим действием

Частые вопросы

Как часто обрабатывать почву от черной ножки?
Достаточно одного раза перед посевом и профилактического пролива биофунгицидом каждые две недели.

Можно ли использовать перекись водорода?
Да, раствор 3 % в пропорции 1 ст. л. на 1 л воды обеззараживает грунт и улучшает аэрацию.

Поможет ли древесная зола?
Да, особенно если слегка присыпать ею почву после полива — она снижает кислотность и подсушивает верхний слой.

Мифы и правда

Миф: черная ножка появляется только при переувлажнении.
Правда: грибок активен и при недостатке света или плотном грунте.

Миф: если болезнь началась, спасти рассаду невозможно.
Правда: на ранней стадии возможно остановить процесс с помощью подсушивания и обработки биопрепаратами.

Миф: покупной грунт безопасен.
Правда: даже готовая почвосмесь может содержать споры грибка, если хранилась во влажном месте.

Три интересных факта

  1. Возбудители черной ножки способны выживать в сухом грунте до 2 лет.

  2. Семена некоторых сортов капусты и перца имеют природную устойчивость к заболеванию.

  3. При выращивании рассады на кокосовом субстрате болезнь практически не встречается.

Исторический контекст

Впервые черную ножку у капусты описали агрономы ещё в XIX веке. Тогда болезнь считали следствием "плохого воздуха" в теплицах. Только в XX веке учёные доказали грибковую природу заболевания и предложили использовать дезинфекцию почвы как основной метод борьбы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белый налёт на почве у растений сигнализирует переувлажнение и требует действий — цветовод Анна Громова сегодня в 10:05
Земля покрылась инеем — но это не зима: что значит белый налёт в горшке и как спасти растение

Белый налёт на почве не всегда означает болезнь. Разбираемся, почему он появляется, как его безопасно удалить и что сделать, чтобы больше не возвращался.

Читать полностью » Персик из косточки требует стратификации и солнечного места сегодня в 9:51
Когда фантазия становится урожаем: как косточка превращается в сладкий персик на вашем участке

Возможно ли вырастить персик из косточки в условиях средней полосы? Да — если выбрать правильный сорт, пройти стратификацию и позаботиться об укрытии.

Читать полностью » Картофельные приманки на глубине 5–10 см: ловушки против проволочника эффективны в Новосибирской области сегодня в 9:08
Проволочник не переживёт октябрь в Новосибирской области: простая хитрость из советских времён

Узнайте, как эффективно бороться с проволочником в Новосибирской области с наступлением морозов: 5 шагов для здоровья почвы и урожая.

Читать полностью » Пчелиный воск и мёд признаны эффективной защитой фруктов от гнили сегодня в 9:05
Яблоки стареют быстрее, чем кажется: как остановить их увядание без химии

Как сохранить яблоки и груши свежими до весны без холодильника и химии? Рассказываем о трёх простых органических способах с использованием воска, мёда и масел.

Читать полностью » Колоновидные яблони удобны для маленьких участков, требуют обрезки и подвязки — агроном Ольга Никонорова сегодня в 8:51
Обещали райский сад, а вырос карандаш: чему учат ошибки с колоновидными яблонями

Стройные и компактные, колоновидные яблони обещают красоту и урожай без хлопот. Но так ли они идеальны? Разбираем плюсы, минусы и подводные камни.

Читать полностью » Агрономы: измельчённые кукурузные початки перегнивают в компосте за 2–4 месяца сегодня в 8:21
Кукурузные початки — сокровище или балласт? Ошибка, из-за которой компост не зреет годами

Не знаете, можно ли отправить кукурузные початки в компост? Разбираем, почему одни остаются целыми годами, а другие превращаются в плодородный перегной.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как кольцевая насыпь вокруг ствола улучшает приживаемость деревьев сегодня в 8:21
Не яма и не мульча: что действительно помогает дереву прижиться после посадки

Узнайте, как 'почвенный пончик' поможет успешно поливать молодые деревья и предотвратить их гибель из-за недостатка влаги. Пошаговые рекомендации и ошибки.

Читать полностью » Рябина сладкоплодная неприхотлива, морозоустойчива и декоративна в саду сегодня в 7:51
Бусы на ветках — и варенье в банках: неприхотливая рябина, которая даёт вкус и пользу круглый год

Сладкая рябина — не только украшение сада, но и источник десертных ягод. Узнайте, какие сорта выбрать и как превратить дерево в надёжную опору участка.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Номер China Mobile с шестью шестерками продан на аукционе Alibaba за 2,75 млн юаней
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как подтянуть руки без наращивания мышечной массы
Красота и здоровье
Главный оториноларинголог Минздрава Татарстана Марат Гилялов рассказал о кадровом дефиците в отрасли
Туризм
Путешествие по Твери за 8579 рублей: маршрут и впечатления туристки
Авто и мото
Продажи Solaris в России в сентябре выросли до 4028 автомобилей — данные дилеров
Спорт и фитнес
Павел Очеретин объяснил, как простая офисная гимнастика предотвращает боли в шее и плечах
Наука
Смартфонное отслеживание выявило скрытую структуру транспортных привычек горожан — Наиль Башан
Красота и здоровье
Малышева предупредила, что повторяющиеся кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet