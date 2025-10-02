Плесень и этилен убивают семена быстрее морозов: как не потерять урожай ещё до весны

Осень в Адыгее — это не только пора сбора урожая и закладки запасов на зиму, но и время позаботиться о семенах для будущего сезона. Многие дачники знают: правильно сохранённый посевной материал весной экономит время и деньги, а главное — даёт уверенность в хорошем урожае.

В условиях мягкого климата республики, где зима хоть и не слишком суровая, но с перепадами температур и влажности, важно выбрать надёжные способы хранения. У каждого хозяйственного человека есть свои секреты, но есть и универсальные приёмы, которые подойдут большинству жителей региона.

"Чем лучше вы подготовите семена осенью, тем меньше хлопот будет весной", — отметил фермер из Майкопского района Аслан Гучев.

Основные принципы хранения семян

Семена — это живой материал, который со временем теряет всхожесть. Их "враги" — сырость, плесень, насекомые и резкие колебания температуры. Чтобы избежать проблем, стоит помнить несколько правил:

Температура хранения должна быть стабильной. Влажность воздуха — минимальной. Семена нельзя хранить вблизи овощей и фруктов: те выделяют влагу и этилен.

Сравнение способов хранения