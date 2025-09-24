Один заражённый клубень картошки способен уничтожить урожай — как не допустить беды

Семенной картофель традиционно ассоциируют с клубнями величиной с куриное яйцо. Так удобнее говорить и проще запоминать. Но в действительности урожайность зависит не только и не столько от размеров посадочного материала. Важнее его качество, сортовые признаки и грамотный отбор кустов. Попробуем разобраться, зачем нужен стандарт и почему "мелочь" или слишком крупные клубни не всегда оправдывают ожидания.

Почему появился "стандарт"

Ни в одном ГОСТе вы не найдёте строгой нормы по размеру клубня. Куда важнее репродукция и процент заражённых болезнями экземпляров. Но при механизированной посадке слишком мелкие и слишком крупные картофелины просто неудобны — они застревают или, наоборот, проваливаются в посадочные механизмы. Поэтому оптимальными считаются клубни диаметром 3-6 см для округлых сортов и 2,8-5,5 см для овальных.

Ручная посадка: роль размера

В огородах, где картофель сажают вручную, ограничений почти нет. Можно бросать в землю и крупные, и средние, и мелкие картофелины. Но на итоговую урожайность всё же влияет строение клубня и количество глазков.

Глазки и побеги

На клубне картофеля обычно 6-10 глазков. Крупные картофелины несут их больше, чем мелкие. Каждая почка может дать стебель, но на практике часть почек не просыпается, а из некоторых образуется сразу несколько побегов. Сильнее всего развиваются ростки с верхушечной почки, что приводит к неравномерному развитию куста.

Если клубни хранятся при слишком высокой температуре, верхушечная почка пробуждается первой и подавляет боковые. Это явление известно как апикальное доминирование.

Подготовка семян к посадке

Чтобы предсказать будущую плотность посадки, семенной материал заранее вынимают из хранилища, прогревают и проращивают. Крепкие ростки позволяют оценить, сколько стеблей образует куст. Для увеличения их числа используют приёмы:

Кольцевой надрез — стимулирует прорастание нижних почек. Деление клубня на части с 1-2 глазками — помогает равномернее распределить стебли.

Когда оправдана посадка крупных клубней

Большой клубень играет роль запасного источника питания только на старте. В дальнейшем растение переходит на питание из корневой системы. В засушливых регионах крупный посадочный материал помогает растению лучше стартовать. Но в условиях достаточного увлажнения мелкие картофелины показывают такие же результаты.

Конкуренция стеблей

Каждый стебель фактически ведёт себя как отдельное растение. Если их слишком много, начинается конкуренция за свет и питание. Сильные побеги угнетают слабые. В итоге урожайность куста складывается из суммы урожая каждого стебля: несколько крупных картофелин от мощных побегов и множество мелочи от слабых. Поэтому избыточное количество глазков не гарантирует обилия крупных клубней.

Сравнение: какой клубень выбрать