© Own work by Jakub Kolář is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:50

Семена одуванчика: ветер обещает свободу, но даёт 100-кратное сопротивление

Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм

Представьте: дуете на одуванчик, и семена улетают в разные стороны. Но почему одни отрываются легко, а другие цепляются изо всех сил? Новое исследование проливает свет на эту загадку природы.

Наблюдение в природе

Учёные давно замечали любопытный факт: семена одуванчика, повёрнутые по направлению ветра, улетают первыми. А те, что находятся с подветренной стороны, держатся дольше. Это не случайность — эволюция придумала хитрый механизм.

Чтобы разобраться, исследователи провели простой, но гениальный эксперимент. Они приклеили тонкие проволочки к пушистым головкам одуванчиков и подключили их к датчику силы. Затем дёрнули семена под разными углами, имитируя порывы ветра. Результаты оказались поразительными.

Различия в силе освобождения

  • Семена с наветренной стороны обычно гнутся вверх — и для их освобождения нужна минимальная сила.
  • Семена с защищённой стороны гнутся вниз — тут требуется как минимум в пять раз больше силы и в два раза больше скорости ветра.
  • А если тянуть семя прямо на месте, без наклона, то сила увеличивается в 30 раз!

В целом, в зависимости от направления ветра, сила, необходимая для освобождения семени, может различаться более чем в 100 раз.

Тайна крепления

Секрет кроется в конструкции. Каждое семя сидит в верхушке стебля, в смещённой от центра бороздке, напоминающей подкову. Когда ветер поднимает семя вверх, стебель изгибается так, что основание ломается у слабого края. Но если тянуть вниз, дополнительная ткань у основания поглощает нагрузку, фиксируя семя. Прямое натяжение распределяет силу равномерно, делая освобождение ещё сложнее.

Такая система повышает шансы семян попасть под восходящий поток ветра (или, как в сказках, под дуновение загадывающего желания), который унесёт их далеко. Вниз их сбрасывает нисходящий поток, возвращая к родительскому растению. Это умная эволюционная уловка!

