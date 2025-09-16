Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Sedum burrito "ослиный хвост"
Sedum burrito "ослиный хвост"
© commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow from Kowloon, Hong Kong is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:15

"Ослиный хвост" в горшке: растение, которое путают с экзотическим украшением

Седум буррито зацветает розовыми цветками в домашних условиях

Седум буррито — одно из самых необычных комнатных растений, которое давно завоевало популярность у любителей суккулентов. Его ещё называют "ослиный хвост" за длинные свисающие стебли, покрытые плотными листьями с матовым голубовато-зелёным оттенком. Несмотря на экзотичный вид, это растение почти не требует сложного ухода, поэтому отлично подходит даже для тех, кто только начинает увлекаться комнатным цветоводством.

Особенности растения

Седум буррито относится к семейству толстянковых. Родина растения — Мексика, где оно встречается на каменистых склонах и отлично переносит засуху. В домашних условиях его выращивают в подвесных кашпо или на полках, чтобы длинные побеги могли свободно свисать вниз. Со временем стебли достигают метра, а летом растение способно порадовать нежными розовыми цветками.

Листья седума мясистые, плотно прижатые друг к другу, легко обламываются при неосторожном движении. Поэтому перемещать горшок нужно очень аккуратно.

Сравнение: седум буррито и другие популярные суккуленты

Растение Основная особенность Уход Оптимальное размещение
Седум буррито Длинные свисающие побеги, похожие на косу Минимальный, требует света и умеренного полива Подвесные кашпо, высокие полки
Хойя Вьющиеся стебли и душистые цветы-звёздочки Не любит перелив, предпочитает яркий свет Около окон, на опорах
Эхеверия Розетки листьев в виде "цветка" Хорошо переносит сухой воздух Подоконники, балконы
Каланхоэ Толстые листья и яркое цветение Требует регулярного удаления соцветий Солнечные подоконники
Орхидея фаленопсис Элегантные цветоносы Более сложный уход, чувствительна к влажности Тёплые комнаты без сквозняков

Советы шаг за шагом

  1. Выберите правильный горшок. Идеально подойдут подвесные кашпо с отверстиями для дренажа.

  2. Используйте специальный субстрат для суккулентов или кактусов. Можно смешать землю с песком и мелким керамзитом.

  3. Разместите растение на светлом подоконнике. Чем больше солнца, тем плотнее и красивее будут листья.

  4. Поливайте только после полного высыхания верхнего слоя почвы. Лишнюю воду из поддона всегда сливайте.

  5. Подкармливайте удобрением для суккулентов весной и летом раз в месяц.

  6. Летом можно выносить горшок на балкон или террасу, но защищайте от ветра.

  7. Для размножения аккуратно отделите лист или побег и посадите его в влажный субстрат — укоренение произойдёт быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частый полив → корни начинают загнивать → используйте метод "просушенной почвы", поливайте только при необходимости.

  • Недостаток света → вытянутые стебли и редкие листья → переставьте горшок на солнечное место или используйте фитолампу.

  • Тяжёлый грунт → застой влаги и потеря декоративности → замените землю на лёгкий дренированный субстрат.

  • Сквозняки → ломкие побеги опадают → держите растение подальше от открытых окон.

А что если…

А что если поставить седум буррито в полутень? Он не погибнет, но побеги станут тонкими, листья начнут расти реже, и растение утратит свою пышность.
А что если забыть полить? Листья постепенно сморщатся и опадут, но после восстановления полива седум быстро оживёт.
А что если вынести его на улицу летом? Это пойдёт только на пользу: растение получит больше света и свежего воздуха, но важно избегать ночных температур ниже +10 °C.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Нетребовательность к уходу Хрупкие побеги легко обламываются
Красивый декоративный вид Не переносит холод ниже +10 °C
Хорошо переносит засуху Медленно восстанавливается после перелива
Простое размножение Требует яркого освещения
Подходит новичкам Нельзя держать в местах с сильным ветром

FAQ

Как выбрать седум буррито для дома?
При покупке обращайте внимание на плотность листьев и отсутствие сухих кончиков. Лучше брать растение с короткими, но крепкими побегами.

Сколько стоит это растение?
Цена зависит от размера горшка и магазина. Небольшие экземпляры стоят недорого, а крупные подвесные кашпо могут обойтись значительно дороже.

Что лучше: седум буррито или хойя?
Хойя ценится за ароматные цветы, но требует больше внимания. Седум буррито проще в уходе и идеально подходит тем, кто хочет зелёное украшение без лишних забот.

Мифы и правда

  • Миф: седум буррито нельзя выращивать дома, он подходит только для улицы.
    Правда: в комнатных условиях он чувствует себя прекрасно, если обеспечить свет и дренаж.

  • Миф: растение нужно часто опрыскивать.
    Правда: седум не любит лишнюю влагу и спокойно переносит сухой воздух.

  • Миф: без удобрений он не будет расти.
    Правда: даже без подкормки буррито живёт долго, а удобрения лишь ускоряют рост и делают листья плотнее.

3 интересных факта

  1. Название "ослиный хвост" растение получило за схожесть побегов с густой косой или хвостом животного.

  2. В Мексике седум буррито часто используют для украшения террас и балконов, где он образует настоящие зелёные каскады.

  3. Листья растения содержат влагу и служат своеобразным резервуаром, благодаря чему буррито может выжить даже после длительной засухи.

Исторический контекст

Суккуленты, к которым относится и седум буррито, веками сопровождали людей. В Центральной Америке их выращивали не только ради красоты, но и как символ выносливости. Считалось, что такие растения способны приносить в дом гармонию и защищать от зноя. С появлением моды на подвесные кашпо в Европе в XX веке седум буррито стал одним из фаворитов интерьерного озеленения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как обработать почву осенью, чтобы защитить урожай от фитофторы сегодня в 15:57

Фитофтора не спит зимой: если оставить ботву, весной грядка превратится в смертельную ловушку

Почему фитофтора не умирает с урожаем и как правильно обработать землю осенью, чтобы в новом сезоне овощи были под надёжной защитой.

Читать полностью » Биолог Юлия Кондратенок рассказала о трёхэтапной схеме осенней обработки сада сегодня в 14:21

Не только медный купорос: что добавить в осенний коктейль для идеальной защиты деревьев

Биолог Юлия Кондратенок раскрыла трёхэтапный метод осенней обработки сада: системные фунгициды до листопада, медьсодержащие препараты во время листопада и зольный настой после. Комплекс защитит деревья от грибков, вредителей и зимних повреждений.

Читать полностью » Селекционеры: сорта гелениума продлевают цветение сада до поздней осени сегодня в 14:15

Один куст — десятки бутонов: секрет долгого цветения в саду без усилий

Яркие и огненные цветы гелениума делают осенний сад живым и тёплым. Узнайте его историю, особенности и секреты выращивания.

Читать полностью » Агроном Ксения Давыдова: молочай прутьевидный помогает бороться с тлёй и гусеницами сегодня в 13:21

Токсичный защитник грядок: почему к этому растению боятся подойти даже гусеницы

Узнайте, как приготовить натуральный инсектицид из молочая прутьевидного против тли и гусениц. Безопасные методы использования, меры предосторожности и секреты эффективности от экспертов.

Читать полностью » В Кемеровской области садоводы должны завершить работы до середины октября из-за ранних заморозков сегодня в 13:04

Пропустите осень — весной на участке ждёт беда: главные ошибки садоводов в Кемеровской области

Что нужно сделать в саду в Кемеровской области осенью: 10 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и дадут богатый урожай весной.

Читать полностью » Сентябрьская обрезка гортензий предотвращает болезни и стимулирует рост побегов сегодня в 12:48

Гортензия — не медведь, но тоже уходит в спячку: помогите ей правильно перезимовать

Сентябрь — время, когда гортензии требуют особого внимания. Узнайте, почему обрезка именно в этот период становится залогом будущего цветения.

Читать полностью » Биолог Юлия Кондратенок рассказала, как безопасно избавиться от кротов на огороде сегодня в 12:20

Огород в осаде кротов: как остановить нашествие без яда и химии — экспертный совет

Кроты наносят вред вашему огороду? Биолог раскрыла эффективные и экологичные методы борьбы с кротами: сетки, отпугиватели, натуральные средства с резким запахом.

Читать полностью » Садовод раскрыла неочевидный способ использовать упавшие плоды сегодня в 12:16

Мифы о падалице развенчаны: когда гниль полезна для сада

Садовод Ольга Воронова рассказала NewsInfo как превратить гниющие яблоки в качественный компост.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Уход за фенеком: основные требования к питанию и содержанию экзотического питомца
Технологии

Рейтинг TIOBE за сентябрь: Python сохраняет лидерство, Perl уступил Delphi 9-е место
Дом

Фальцевая кровля становится популярной в стилях сканди и барнхаус — Никитин
Спорт и фитнес

Станислав Линдовер объяснил, как безопасно начинать тренировки в фитнес-центре
Наука

Зеленый чай и манкай улучшают здоровье мозга: данные клинических испытаний
Красота и здоровье

Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи
Еда

Аджика с хреном отличается жгучестью и подаётся к холодному мясу и закускам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet