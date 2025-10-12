Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работа с вдохновением
Работа с вдохновением
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:13

Сидеть стало опасно: кардиологи предупредили о скрытой угрозе привычного комфорта

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк советует вставать каждые 30–60 минут при работе за компьютером

Сидячая работа давно стала нормой для миллионов людей — особенно для офисных сотрудников и тех, кто трудится за компьютером из дома. Однако врачи всё чаще напоминают: малоподвижный образ жизни — один из главных факторов риска для сердца и сосудов. Кардиолог Наталья Гаврилюк в беседе с KP. RU рассказала, как простые привычки способны защитить организм от последствий гиподинамии.

Чем опасна малоподвижность

Длительное сидение замедляет кровоток, повышает нагрузку на сосуды ног и снижает общий тонус сердечно-сосудистой системы. У человека, который проводит за рабочим столом 8-10 часов в день, со временем увеличивается риск варикоза, отёков, артериальной гипертензии и даже инфаркта.

"Вставать на работе нужно каждые 30-60 минут", — подчеркнула врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, одной утренней зарядки недостаточно. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо поддерживать активность в течение всего дня — даже без спортивных тренировок.

Нетренировочная активность — главный союзник сердца

"При сидячем образе жизни особенно важна так называемая нетренировочная активность", — пояснила врач.

К ней относятся все движения, которые человек выполняет в течение дня без специального занятия спортом: смена позы, прогулки по офису, походы за водой, лёгкие растяжки. Именно они помогают поддерживать циркуляцию крови и снимать нагрузку с сердца.

Пример активности Время выполнения Эффект
Подъём со стула и ходьба по офису 2-3 минуты каждые 30-60 мин Улучшение кровообращения
Отжимания от стола или стены 10 повторов 2-3 раза в день Активизация мышц верхней части тела
Вращение стоп и плеч 1 минута Предотвращает застой крови
Разминка шеи 2 минуты Улучшает приток крови к мозгу
Короткая прогулка после обеда 10-15 минут Снижает уровень сахара и нагрузку на сердце

Рабочее место тоже может быть полезным

«Еще одна рекомендация офисным сотрудникам — попробовать работать стоя. Для этого существуют специальные регулируемые по высоте столы», — рассказала Наталья Гаврилюк.

Работа стоя — эффективный способ активизировать мышцы спины, ног и пресса. Даже 20–30 минут в вертикальном положении снижают риск застоя крови и уменьшают давление на позвоночник.

Если нет возможности приобрести регулируемый стол, можно использовать временные решения — например, подставку для ноутбука или высокий подоконник для коротких сеансов стоячей работы.

Советы шаг за шагом: как сохранить активность на работе

  1. Делайте микроперерывы. Вставайте каждые 30–60 минут, чтобы пройтись, размяться или сделать несколько наклонов.

  2. Используйте лестницу вместо лифта. Это простая, но эффективная тренировка для сердца.

  3. Выходите из-за стола во время звонков. Разговаривайте стоя или прогуливаясь по кабинету.

  4. Организуйте рабочее место грамотно. Монитор должен находиться на уровне глаз, а спина — опираться на спинку стула.

  5. Добавьте утреннюю зарядку. 5–10 минут лёгких упражнений помогут «запустить» организм перед рабочим днём.

А что если нет времени на спортзал?

Кардиологи утверждают: для здоровья сердца важнее не тренировки, а регулярное движение в течение дня. Даже короткая прогулка, уборка дома или активная игра с детьми заменяют час в спортзале. Главное — не проводить без движения больше часа подряд.

Если рабочий график плотный, можно включать активность незаметно: выходить на одну остановку раньше, парковаться подальше от офиса, вставать при телефонных звонках.

FAQ

Сколько нужно двигаться офисному работнику?
Минимум 150 минут умеренной активности в неделю, то есть 20–30 минут в день.

Можно ли работать весь день стоя?
Нет, это тоже вредно. Оптимально чередовать сидение и стояние каждые 40–60 минут.

Помогает ли фитнес-браслет следить за активностью?
Да, напоминания о движении мотивируют делать перерывы и отслеживать шаги.

Какие упражнения безопасны прямо на рабочем месте?
Повороты туловища, вращения плечами, подъём на носки, лёгкие приседания у стола.

Что важнее — утренняя зарядка или движение днём?
Обе привычки нужны: зарядка «запускает» сердце, а дневная активность поддерживает его тонус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пигменты из пищи и напитков разрушают эмаль и темнят зубы сегодня в 7:08
Враг прячется в бокале: как любимые напитки постепенно окрашивают ваши зубы

Потемнение зубов может быть вызвано множеством факторов — от питания до гигиенических привычек. Узнайте, как сохранить белоснежную улыбку на долгое время.

Читать полностью » Врач Зарема Тен предупредила, что ежедневное использование щелочного мыла разрушает защитный барьер кожи сегодня в 6:17
Мыло против кожи: главный враг чистоты прячется в каждой ванной

Почему привычное щелочное мыло может повредить защитный слой кожи и чем его заменить, чтобы сохранить здоровье и мягкость кожи.

Читать полностью » Матча повышает концентрацию и снижает уровень тревожности — Екатерина Килипко сегодня в 6:08
Трава, что стирает морщины: как японский порошок помогает мозгу, коже и сердцу

Матча — не просто бодрящий напиток, а источник антиоксидантов, который помогает замедлить старение и снизить уровень стресса. Узнайте, как включить этот зелёный порошок в свой рацион.

Читать полностью » Александр Мясников заявил, что диагноз сегодня в 5:13
Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Почему врач Александр Мясников считает диагноз «артроз первой степени» бессмысленным и чем опасны подобные формулировки для пациентов.

Читать полностью » Минтруд сообщил, что новогодние каникулы 2026 года продлятся с 31 декабря по 9 января сегодня в 4:36
Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа

Как сохранить здоровье во время длинных январских выходных и почему важно не сбивать привычный ритм сна и питания — советы кардиолога.

Читать полностью » Офтальмолог Анна Соловей рассказала, как правильно организовать освещение при работе за компьютером сегодня в 3:22
Глаза устают не от компьютера, а от лампы не там: ошибка, которую совершают все

Можно ли работать днём при включённой лампе и не портить зрение? Врач-офтальмолог рассказала, какое освещение действительно безопасно для глаз.

Читать полностью » Анализ на витамин D стали сдавать в семь раз чаще за два года сегодня в 2:19
Солнце в таблетке или мина замедленного действия: как не переборщить с витамином D

Почему важно контролировать уровень витамина D, как правильно сдавать анализ и чем опасен как его дефицит, так и избыток.

Читать полностью » Врач Елена Ревкова предупредила об опасности резкого охлаждения после бани сегодня в 1:15
Русская баня не прощает храбрости: одно движение — и организм уходит в штопор

Почему обливание ледяной водой после парной может закончиться инсультом, и как правильно охлаждаться, чтобы баня приносила только пользу.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Тольятти - город на Волге и центр российского автопрома
Питомцы
Исследования показывают: собаки лучше реагируют на похвалу, чем на еду
Садоводство
Фитофтора поражает томаты, картофель и перец при повышенной влажности — эксперты
Авто и мото
Диагностика показала: мигание фар часто связано с износом щёток или регулятора генератора
Садоводство
Учёные: споры фитофторы сохраняются в теплице до пяти лет
Красота и здоровье
Йод поддерживает работу щитовидной железы и обмен веществ — Наталья Дивеева
Спорт и фитнес
Врач Аржаков пояснил, что посттренировочная боль связана с микротравмами и адаптацией мышц
Наука
Обонятельные рецепторы впервые экспрессировали в лабораторных клетках для изучения запахов — Андреас Натш
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet