Сидеть стало опасно: кардиологи предупредили о скрытой угрозе привычного комфорта
Сидячая работа давно стала нормой для миллионов людей — особенно для офисных сотрудников и тех, кто трудится за компьютером из дома. Однако врачи всё чаще напоминают: малоподвижный образ жизни — один из главных факторов риска для сердца и сосудов. Кардиолог Наталья Гаврилюк в беседе с KP. RU рассказала, как простые привычки способны защитить организм от последствий гиподинамии.
Чем опасна малоподвижность
Длительное сидение замедляет кровоток, повышает нагрузку на сосуды ног и снижает общий тонус сердечно-сосудистой системы. У человека, который проводит за рабочим столом 8-10 часов в день, со временем увеличивается риск варикоза, отёков, артериальной гипертензии и даже инфаркта.
"Вставать на работе нужно каждые 30-60 минут", — подчеркнула врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.
По словам специалиста, одной утренней зарядки недостаточно. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо поддерживать активность в течение всего дня — даже без спортивных тренировок.
Нетренировочная активность — главный союзник сердца
"При сидячем образе жизни особенно важна так называемая нетренировочная активность", — пояснила врач.
К ней относятся все движения, которые человек выполняет в течение дня без специального занятия спортом: смена позы, прогулки по офису, походы за водой, лёгкие растяжки. Именно они помогают поддерживать циркуляцию крови и снимать нагрузку с сердца.
|Пример активности
|Время выполнения
|Эффект
|Подъём со стула и ходьба по офису
|2-3 минуты каждые 30-60 мин
|Улучшение кровообращения
|Отжимания от стола или стены
|10 повторов 2-3 раза в день
|Активизация мышц верхней части тела
|Вращение стоп и плеч
|1 минута
|Предотвращает застой крови
|Разминка шеи
|2 минуты
|Улучшает приток крови к мозгу
|Короткая прогулка после обеда
|10-15 минут
|Снижает уровень сахара и нагрузку на сердце
Рабочее место тоже может быть полезным
«Еще одна рекомендация офисным сотрудникам — попробовать работать стоя. Для этого существуют специальные регулируемые по высоте столы», — рассказала Наталья Гаврилюк.
Работа стоя — эффективный способ активизировать мышцы спины, ног и пресса. Даже 20–30 минут в вертикальном положении снижают риск застоя крови и уменьшают давление на позвоночник.
Если нет возможности приобрести регулируемый стол, можно использовать временные решения — например, подставку для ноутбука или высокий подоконник для коротких сеансов стоячей работы.
Советы шаг за шагом: как сохранить активность на работе
-
Делайте микроперерывы. Вставайте каждые 30–60 минут, чтобы пройтись, размяться или сделать несколько наклонов.
-
Используйте лестницу вместо лифта. Это простая, но эффективная тренировка для сердца.
-
Выходите из-за стола во время звонков. Разговаривайте стоя или прогуливаясь по кабинету.
-
Организуйте рабочее место грамотно. Монитор должен находиться на уровне глаз, а спина — опираться на спинку стула.
-
Добавьте утреннюю зарядку. 5–10 минут лёгких упражнений помогут «запустить» организм перед рабочим днём.
А что если нет времени на спортзал?
Кардиологи утверждают: для здоровья сердца важнее не тренировки, а регулярное движение в течение дня. Даже короткая прогулка, уборка дома или активная игра с детьми заменяют час в спортзале. Главное — не проводить без движения больше часа подряд.
Если рабочий график плотный, можно включать активность незаметно: выходить на одну остановку раньше, парковаться подальше от офиса, вставать при телефонных звонках.
FAQ
Сколько нужно двигаться офисному работнику?
Минимум 150 минут умеренной активности в неделю, то есть 20–30 минут в день.
Можно ли работать весь день стоя?
Нет, это тоже вредно. Оптимально чередовать сидение и стояние каждые 40–60 минут.
Помогает ли фитнес-браслет следить за активностью?
Да, напоминания о движении мотивируют делать перерывы и отслеживать шаги.
Какие упражнения безопасны прямо на рабочем месте?
Повороты туловища, вращения плечами, подъём на носки, лёгкие приседания у стола.
Что важнее — утренняя зарядка или движение днём?
Обе привычки нужны: зарядка «запускает» сердце, а дневная активность поддерживает его тонус.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru