Сидеть стало опасно: кардиологи предупредили о скрытой угрозе привычного комфорта

Сидячая работа давно стала нормой для миллионов людей — особенно для офисных сотрудников и тех, кто трудится за компьютером из дома. Однако врачи всё чаще напоминают: малоподвижный образ жизни — один из главных факторов риска для сердца и сосудов. Кардиолог Наталья Гаврилюк в беседе с KP. RU рассказала, как простые привычки способны защитить организм от последствий гиподинамии.

Чем опасна малоподвижность

Длительное сидение замедляет кровоток, повышает нагрузку на сосуды ног и снижает общий тонус сердечно-сосудистой системы. У человека, который проводит за рабочим столом 8-10 часов в день, со временем увеличивается риск варикоза, отёков, артериальной гипертензии и даже инфаркта.

"Вставать на работе нужно каждые 30-60 минут", — подчеркнула врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, одной утренней зарядки недостаточно. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо поддерживать активность в течение всего дня — даже без спортивных тренировок.

Нетренировочная активность — главный союзник сердца

"При сидячем образе жизни особенно важна так называемая нетренировочная активность", — пояснила врач.

К ней относятся все движения, которые человек выполняет в течение дня без специального занятия спортом: смена позы, прогулки по офису, походы за водой, лёгкие растяжки. Именно они помогают поддерживать циркуляцию крови и снимать нагрузку с сердца.