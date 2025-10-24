Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Офисный работник делает упражнения
Офисный работник делает упражнения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:01

Даже спорт не спасёт: несколько часов на стуле запускают процессы, от которых стареет весь организм

Врач Клара Сычугова предупредила о вреде сидячего образа жизни для сердца и позвоночника

Сидячий образ жизни стал одной из главных проблем современности. Несмотря на удобство офисной работы и онлайн-занятости, длительное пребывание в положении сидя оказывает разрушительное влияние на организм. Об этом в интервью NEWS. ru рассказала врач-терапевт Клара Сычугова, подчеркнув, что даже регулярные тренировки не способны полностью компенсировать вред от малоподвижного образа жизни.

Чем опасно долгое сидение

"Продолжительное сидение является фактором риска развития тяжёлых хронических заболеваний и преждевременной смерти, даже если вы регулярно тренируетесь", — отметила терапевт Клара Сычугова.

По словам специалиста, всего несколько часов сидячей работы снижают активность липопротеинлипазы - фермента, который расщепляет жиры в крови. В результате повышается уровень триглицеридов и падает количество "хорошего" холестерина. Одновременно ухудшается чувствительность клеток к инсулину, что значительно повышает риск развития сахарного диабета II типа.

Кроме метаболических нарушений, длительное сидение негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате. Давление на позвоночник и суставы увеличивается, нарушается баланс мышц, что приводит к болям и дегенеративным изменениям.

"Давление на межпозвонковые диски в положении сидя увеличивается на 40% по сравнению с положением стоя", — пояснила Сычугова.

Как сидение влияет на тело

  1. Позвоночник. В сидячем положении нагрузка перераспределяется на поясницу, что ускоряет износ межпозвонковых дисков и способствует развитию протрузий и грыж.

  2. Мышцы. Сгибатели бедра постепенно укорачиваются и становятся напряжёнными, а ягодичные мышцы — слабеют.

  3. Суставы. Отсутствие движения снижает выработку суставной жидкости, что вызывает скованность и боли в коленях и тазобедренных суставах.

  4. Сердечно-сосудистая система. Замедляется циркуляция крови, повышается давление и риск тромбообразования.

  5. Мозг. При недостатке кислорода и физической активности снижается концентрация внимания и ухудшается настроение.

"Сидячее положение — неестественная и крайне нагрузочная поза для позвоночника, особенно для поясничного отдела", — подчеркнула врач.

Таблица: последствия сидячего образа жизни

Система организма Последствия Возможные заболевания
Сердечно-сосудистая Замедление кровотока, повышение давления Атеросклероз, гипертония
Обмен веществ Нарушение липидного профиля, резистентность к инсулину Диабет II типа, ожирение
Опорно-двигательная Ослабление мышц, дегенерация дисков Остеохондроз, грыжи
Пищеварительная Замедление перистальтики Запоры, застой желчи
Нервная Снижение концентрации, стресс Хроническая усталость

Почему тренировки не спасают

Даже если вы занимаетесь спортом 3-4 раза в неделю, это не компенсирует 8-10 часов ежедневного сидения. Организм реагирует на длительную неподвижность уже через 30-40 минут: снижается обмен веществ, ухудшается работа сосудов.

Исследования показывают, что регулярная физическая активность эффективна только в сочетании с движением в течение дня - короткими прогулками, растяжкой, изменением позы.

Как исправить ситуацию

"Решение проблемы состоит во включении движения в повседневную жизнь. Каждые полчаса работы следует вставать на две или три минуты, чтобы размяться", — посоветовала Сычугова.

Вот несколько простых шагов для активного дня:

  1. Делайте мини-перерывы. Вставайте каждые 30-40 минут, делайте несколько шагов или лёгкую растяжку.

  2. Пользуйтесь лестницей. Откажитесь от лифта хотя бы пару раз в день.

  3. Организуйте рабочее место. Используйте стол с регулируемой высотой, чтобы чередовать сидение и стояние.

  4. Гуляйте во время звонков. Даже 5-10 минут ходьбы заметно улучшают циркуляцию крови.

  5. Следите за осанкой. Сидите с прямой спиной, ступни — на полу, экран монитора на уровне глаз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сидеть за компьютером без перерыва по несколько часов.
    Последствие: Застой крови, боли в спине.
    Альтернатива: Делать разминку каждые 30 минут.

  • Ошибка: Сутулиться и сидеть на мягком кресле.
    Последствие: Искривление позвоночника, ослабление мышц кора.
    Альтернатива: Использовать эргономичный стул и укреплять мышцы пресса.

  • Ошибка: Игнорировать усталость спины.
    Последствие: Хронические боли и дегенеративные изменения.
    Альтернатива: Выполнять упражнения на растяжку и укрепление поясницы.

А что если работа сидячая?

Полностью избежать сидения невозможно, но можно изменить привычки. Перерывы на движение не занимают много времени, зато существенно снижают риск заболеваний. Даже короткая прогулка по офису или подъём по лестнице помогает активировать мышцы и улучшить кровоток.

FAQ

Сколько времени можно сидеть без вреда?
Не более 30-40 минут подряд. После этого нужно встать и немного размяться.

Помогает ли спортзал, если работа сидячая?
Частично. Физические тренировки полезны, но не заменяют ежедневное движение.

Какое кресло лучше выбрать для офиса?
С поддержкой поясницы, регулируемой спинкой и подлокотниками. Лучше, если стул вращается — это снижает статическое напряжение.

