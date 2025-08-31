Офисный стул сильнее враг, чем фастфуд: как защитить здоровье

Долгие часы за компьютером кажутся безобидными, но именно они становятся причиной проблем с сердцем, сосудами и опорно-двигательным аппаратом. Фитнес-тренер Сергей Нитченко поделился простыми приёмами, которые помогут снизить вред от малоподвижного образа жизни, пишет NGS55.

Утренняя зарядка как фундамент

"Это подготовит организм к рабочему дню", — объясняет Нитченко.

Несколько минут упражнений утром позволяют "разбудить" мышцы, активизировать кровообращение и снизить риск неприятных ощущений в теле к концу дня.

Мини-движение в течение дня

Тренер советует хотя бы каждые пару часов вставать из-за стола:

сделать махи руками и ногами,

размять шею и запястья,

выполнить лёгкие наклоны вперёд и назад.

Эти простые действия не займут больше минуты, но помогут поддерживать тонус и улучшат циркуляцию крови.

Ходьба — лучшая профилактика

"Это полезно для сердечно-сосудистой системы, хоть это и небольшая физическая нагрузка", — подчёркивает Нитченко.

Даже короткие прогулки пешком — будь то дорога на работу или вечерний выход в магазин — положительно влияют на здоровье и помогают компенсировать недостаток движения.