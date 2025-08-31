Офисный стул сильнее враг, чем фастфуд: как защитить здоровье
Долгие часы за компьютером кажутся безобидными, но именно они становятся причиной проблем с сердцем, сосудами и опорно-двигательным аппаратом. Фитнес-тренер Сергей Нитченко поделился простыми приёмами, которые помогут снизить вред от малоподвижного образа жизни, пишет NGS55.
Утренняя зарядка как фундамент
"Это подготовит организм к рабочему дню", — объясняет Нитченко.
Несколько минут упражнений утром позволяют "разбудить" мышцы, активизировать кровообращение и снизить риск неприятных ощущений в теле к концу дня.
Мини-движение в течение дня
Тренер советует хотя бы каждые пару часов вставать из-за стола:
- сделать махи руками и ногами,
- размять шею и запястья,
- выполнить лёгкие наклоны вперёд и назад.
Эти простые действия не займут больше минуты, но помогут поддерживать тонус и улучшат циркуляцию крови.
Ходьба — лучшая профилактика
"Это полезно для сердечно-сосудистой системы, хоть это и небольшая физическая нагрузка", — подчёркивает Нитченко.
Даже короткие прогулки пешком — будь то дорога на работу или вечерний выход в магазин — положительно влияют на здоровье и помогают компенсировать недостаток движения.
