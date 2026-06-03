Заметки в смартфоне выдают ваши пароли без предупреждения: безопасная замена уже есть

Хранение паролей в приложении "Заметки" на смартфоне представляет серьезную угрозу для личных данных, предупредил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в беседе с NewsInfo. Специалист пояснил, что доверие такой конфиденциальной информации штатным текстовым редакторам является распространенной ошибкой.

Основная проблема заключается в синхронизации данных между устройствами через облачные сервисы, объяснил эксперт. При таком сценарии информация покидает границы смартфона без ведома пользователя. Кроме того, далеко не все стандартные заметки используют метод надежного шифрования, что делает их уязвимыми для стороннего доступа.

Для защиты учетных записей от несанкционированного доступа важно использовать специализированные инструменты. Настройка параметров доступа становится решающим фактором безопасности, предотвращающим взлом аккаунтов.

"Заметки синхронизируются в облаке, это значит, что информация утекает со смартфона. Во-вторых, заметки могут не шифроваться, и, как следствие, к ним может получить доступ абсолютно любой. Для хранения паролей на смартфоне используются специальные парольные менеджеры", — пояснил Лукацкий.

По словам эксперта, современные операционные системы предлагают встроенные возможности для управления доступом. В экосистемах Apple и Google реализованы базовые механизмы защиты, а кроме того, пользователям доступны как бесплатные, так и коммерческие версии популярных менеджеров паролей. Защита смартфона на базе Android также требует контроля доступа приложений - дополнительные меры предосторожности помогут минимизировать риски слежки или утечки данных.

"Можно поставить бесплатные продукты, можно купить платные продукты. Уже будет сто процентов, что ничто никуда не девается. Это более защищенная история, потому что эти продукты специально предназначены для хранения пароля", — уточнил специалист.

Отдельного внимания заслуживает безопасность цифровых активов у пожилых людей. Эксперт уверен, что использование менеджеров паролей под силу каждому, особенно при поддержке близких. Внедрение функции доверенного контакта в различные сервисы позволяет родственникам помогать пенсионерам обеспечивать сохранность их профилей. Кроме того, стоит помнить, что регулярная смена цифровых комбинаций снижает угрозы для пользователя, а новые стандарты восстановления аккаунтов существенно усложняют жизнь мошенникам.

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