Ключевой документ с США вышел на финиш: Зеленский сделал осторожное заявление

Документ о будущих гарантиях безопасности для Украины вышел на финальную стадию согласования и может быть подписан на высшем политическом уровне. Речь идёт о двустороннем соглашении между Киевом и Вашингтоном, которое, по словам украинской стороны, уже не требует концептуальной доработки. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Итоги переговоров во Франции

Как сообщил глава киевского режима, доклад о текущем состоянии переговоров ему представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он рассказал о результатах встреч украинской делегации, состоявшихся во Франции, где обсуждался широкий круг документов.

По словам Зеленского, значительная часть переговоров была посвящена не только вопросам безопасности, но и будущему восстановлению страны. В центре внимания находились проекты, касающиеся экономического развития после завершения боевых действий, а также условия международного участия в этих процессах.

Гарантии безопасности и рамка окончания конфликта

Ключевым элементом обсуждений стал двусторонний документ о гарантиях безопасности между Украиной и США. Зеленский подчеркнул, что соглашение фактически готово к подписанию на уровне глав государств.

"Фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины", — сообщил Владимир Зеленский.

Помимо этого, стороны затронули сложные вопросы, связанные с базовой рамкой для окончания конфликта. Украинская делегация представила возможные варианты финализации соответствующего документа, которые, как следует из заявления, стали предметом отдельного обсуждения.

Международный контекст и парижская декларация

Переговоры во Франции проходили на фоне более широких дипломатических усилий западных стран. 6 января в Париже участники так называемой "Коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, подписали с Киевом декларацию под названием "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира".